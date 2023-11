El mundo de las criptomonedas es apasionante y está lleno de ideas complejas. Uno de esos conceptos que ha ganado fuerza en las discusiones sobre Bitcoin es el modelo ‘stock-to-flow’. Utilizado inicialmente en materias primas como el oro y la plata, este modelo se ha convertido en una herramienta para predecir el precio de Bitcoin. Profundicemos en la comprensión de la esencia y las implicaciones de este modelo para Bitcoin.

¿Qué es ‘Stock-to-Flow’?

‘Stock-to-flow’ mide el "stock" (oferta total) de un producto básico frente a su "flujo" (producción anual). En el caso del oro, esto ha sido históricamente alto, lo que significa que es escaso y no puede producirse rápidamente, lo que aumenta su valor.

La propuesta única de Bitcoin

El protocolo de Bitcoin garantiza que sólo existirán 21 millones de monedas. Esta oferta limitada, junto con sus eventos de ‘Halving’, posiciona a Bitcoin en una posición única al aplicar el modelo ‘stock-to-flow’. Habrá un día en el futuro en el que el suministro de Bitcoin en intercambios como Immediate Smarter será muy bajo.

Los eventos de reducción a la mitad

Cada cuatro años, la recompensa de Bitcoin para los mineros se reduce a la mitad. La reducción a la mitad más reciente en 2020 redujo la recompensa de 12,5 a 6,25 bitcoins. Esta reducción del flujo, dado el stock constante, aumenta la relación stock-flujo de Bitcoin.

Predicciones de precios y aplicación en el mundo real

PlanB, una figura reconocida en la comunidad de Bitcoin, aplicó el modelo ‘stock-to-flow’ a Bitcoin e hizo algunas predicciones de precios alcistas. Sus pronósticos han sido relativamente precisos, y el precio de Bitcoin sigue la trayectoria del modelo, especialmente los eventos posteriores al ‘halving’.

Comparando con el oro

El oro, la antigua reserva de valor, tiene una relación stock-flujo a la que Bitcoin se está acercando rápidamente. Algunos incluso argumentan que una vez que Bitcoin supere la proporción del oro, solidificará su posición como "oro digital".

Críticas al modelo

Sólo algunas personas están de acuerdo con el modelo ‘stock-to-flow’. Los críticos argumentan que la escasez por sí sola no dicta el valor. Señalan otros factores, como la demanda y la utilidad, como determinantes críticos de los precios.

¿Una profecía autocumplida?

La pura creencia en el modelo ‘stock-to-flow’ y su amplia aceptación podrían impulsar su éxito. Si suficientes inversores creen en sus predicciones y actúan en consecuencia, podría validar el modelo sin darse cuenta.

Diversificar las herramientas de análisis

Si bien el modelo ‘stock-to-flow’ es una herramienta valiosa, es esencial combinarlo con otras herramientas analíticas. Los datos históricos, por ejemplo, de la corrida alcista de 2017 y el posterior invierno de las criptomonedas, pueden proporcionar un contexto adicional.

Las implicaciones futuras

Si el modelo ‘stock-to-flow’ se mantiene, los próximos eventos de reducción a la mitad podrían hacer que el precio de Bitcoin alcance alturas astronómicas. Esto tiene implicaciones potenciales no sólo para los inversores sino para todo el panorama financiero a medida que las instituciones comiencen a considerar seriamente a Bitcoin.

El mensaje subyacente

Más allá de las predicciones de precios, el modelo ‘stock-to-flow’ subraya un principio fundamental de Bitcoin: la escasez. En un mundo donde las monedas tradicionales pueden imprimirse a voluntad, la oferta fija de Bitcoin ofrece un marcado contraste.

Conclusión



El modelo ‘stock-to-flow’ proporciona una lente intrigante para ver la trayectoria potencial de Bitcoin. Si bien ningún modelo por sí solo puede capturar la complejidad de Bitcoin, este enfoque ha llamado la atención por una razón. A medida que nos acerquemos a futuros eventos de reducción a la mitad y al eventual suministro máximo de Bitcoin, se desarrollará la verdadera prueba del modelo. Por ahora, sigue siendo una parte convincente de la narrativa más amplia de Bitcoin.