Los mocasines para mujer que ofrece la colección Zavatty

Los mocasines para mujer son uno de los calzados más utilizados este año gracias a su versatilidad y comodidad, pudiendo utilizarlos con shorts, jeans o pantalones de vestir, con o sin calcetines, dependiendo del outfit a utilizar para la ocasión.

Zavatty es una marca colombiana dedicada a ofrecer a sus clientes una gran variedad de zapatos, bolsos y accesorios para mujeres clásicas, jóvenes, modernas o adultas, garantizando los mejores productos en tendencia para adaptarlos a los estilos de cada cliente.

Qué tipos de mocasines de mujer están en tendencia En la actualidad, la versión de mocasines más popular son los mocasines chunky, un estilo que se distingue del resto gracias a su forma estructurada y apariencia llamativa y recargada. Otra de las opciones más clásicas de mocasines es la acharolada, con o sin plataforma, que le aportan un look semi-formal, sin perder la versatilidad que caracteriza a este tipo de calzado.

Por otra parte, los mocasines bicolor siguen marcando la pauta en las tendencias de calzado, tanto en blanco y negro, así como también en colores más divertidos y llamativos. Estos mocasines le dan originalidad al estilo, permitiendo probar con diversas opciones de outfits.

Los mocasines metalizados también han tomado gran popularidad entre las mujeres, especialmente en ambientes corporativos, ya que suelen utilizarse comúnmente con atuendos más estructurados y formales, así como agregarlos a un atuendo casual o semi-formal para darle un toque más serio.

Consejos para utilizar mocasines Incluir mocasines en un atuendo es una decisión inteligente si lo que se desea es estilizar la imagen. Para ello, se recomienda experimentar libremente con los colores de mocasines disponibles. Si bien los modelos de colores neutros son los más versátiles, no es un limitante para intentar nuevos colores y darle personalidad al look.

Los mocasines son polifacéticos, lo que permite combinarlos con prendas de cualquier estilo y cortes. Ya sea utilizarlos con jeans para dar un aspecto casual, con pantalones de vestir para atuendos formales o con falda o vestido para un aspecto más femenino.

No se debe dejar de lado la temporada, ya que el material de los mocasines dependerá de ella. Es decir, para el otoño o invierno, los mocasines de cuero son los más idóneos, mientras que, para la primavera o el verano, aconsejan optar por los mocasines de lona o tela. Por su parte, si se desean mocasines atemporales, que puedan utilizar todo el año, los mocasines de gamuza son los adecuados.

Por último, un factor que siempre se debe considerar al momento de estilizar un atuendo es la comodidad. Por esta razón, los mocasines son la primera opción que viene a la mente por su característica comodidad, ideales para los días largos o rutinas movidas donde se requiere caminar o estar de pie por mucho tiempo. En ese sentido, se recomienda optar por modelos estilizados, pero, sobre todo, cómodos.