«Nuestro problema es que no tenemos un 'lobby' que defienda nuestros intereses»

Desde hace un tiempo, unas pequeñas aeronaves, los drones, están abriéndose paso, cada día más, en nuestra vida diaria. Con la guerra de Ucrania y ahora con la invasión sionista del territorio palestino de Gaza, los drones, esos pequeños artefactos voladores, están presentes en todos los telediarios, pero estas aeronaves no tripuladas sirven a la humanidad mucho más allá de sus servicios a la guerra.

En plena comarca del Moianès, en la Catalunya Central, están situadas las instalaciones de Barcelona Dron Center, una de las 10 instalaciones de este tipo existentes en el mundo. Por eso nos decidimos a visitar el BDC para que su fundador y gerente, Jordi Santacana, nos explique qué son los drones mucho más allá de ser utilizados como nuevas armas.

Después de llegar a la localidad de Collsusìna por una estrecha carretera de tierra nos alejamos de su núcleo urbano y pocos kilómetros de distancia nos encontramos una explanada con un edificio bioclimático totalmente respetuoso con el medio ambiente en el que están instalados diversos servicios de BDC como oficinas, talleres, hangares y hasta un simulador de vuelos, así como una estación de control con sus correspondientes servicios de telefonía. También existen unas construcciones semejantes a unos grandes igloos en los que poder celebrar reuniones y cursos de formación, ya que a estas instalaciones acuden especialistas de todo el mundo para conocer mejor el mundo de los drones.

La climatología de esta zona de la Catalunya Central es idónea, por la ausencia de fuertes vientos, para los vuelos de estas aeronaves, y la proximidad de Barcelona facilita los desplazamientos de los clientes internacionales a BDC que cuenta con 2.500 hectáreas de espacio restringido y exclusivo para las pruebas de vuelo. Estas fueron las respuestas de Jordi Santacana para disipar las dudas que pudiéramos tener sobre el funcionamiento de estas aeronaves.

En la imagen: Rafa Esteve-Casanova, Teresa Berengueras y Jordi Santacana

¿Los drones son una afición convertida, con el paso del tiempo, en su trabajo y su modus vivendi? De niño me gustaba jugar con los pequeños aviones de aeromodelismo, les ponía una pequeña cámara y una vez en el aire hacía fotos sin saber qué era lo que podía estar fotografiando, después revelaba aquellas fotos, las ampliaba e iba a venderlas. Todo esto lo hacía en tiempo de vacaciones entre Cardedeu y Canovelles, un entorno rural ideal para realizar esta actividad. Estamos hablando de cuando tenía 14 o 15 años, dirigimos el avión desde un aparato de autocontrol, mi hermano conducía un Vespino y yo sentado detrás, de espaldas, iba controlando el vuelo. Alguna vez, incluso, llegamos a tener algún encargo de alguna empresa a la que le interesaba lo que hacíamos.

¿Cuáles son las condiciones que necesita un dron para un buen funcionamiento? La primera es tener capacidad de navegación, si no sabes adónde va mal andamos, la segunda condición para el buen funcionamiento de los drones es el sistema de control desarrollado a través de teléfonos móviles, y la tercera es la aparición de las baterías de litio, con las que ya trabajan muchos drones, baterias que también están en los móviles. Cuando estas tres condiciones se dieron se multiplicó la capacidad de los drones. Las baterías de litio nos han dado mucha autonomía, sin ellas los aparatos no podían funcionar más de cinco o seis minutos, ahora tenemos drones que tienen una autonomía de un día entero, con motor de gasolina. Nos ocurre como en los coches eléctricos, todavía limitados por el tiempo de autonomía que tienen. Los drones que funcionan con batería tienen menos autonomía que los que lo hacen con gasolina, pero tienen la ventaja de que son más silenciosos y no contaminan.



¿Siempre es necesaria la presencia de una persona durante el funcionamiento del dron? Siempre tiene que haber una persona que desde tierra controle el vuelo de los drones, legalmente debe haber un operador responsable. Al dron se le envía, a través de un ordenador, un plan de vuelo y él lo ejecuta. La responsabilidad del operador es comprobar que el dron ejecuta lo transmitido por el plan de vuelo y en caso de que esto no funcione poder poner en marcha un plan de emergencia.

¿Podrán los drones repartir paquetes a domicilio como ahora hacen las empresas de mensajería? Ya se está haciendo este tipo de reparto con drones. Llevan una bolsa de carga y con las coordenadas que les ordenan hacen el transporte, no hace falta que aterrice para dejar el paquete. Ya hay empresas de transporte que comienzan a plantearse sustituir con drones su flota de furgonetas. Cuando llegan a dejar el paquete no suelen aterrizar, generalmente hay una caja en la que dejar caer el paquete enviado. En estos momentos hay arquitectos que ya diseñan las fincas con un sitio en las terrazas para que los drones dejen los paquetes. Ahora mismo estamos en fase experimental en la introducción de este servicio.

