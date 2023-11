Isla Solar firma un acuerdo con Repsol para incorporar al sistema Solar Zero las baterías virtuales

La batería virtual de Repsol, combinada con el sistema Solar Zero de Isla Solar permite alcanzar un ahorro de hasta el 100%. El cliente de sistema Solar Zero puede trasladar los beneficios y ahorro de su instalación de autoconsumo a una segunda residencia. Gestión eficiente a través de la app Vivit de Repsol Isla Solar y Repsol firman un acuerdo de colaboración mediante el cual los clientes de Isla Solar se beneficiarán de las ventajas de las baterías virtuales de Repsol, lo que incide directamente en la tarifa eléctrica que abonan los consumidores y fomenta la eficiencia energética. A partir de ahora, el sistema Solar Zero de Isla Solar incorporará las baterías virtuales de Repsol para conseguir un ahorro de hasta el 100%.

El sistema Solar Zero permite combinar los paneles solares, con la batería virtual de Repsol y con baterías físicas programadas con algoritmos inteligentes que maximizan el 100 % del sistema. Así, los consumidores podrán aprovechar todos los kWs generados y obtener facturas de la luz a 0 €.

Si el cliente decide instalar batería física será la encargada de almacenar la energía solar producida durante el día para su posterior uso durante la noche o en días nublados. Asimismo, las baterías virtuales almacenan el exceso de energía solar en la red eléctrica en forma de créditos energéticos que serán compensados en futuras facturas.

En el caso de contar con una instalación de autoconsumo en una segunda residencia, o de tener la posibilidad de instalación, el cliente tendrá plena libertad para trasladar los beneficios y ahorro de su instalación de autoconsumo a la residencia principal.

Alianza estratégica con Repsol

La incorporación de la batería virtual de Repsol al sistema Solar Zero implica que los clientes, deberán estar dados de alta en la app de Repsol Vivit.

Gracias a Vivit, el cliente podrá utilizar el dinero acumulado en la batería virtual en cualquier punto de suministro de luz que tenga contratado con Repsol. El servicio de batería virtual de Repsol no se cobra hasta que el cliente no tenga instalado el sistema de autoconsumo, siendo estos excedentes almacenados y convertidos en euros en la batería virtual al precio de 0,1499 €/kWh.

Compensación en la factura eléctrica

Los clientes del sistema Solar Zero podrán disfrutar de una ventaja inmejorable, ya que existe una compensación de todos los términos incluidos, sumando los impuestos, por lo que resulta posible obtener facturas a importe 0€. No se emiten facturas en negativo con saldo a favor del cliente, el restante quedaría pendiente para su uso en facturas futuras.

Ventajas a la hora de darse de baja

Si el cliente del sistema Solar Zero decidiese darse de baja, y por ende suprimir su batería virtual, pero mantener más contratos de luz con Repsol Comercializadora, puede seguir haciendo uso de los excedentes almacenados en la batería virtual hasta su agotamiento, aunque no podrá seguir acumulando.

Una apuesta eficiente

El acuerdo alcanzando por Isla Solar para incorporar las baterías virtuales de Repsol supone alcanzar un elevado rendimiento económico y energético, con ventajas estratégicas para sus clientes.

Además, pese a que la cuota fija mensual del servicio es de 1,99€, la oferta de lanzamiento contempla un descuento del 100% durante los dos primeros meses.

Más información en la página web de Isla Solar www.islasolar.com