Adelina Mª Oancéa, experta inmobiliaria de NOOW REAL ESTATE, revela cuáles son los mejores distritos de Madrid para vivir

Actualmente, Madrid no solo es la ciudad más poblada de España, sino también un destino donde muchas personas desean vivir. Aspectos como su vida cosmopolita y su entorno multicultural, junto con su rica herencia cultural y arquitectónica, llaman la atención de quienes buscan un lugar donde asentarse.

La ciudad está dividida en 21 distritos y 131 barrios, entre los cuales, es difícil encontrar los mejores para vivir.

Distritos que ofrecen un alto nivel de vida en Madrid Adelina Mª Oancéa, mánager de NOOW | Distrito y Classic Team, con más de 15 años de experiencia en el mercado inmobiliario de Madrid, ofrece una guía con los siete mejores distritos de Madrid y sus características más destacadas.

El primero de ellos es El Retiro, cuyo parque homónimo es considerado uno de los mayores pulmones verdes de la ciudad. También acoge varios museos importantes, como el Museo del Prado, el Museo Thyssen y el Museo Reina Sofía. Además de una exquisita oferta de colegios, centros sanitarios, restauración, tiendas y demás servicios son los principales atractivos que atraen a los residentes a elegir esta zona como su nuevo hogar.

El “Central Park” más castizo, los edificios de estilo neoclásico y los pisos de grandes dimensiones conforman este distrito, que se ha convertido en uno de los grandes reclamos para los millonarios latinoamericanos que buscan invertir en Europa.

Junto a esta zona se encuentra el distrito de Salamanca, es el place to live de cientos de personas y se encuentra en plena ebullición inmobiliaria en cuanto a compras de pisos de lujo y es conocido por ser uno de los distritos más acomodados de Madrid, con una alta concentración de residentes con ingresos elevados.

Destaca por su amplio número de servicios y sus establecimientos comerciales exclusivos, así como locales de lujo, gastronomía de altura con estrella Michelin y además, cuenta con varios atractivos culturales, incluyendo museos, palacetes históricos y espacios emblemáticos como la plaza Colón.

Cerca de este último, también destaca Chamberí, donde NOOW | Distrito tiene su sede central y describe este distrito como “un clásico que nunca falla”, una zona de reverberante actividad comercial, cuyas calles ofrecen una gran cantidad de servicios, como comercios, hospitales, colegios, etc. A la misma vez, también aporta un entorno tranquilo en comparación con otros distritos, junto con una extensa variedad de actividades culturales y de entretenimiento, como funciones en sus numerosos teatros y exhibiciones en sus emblemáticos museos.

En sus seis barrios, Gaztambide, Arapiles, Trafalgar, Almagro, Ríos Rosas y Vallehermoso, con edificios que son ejemplo de la mejor arquitectura de todas las épocas y su atmósfera bohemia, han hecho de él una de las mejores zonas para vivir en Madrid.

Vivir en el distrito de Chamberí en Madrid significa conseguir un alto nivel de vida y una exclusividad única, destacando la seguridad y tranquilidad de sus calles, que permiten un día a día sin sobresaltos, lo que lo convierte en ideal para las familias.

Otra de las zonas a destacar es Moratalaz, donde NOOW | Distrito empezó a desarrollar su actividad hace más de 25 años con 2 oficinas abiertas. Describen el distrito de Moratalaz como “uno de los más seguros de Madrid, que ofrece una excelente calidad de vida”. Este es conocido por ser uno de los distritos más verdes, tranquilos, cómodos, familiares y seguros de Madrid.

Cuenta con una muy buena comunicación con el centro y con una gran cantidad de parques y jardines, además de varias zonas deportivas, entre ellos destaca el parque de la Cuña Verde de O’Donnell con un circuito público de parkour, circuito de bicicletas Bike Park y otras muchas zonas deportivas.

Es un distrito ideal para familias con niños o jóvenes profesionales que buscan vivir en un entorno seguro y tranquilo.