¿Por qué eligieron el Moainés para instalar la empresa? Nosotros comenzamos el año 2000 en el aeródromo de Moià que, entonces, entre semana no tenía demasiada actividad de vuelos con tripulación, con el tiempo esta actividad subió y nuestra actividad, a veces, era incompatible con los vuelos tripulados, por ejemplo, a veces teníamos un dron para probar pero había un vuelo con un alumno dando clase, o teníamos que hacer una demostración con un prototipo y nunca sabíamos si el día de la cita con el posible cliente lo podríamos hacer. La empresa crecía y buscamos un sitio donde poder realizar nuestro trabajo sin limitaciones, fue una búsqueda muy complicada pero encontramos esta finca con 14 hectáreas. Creamos el primero y todavía el único centro de pruebas privado del mundo, el resto todos son públicos. Aquí viene gente de todas partes.

¿Cómo se han dado a conocer? Hacemos actuaciones de marketing para darnos a conocer, acudimos a ferias de todo el mundo.Hace veintitrés años que nos dedicamos a esta actividad. y el sector es relativamente pequeño y nos conocemos todos.

¿Fabrican aquí los drones? Unos sí y otros no, la mayoría los hacemos nosotros porque cuando empezamos no se podían comprar, no había un sector comercial dedicado a los drones como pasa actualmente.



¿Cuáles son las condiciones atmosféricas para que un dron pueda volar? Son las mismas que las del resto de aparatos voladores, si hace muy mal tiempo tampoco despegan los helicópteros. Las autoridades europeas que controlan la aeronáutica civil consideran que los drones son aeronaves y esto implica una enorme cantidad de burocracia, algo exagerada.

¿Dan cursos de formación para niños? Esta es una tecnología que atrae mucho a los niños, pero los cursos los hacemos por gente profesional. Viene gente de todo el mundo para ampliar sus conocimientos en esta materia. Hay drones para niños, son unos drones pequeños que se pueden comprar por diez euros, en el mercado hay uno que incluso tiene cámara de fotos y sólo vale 25 euros, pueden funcionar perfectamente porque tienen todo por funcionar, motor, batería, controlador, son como un coche de autocontrol, los niños juegan con estos pequeños drones lo mismo que juegan con pelotas. Nosotros no fabricamos estos drones de juguete, nuestros drones van dirigidos a los profesionales.



Vemos que tienen algún diploma de la Conselleria de Interior. Aquí hemos formado grupos de mossos en el funcionamiento de los drones, tuvimos que dejar de llevar a cabo estos cursos de formación porque nos dejaron de pagar por un tema administrativo. Ganamos el concurso convocado por la Administración para realizar estos cursos, alguien impugnó el resultado porque la ley de Contratación Pública ha dejado muy fácil el poder impugnar y sistemáticamente la empresa que no gana el concurso automáticamente impugna el resultado y paraliza todo. Nos hemos encontrado con que hemos hecho un trabajo bien hecho, nos han dado la razón el Tribunal de Arbitraje y el Sindic de Greuges pero la Administración no quiere pagar. No podemos exponernos a que esto nos vuelva a pasar. Impugnar un concurso debería tener consecuencias, al no tenerlas la impugnación es un arma arrojadiza. Ahora todo el trabajo que se podría hacer en prevención de incendios y en vigilancia por medio de drones está parado. Si no fuera por este centro Catalunya no pintaría nada en la disciplina de los drones, este centro lo hemos creado nosotros, con nuestro dinero y sin ayuda alguna de las instituciones públicas.

¿Reciben algún tipo de subvención de los fondos de la Unión Europea? Participamos en proyectos europeos donde existen consorcios y algunos están financiados por Europa, suelen ser proyectos, en los que participan universidades y centros de investigación. Se subvencionan proyectos tecnológicos dirigidos a determinadas líneas estratégicas, formados por diferentes estados, y que estén alineados en políticas europeas de disminución de la contaminación ambiental, nuestra empresa está totalmente instalada en un ambiente rural y se dinamice el lugar donde radique la empresa.

¿Saben cual sería el retorno por cada euro público invertido en esta empresa? Estudios de una empresa externa valoran que por cada euro público invertido en esta empresa la sociedad recibiría un retorno de 14 euros, porque aportamos puestos de trabajo al pueblo más cercano que es Collsuspina, porque la gente que trabaja aquí o está haciendo cursos de formación va a comer a Collsuspina, usan los hoteles del Moianès, pero aunque cada euro público se multiplique por 14 no nos llegan subvenciones.

¿Fabrican drones para la guerra? Los drones tienen dos ramas totalmente separadas, una es la civil y la otra la militar, nosotros, por nuestra voluntad, estamos al 100% en el sector civil.

