La iridoplastia laser NewEyes no influye desfavorablemente en la visión

La iridoplastia láser NewEyes no perjudica la visión. En un esfuerzo por profundizar la comprensión de los efectos de la iridoplastia láser NewEyes más allá de su impacto estético. El equipo de la clínica Eyecos, líderes mundiales en iridoplastia cosmética láser, ha llevado a cabo un estudio estadístico innovador.

En este estudio, se analiza la relación entre la iridoplastia láser y los posibles cambios de la visión, en pacientes con y sin problemas de refracción (miopía, hipermetropía o astigmatismo).

Desde noviembre de 2022, Eyecos ha estado recopilando datos de pacientes que han participado en la técnica revolucionaria de iridoplastia láser NewEyes, desarrollada por el Dr. Pedro Grimaldos, con más de una década de experiencia en este campo. Durante años, algunos pacientes que se sometieron a esta técnica manifestaron sentir mejoras visuales. El estudio buscó determinar si estas percepciones subjetivas se correspondían con mejoras objetivas en la función visual. La metodología del estudio ha involucrado la recopilación de información de 169 pacientes, en diferentes etapas de tratamiento, con un seguimiento consecutivo entre fases. Los pacientes fueron evaluados en diversos parámetros, incluida la esfera refractiva (S), el cilindro (C) y el eje (AXIS) que describen la graduación, así como la visión subjetiva y objetiva. Estos datos se tomaron tanto antes de comenzar el tratamiento como en las fases sucesivas de la iridoplastia láser. Los resultados del análisis estadístico de los datos recopilados hasta el momento no mostraron diferencias estadísticamente significativas en el equivalente esférico, antes y después del tratamiento (P value < 0>).

En el ojo derecho, se observa una leve mejora, mientras que en el ojo izquierdo se registró un ligero empeoramiento. Sin embargo, es fundamental destacar que estos cambios fueron mínimos y no alcanzaron significancia estadística. Esto sugiere que cualquier variación en el equivalente esférico del ojo podría deberse a cambios menores que no están relacionados con la iridoplastia láser. También se realizó un análisis comparativo entre los cambios objetivos y subjetivos en la visión. El 67,45 % de los pacientes percibieron con precisión si habían experimentado mejoras, empeoramientos o si no había cambios en su visión después de la iridoplastia láser. Las percepciones subjetivas de los restantes pacientes no coincidieron plenamente con los resultados objetivos. En estos casos, se observaron mejoras o empeoramientos leves en la visión que no se alineaban con lo que los pacientes reportaron. Este hallazgo subraya la complejidad de la evaluación subjetiva de la visión y la importancia de combinarla con mediciones objetivas para obtener una comprensión completa de los efectos de la iridoplastia láser en la función visual. Hasta el momento, los resultados sugieren que la iridoplastia láser NewEyes no parece tener un impacto en la visión de los pacientes. Las leves mejoras o empeoramientos observados podrían atribuirse al proceso natural de envejecimiento o al agravamiento de problemas refractivos preexistentes en los pacientes. Estos hallazgos respaldan la seguridad de la técnica de iridoplastia láser en relación con los cambios en la función visual