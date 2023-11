Descubrir la tienda de Carnaval Almacenes Casa Ángel, un paraíso de color y creatividad

Una fiesta popular y divertida que se celebra de distintas maneras en España es el carnaval.

En este sentido, cada localidad o región le da su propia personalidad a esta celebración. Ahora bien, una práctica común que une a todas las versiones del carnaval es el uso de disfraces o atuendos especiales para la ocasión.

Para conseguir este tipo de productos es posible recurrir a Almacenes Casa Ángel. Esta tienda carnaval está ubicada en Almendralejo y, a través de su tienda online, realiza envíos a todo el mundo. Además, este negocio destaca por su especialización y por la diversidad de su catálogo.

Almacenes Casa Ángel es un destino emocionante para los amantes del carnaval Esta tienda cuenta con 61 años de experiencia en tejidos para confección de trajes de Carnaval, mercería, disfraces y distintos productos relacionados con la fiesta, los desfiles y las cabalgatas de Carnaval. Con respecto a esto, Almacenes Casa Ángel dispone de diseños originales y materiales de primera calidad que son aptos para la creación de distintos trajes. A lo largo de su trayectoria, esta empresa ha abastecido a cientos de comparsas, chirigotas, murgas e instituciones educativas, entre otros clientes.

De esta manera, los amantes del carnaval pueden encontrar todos los artículos necesarios para destacar durante estas fiestas. En particular, este negocio no solo vende trajes y disfraces, sino también una amplia variedad de complementos como, por ejemplo, armas de plástico, maquillaje, diademas, tutús y sombreros. Con estos productos cada cliente puede diseñar su look de manera personalizada.

Además, esta empresa cuenta con una colorida y variada colección, llamada PartyTelas, en la que es posible encontrar miles de telas pensadas para el Carnaval, la fiesta y el desfile. Se trata de una las exposiciones de telas de fiesta más completas tanto de Extremadura como de España. A su vez, estas telas se pueden complementar con distintos artículos de mercería. Entre otros complementos, Almacenes Casa Ángel ofrece aplicaciones de strass, pasamanería original, plumas, flecos y lentejuelas. Todos estos productos ofrecen gran rendimiento técnico y estético.

Por otro lado, los clientes de esta tienda pueden disfrutar de un servicio de atención personalizado y cuentan con la posibilidad de solicitar muestras de los materiales que desean comprar.

¿Cuándo es el carnaval en 2024? Esta festividad tiene fechas que cambian año a año, ya que se establecen en función de las celebraciones de la Semana Santa. En particular, en 2024 el carnaval se realizará entre el 8 y el 13 de febrero, siendo los días 10 y 11 cuando mayor movimiento festivo habrá en las calles de España.

De este modo, el 8 es el día de la cabalgata anunciadora. Además, 10 y 11 son sábado y domingo de carnaval.

En la tienda carnaval Almacenes Casa Ángel es posible encontrar todos los productos necesarios para disfrutar al máximo de esta fiesta popular.