Los mejores videntes sin gabinete

Las videntes profesionales están muy demandadas por aquellos que quieren conocer lo que les depara el futuro, y buscan respuesta sobre cuestiones que les generan desconcierto y ansiedad. Afortunadamente, en la actualidad, las Videntes buenas son mucho más accesibles que en el pasado y cualquiera de nosotros puede elegir, sin moverse de casa, con qué vidente o tarotista desea contactar. Es por ello que no dejan de aumentar las personas que se publicitan en este ámbito. Pero más allá de los que desean vender su servicio, nosotros nos hemos propuesto seleccionar a los profesionales que, según los medios de prensa más potentes, se alzan como los mejores.

Emma Lluna, vidente sin gabinete



Aunque ya no hace falta ni decirlo, Emma Lluna está considerada como una de las mejores videntes, por lo que su nombre no puede faltar en el primer lugar de nuestra lista.

Emma Lluna trabaja sola, es una vidente sin gabinete, fiel a sus creencias, y en auténtico contacto con la naturaleza. Podemos decir que nació para esto, ya que desde el punto de vista astrológico, en su carta natal se evidencia un gran trígono de fuego (elemento asociado por excelencia a la intuición).

Sus clientes destacan de ella su autenticidad en el manejo de la información, el gran número de aciertos y la cantidad de detalles que ofrece en sus predicciones. Asimismo, inspira un alto nivel de confianza, al ser una vidente real, con un estilo propio y muy diferenciado tal y como puede apreciarse en su perfil de IG @emmallunavidente.

Además de este don innato, se la conoce por ser una vidente sabia, pues no se ha conformado con haber heredado esta extraordinaria cualidad, sino que la ha entrenado desde pequeña formándose con los mejores maestros en las diferentes mancias (tarot/ astrología/ brujería tradicional…), de manera que ha llegado a profundizar en un saber oculto que pocos conocen.

Algunos la ven como una vidente Bio, fuertemente conectada con la naturaleza, lo que le ha llevado a seguir un estilo de vida responsable con el alma de las plantas, el poder y las energías. Vive aislada en un bosque, en equilibrio con la tierra, para poder ayudar a quienes confían en ella sin distracciones externas.

En cuanto a su forma de actuar, cabe destacar que no trabaja con un 806, y que su ética le impide llevar a cabo este tipo de servicios. No obstante, es una de las más valoradas y sus precios, por tanto, no están al alcance de cualquiera (consultar con ella tiene un coste de 60 euros para 15 minutos y de 100 para media hora). Asimismo, es una vidente sin gabinete, por lo que siempre atiende ella, a no ser que, por una cuestión de recursos o disponibilidad, el cliente elija hablar con alguien de su confianza, pero a diferencia de la mayoría de los profesionales del sector, Emma trabaja sola.

Muchos son los interesados en consultarla, ya que se trata de una vidente muy deseada, por lo que solo atiende con cita previa. Precisamente debido su fama internacional y a este alto volumen de llamadas, el pago se efectúa antes de la sesión para poder reservar la consulta.

Por último, destacar que en ningún momento pretende alargar la sesión más de lo necesario, es una vidente sin rodeos con respuestas claras y sinceras.

Si te apetece conocerla mejor, puedes llamar o enviar un whatsapp al teléfono +34 679 381 646 , así como consultar su webemmalluna.com.

Luz Vega, Mejor tarotista de España



En segundo lugar, destaca Luz Vega, a la que se puede localizar en los números de teléfono 34 620 134 554 y 931 517 842.

Está considera la mejor tarotista y se diferencia del resto en su gran número de aciertos y detalles y la confianza que genera, pues es real, una tarotista de carne y hueso, como puede apreciarse en su perfil de IG @luzvegaladivinadora y en su web adivinadora.com. Cuenta con un don innato ya que su abuela era vidente y sanadora. El vínculo con ella fue crucial a la hora de ser quién es hoy en día, ya que desde pequeña, Luz se familiarizó con un mundo, que para otros permanecía oculto o prohibido.

En relación al conocimiento, se ha formado en el manejo del tarot y es considerada por muchos como una de las mejores tarotistas. También, conectada con la naturaleza, conoce el poder de las plantas, aunque con un estilo diferente al de Emma Lluna.

Tampoco es un 806, y más que con un gabinete, cuenta con un equipo reducido de profesionales que ella misma ha seleccionado y que son de su confianza, pero siempre se puede contactar directamente con Luz Vega si se desea.

Como en el caso anterior, ofrecen respuestas sin rodeos, claras, sinceras, sin intentar alargar la sesión. Está siempre disponible, pues se organiza con su equipo para atender a quien lo necesite, las 24 horas, los 7 días de la semana, y es accesible, pues sus precios están muy bien en relación a la calidad del servicio y van desde los 25 euros para 15 minutos hasta los 40 para media hora.

Jorge y su Tarot Neptuno, Mejor tarotista 2023



Uno de los motivos que sirve para seleccionar a Jorge y su Tarot Neptuno es el uso magistral que hace de las cartas de tarot y el potente magnetismo que transmite. Aunque siempre envuelve sus tiradas con palabras de cariño, es claro con sus pronósticos y se percibe la fuerza y seguridad con la que los realiza.

En una entrevista, Jorge cuenta que sus inicios nunca fueron fáciles. Ser un hombre y apostar por la intuición no constituía la mejor opción a simple vista, pero siempre supo cuál era su destino, y como buen vidente y tarotista, lo eligió sin dudarlo. No en vano, escogió para su gabinete el nombre de un planeta, Neptuno, que simboliza la intuición, todo aquello que no se ve, guardián de lo místico y lo espiritual.

Clientes que repiten, sinceridad, determinación y cantidad de aciertos. Estos son solo algunos de los motivos por lo que Tarot Neptuno ha sido elegido como uno de los representantes más valorados del mundo de la videncia y el tarot en España.

Aunque actualmente cuenta con un modelo de consultas muy parecido al de Luz Vega (24 horas los 7 días de la semana), Jorge inició su recorrido solo, sin embargo, no tardó en llenar su agenda sin más publicidad que la del boca a boca. De nuevo, consultó al destino y aceptó que necesitaba a alguien que le acompañara. Fue así como conoció a Paz, su mano derecha. “Las almas se reencuentran para cumplir con aquello que en esta vida han venido a aprendender” indica. “En mi experiencia, las mujeres están más abiertas a percibir lo que los ojos no saben ver”, de hecho, sorprende comprobar cómo, a pesar de que quién representa y dirige Tarot Neptuno es Jorge, su pequeño equipo de confianza es fundamentalmente femenino.

Con unos precios que van desde los 25 euros por 15 minutos, hasta los 75 euros para una hora, en tarot Neptuno (https://tarotneptuno.com/), no solo abren las puertas del futuro, sino que permite descubrir la magia de lo que solo los tarotistas de verdad van a saber comunicar personalmente.

Para quienes quieran conocerlo mejor, acaba de actualizar su Instagram, en el que no dejan de aumentar el número de seguidores. O si prefieres hablar con él o con alguien de su equipo, su contacto es 932 644 192.