La mejor zona de Moratalaz para vivir dependerá de las preferencias y necesidades de cada uno. Algunas opciones populares son los barrios de Vinateros, Pavones y Marroquina. Cada uno tiene sus propias características y ventajas.

En cuanto al mercado inmobiliario, Moratalaz ofrece una amplia variedad de opciones de vivienda y hay diferentes tipos de propiedades para adaptarse a las necesidades de cada persona.

Distritos emergentes Continuando con la lista de los mejores distritos de Madrid para vivir, algunas áreas emergentes se han consolidado en la actualidad como distritos con un excelente estándar de vida en la ciudad.

Uno de ellos es Arganzuela, nueva zona de moda, céntrica y muy bien comunicada con el resto de la urbe, la cual ofrece al mismo tiempo un entorno tranquilo, sin aglomeraciones de turistas.

Este tradicional distrito madrileño ha experimentado un renacimiento en las dos últimas décadas gracias a iniciativas como la transformación del antiguo Matadero en espacio cultural, la instalación del Campus de Google o la creación del pulmón verde del distrito, Madrid Río.

Además, cuenta con un importante tejido comercial y empresarial, que acoge una de las mayores ofertas de retail al sur de la ciudad, junto con un amplio conjunto de zonas verdes y establecimientos culturales.

Es el segundo distrito dentro de la M-30 después de Tetuán con un precio medio de la vivienda más asequible. Sin duda, la clave que ha hecho que el distrito se convierta en uno de los que aglutina mayor población joven. Y es que el 25 % de sus residentes tiene entre 35 y 45 años, siendo en su mayoría familias jóvenes que contribuyen al continuo desarrollo de la zona.

La gran cantidad de familias que optan por este distrito se debe también a la amplia oferta de colegios y servicios que puede encontrarse en él. Se podría decir que su gran atractivo, además del precio asequible de su vivienda, es el hecho de que se trate de un distrito mixto en el que es posible vivir, trabajar y disfrutar de múltiples opciones de ocio y cultura para el tiempo libre. Esto sumado a su buena comunicación, tanto en vehículo privado como en transporte público, lo convierte en una de las zonas de Madrid con mayor calidad de vida.

Otro de los distritos a destacar es el de Vicálvaro, está situado en el suroeste de la ciudad de Madrid. Es una zona residencial con una amplia oferta de viviendas y una buena conexión con el centro de la ciudad.

Además, ofrece una serie de ventajas para quienes buscan un lugar para vivir:

Accesibilidad. Vicálvaro está bien conectado con el centro de la ciudad y otros distritos importantes a través de una amplia red de transporte público.

Espacios verdes. Cuenta con una gran cantidad de espacios verdes y parques, lo que lo convierte en un lugar ideal para aquellos que buscan un ambiente más tranquilo y verde.

Precios razonables. Los precios de la vivienda en Vicálvaro son más asequibles que en otras áreas de Madrid, lo que lo hace atractivo para aquellos que buscan un lugar para vivir sin gastar demasiado.

En resumen, Vicálvaro es atractivo para aquellos que buscan un lugar cómodo, accesible y con una gran cantidad de espacio verde en Madrid.

Finalmente, está el distrito de Barajas, el cual destaca por su ambiente tranquilo y sereno, pese a la llegada de gente nueva, joven y diversa en los últimos años. Esta zona cuenta con varias zonas deportivas, centros de salud, establecimientos educativos y espacios culturales, además de algunos de los parques más grandes y vistosos de la ciudad.

Cuenta con una buena comunicación con el resto de la ciudad y con todas las terminales del aeropuerto, siendo un lugar ideal para aquellos que viajan con frecuencia.

Además, es un área residencial con una gran oferta y variedad de viviendas, por estos y otros motivos, Barajas es una excelente opción para las familias que buscan una zona tranquila en la que vivir dentro de Madrid.

