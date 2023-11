Servicio de aromatizacion profesional para el hogar con Difusores Hamptons

Aunque es común que los locales comerciales, los hoteles y las oficinas sean los lugares que se preocupan más por aromatizar sus ambientes y utilizar fragancias únicas; a muchas personas también les gustaría que sus hogares tuviesen un aroma floral, frutal o herbal que los diferencie del resto.

Es por esto que empresas de aromatización profesional como Difusores Hamptons ha diseñado una línea de difusores de olor para el hogar, con la que buscan trasladar lo mejor del marketing olfativo a los diferentes espacios que forman una vivienda.

Dispositivos portables y de fácil manipulación La línea de difusores de aromas para hogar de Difusores Hamptons está inspirada en los dispositivos utilizados en la aromatización profesional de los establecimientos comerciales, pero con aparatos más portables y de fácil adaptación a espacios como salones y habitaciones. Este dispositivo cuenta con una batería integrada de larga duración, manteniendo la circulación de las fragancias, sin importar el momento del día o el lugar en el que se ubiquen los difusores. A diferencia de otros dispositivos de dispersión, los difusores de Difusores Hamptons no funcionan a base de agua, facilitando los tiempos de recarga, ya que no se necesita de la intervención del usuario para que el dispositivo funcione de forma regular.

Este difusor es de los pocos que cuentan con un control remoto para regular la cantidad de fragancia que se dispersa, así como para programar la cantidad de disparos de aroma y su tiempo de funcionamiento. Los usuarios tienen la posibilidad de elegir el color de su difusor entre negro y planteado, adaptando este aparato a los accesorios del hogar y a sus intereses de decoración.

Aromas únicos y naturales Difusores Hamptons, además, cuenta con una gran cantidad de fragancias y esencias que se adaptan a los gustos y necesidades de cada cliente. Así como en la aromatización profesional para empresas, Difusores Hamptons también asesora a sus clientes en la selección y elaboración de su fragancia para el hogar, de tal manera que la experiencia olfativa de su casa sea casi tan personalizada como la de un local comercial, un hotel o una tienda de ropa. Aun así, esta compañía ofrece fragancias prefabricadas, elaboradas a partir de esencias de plantas y flores como la bergamota, manzana-canela, lavanda o té verde.

Cada frasco de fragancia cuenta con aceites y esencias de alta concentración, las cuales se aplican directamente el difusor, sin utilizar medios solubles para su funcionamiento y dispersión. Gracias a su concentración y formas de extracción, no es necesario aplicar grandes cantidades de aceite fragante dentro de los difusores, lo que maximiza la duración de las moléculas de olor en el ambiente, optimizando el uso del aceite fragante y generando un ahorro en el largo plazo. Con estos dispositivos, Difusores Hamptons espera que las personas puedan acceder a una aromatización profesional para su hogar, adquiriendo difusores y fragancias hechas a la medida.