¿Ocurren accidentes en los que un dron se vea implicado? Antes de hacer despegar un dron es necesario realizar un inmenso papeleo burocrático cuando, curiosamente, en ninguna parte del mundo se conoce un accidente de un dron con víctimas. En las grandes ciudades, cada día, los patinetes eléctricos atropellan a varias personas, pero sin embargo la percepción que tiene la gente es que los drones son una tecnología peligrosa.

¿Cómo podrá cambiarse esta percepción? Existe un desprecio de las nuevas generaciones hacia los proyectos científicos. Los chavales que estudiaron hacia los 60/70 la carpeta la llevaban forrada con fotos de la cápsula lunar, con Neil Armstrong por ejemplo, yo la llevaba forrada de fotos aviones de prueba, ahora esto, por motivos que a mí se me escapan, ha dado la vuelta, ya no se forran carpetas, los ídolos de la sociedad son influencers y tik tokers. Ahora las gentes dicen quiero tener 5G pero no quiero saber cómo y porqué funciona, quiero tener salud pero no quiero la industria farmacéutica, quiero tener un paquete en casa, cueste lo que cueste en contaminación pero quiero el aire limpio. Hay mucho trabajo para darle la vuelta a tanta contradicción. Para determinado sector somos una tecnología diabólica, algunos piensan que les estamos espiando y conspirando, cuando no trabajamos en el ámbito audiovisual, por tanto no espiamos a nadie. Somos una empresa de ingeniería, no una empresa de comunicación. Nosotros diseñamos y creamos herramientas que antes no estaban en el mercado.



¿Qué es un dron? Podríamos decir que el dron es una aeronave no tripulada con capacidad de navegación autónoma.

¿Los drones necesitan alguna clase de permiso de navegación? Sí, es necesario un permiso en el que las autoridades consideran que el expediente será más o menos extenso de acuerdo con el riesgo que pueda tener el vuelo. Por ejemplo, si yo propongo hacer una manifestación de drones a las diez de la noche en la plaza de Catalunya, el expediente será extraordinariamente complejo y con fuertes barreras burocráticas para conseguir la autorización. Los operadores aficionados tienen una legislación menos compleja, pero las empresas operadoras profesionales están obligadas a obtener un título como “operadores de drones”.

¿Alguna vez han copiado alguno de sus modelos de dron? Es difícil decirlo, en algunos casos sí que hemos visto ideas iguales o muy similares a las nuestras. Cuando iniciamos la empresa íbamos publicando todo en nuestra web, ahora ya no lo hacemos así y, además, la mayoría de proyectos que realizamos tienen contratos de confidencialidad. En este mundo hay espionaje como en todo el ámbito industrial.

¿Se podría hacer un espectáculo nocturno con drones? Actualmente es muy complejo, pero lo que sí que tiene los días contados son los castillos de fuegos artificiales porque van en contra dirección de la sociedad, tienen una alta contaminación ambiental y una agrupación de residuos espectacular, además de un ruido inasumible y una cantidad de recursos y energía dilapidados en diez minutos. Los espectáculos con drones son todo lo contrario, los drones no gastan más electricidad, al día siguiente puedo repetir el espectáculo y, además, a los espectadores les llama la atención, los fuegos artificiales los tenemos tan vistos que ya no sé que nos pueden ofrecer de nuevo, ahora bien, esto en sitios como las Fallas de Valencia costará implantarlo.



¿La reticencia a los drones puede venir por la posible interferencia con los vuelos comerciales? Nunca se ha dado este caso, las autoridades llevan años trabajando con esa convivencia. Esto se resuelve de una manera muy sencilla, haciendo que los drones vuelen en capas bajas de la atmósfera y lejos de aeropuertos. Ahora mismo los controles son espectaculares, por ejemplo, no podemos volar a Mataró por la aproximación existente al Aeropuerto de Barcelona.

¿Algún día veremos drones-taxi? Ya se están haciendo pruebas con drones-taxi, esto será fantástico porque de aquí a Barcelona solo tardaremos diez minutos.

¿Es necesaria algún tipo de campaña para contrarrestar las reacciones en contra de la gente reacia a esta novedad de los drones? Cada vez que aparece un dron aparece asociado a un aspecto negativo como la guerra, pero los drones hacen muchas más cosas, los drones pueden encontrar por la noche gente perdida en la montaña cuando por la noche los helicópteros no pueden volar, los bomberos pueden controlar incendios y actuar más rápidamente gracias a los drones, el dron evita contaminación porque ahora para hacer audiovisuales en lugar de utilizar helicópteros, con un consumo espectacular de combustible, se utilizan drones en los rodajes. Todos estos beneficios de los drones quedan eclipsados por la carga negativa. Nuestro problema es que como sector no tenemos un 'lobby' que defienda nuestros intereses.