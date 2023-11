Olika, referentes en stands reutilizables

Los eventos empresariales son una de las mejores oportunidades para mostrar una empresa y promocionar productos y servicios. Para ello, los stands cumplen un papel crucial en el evento.

Estos son útiles para mostrar una imagen profesional y destacar entre las demás compañías presentes. La empresa Olika trabaja en este sector y son especialistas en stands reutilizables y todo tipo de estructuras portátiles para promocionar marcas. Su labor se enfoca en 7 reglas de oro que consideran fundamentales a la hora de escoger elementos para mostrar una marca.

Las 7 reglas SMART que todo stand debería cumplir La empresa Olika trabaja con 7 reglas SMART que rigen la calidad de sus productos. A la hora de escoger una estructura para promoción visual de empresas, los especialistas consideran tener en cuenta la calidad de productos y las reglas de Olika pueden funcionar como un buen indicador.

Portátil Olika ofrece stands portátiles que permiten un traslado fácil y rápido. Al ser ligeros y resistentes pueden ser transportados con facilidad y sin recibir daños.

Diseño modular El diseño modular de los stands de Olika hace que estos se adapten a los más diversos espacios. De esta forma las empresas pueden trabajar de manera eficiente con el espacio disponible.

Reutilizable La característica de reutilizable es fundamental para garantizar un producto que pueda utilizarse y adaptarse a cada evento.

Automontables Los stands que ofrece esta empresa son realmente sencillos de montar y desmontar. El menor tiempo y el no tener que utilizar herramientas para el proceso hace que se pueda ahorrar también espacio en el traslado.

Garantía Otra clave de éxito para Olika es que sus productos cuentan con una garantía durante 5 años.

Gráficos La calidad de los gráficos también es un gran punto a tener en cuenta. Olika ofrece diseños que destacan por su atractivo.

Eco friendly Un dato no menor es la tecnología ecofriendly que garantiza stands fabricados con procesos y materiales para fomentar el cuidado ambiental.

Especialistas en stands reutilizables La empresa Olika lleva más de 20 años de experiencia trabajando como especialistas en stands reutilizables. Esto les ha llevado a desarrollar innovadoras opciones y tecnologías para sus stands.

La mejora continua y el diseño eficiente son pilares del trabajo de Olika. No solo cuentan con un catálogo de productos interesantes, sino que también brindan asesoramiento personalizado para ofrecer las opciones más rentables para cada caso.

Esta empresa destaca por la importancia que su equipo le da a la gráfica y a los acabados premium. La impresión visual que generan los stands y plataformas de exposición en ferias y eventos es lo que más llama la atención de posibles clientes e inversores. Es por ello que Olika invierte tantos recursos y esfuerzos en brindar stands de alta calidad gráfica y con buena presentación a sus clientes.