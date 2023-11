Desmontando a Lucía, de Alberto Utrera

Esta semana finaliza el rodaje de la película Desmontando a Lucía, el nuevo largometraje de Alberto Utrrera (Yrreal, Impuros), protagonizado por Hugo Silva (Los amantes pasajeros), Susana Abaitua (Patria) y Julián Villagrán (Premio Goya por Grupo 7).

El rodaje, se ha desarrollado durante seis semanas entre septiembre y octubre en distintas localizaciones de la ciudad de Madrid y de Las Palmas de Gran Canaria.

La película propone un universo visual propio y reconocible, articulado en tres niveles narrativos: el mundo real (naturalismo expresivo), los recuerdos de Lucía (un homenaje a las películas de Super 8mm) y las fantasías de Simón (una declaración de amor al cine negro y los cómics).

Una historia que se puede enmarcar dentro de un nuevo cine negro con tintes de comedia ácida que plantea al espectador el dilema sobre dónde está el límite de nuestros actos. ¿Justifican nuestras vivencias pasadas los actos futuros?

Escrita y dirigida por de Alberto Utrrera, DESMONTANDO A LUCÍA cuenta con Miguel Ángel García (Smoking Club, Sembrando el futuro) como director de fotografía y con Carlos Bonmatí (Obaba, Las 13 rosas, Airbag) como responsable del sonido. Concha Campins (Tregua(s), Cervantes la búsqueda) es la directora de producción. Mariano Martínez es el montador. La dirección de arte corre a cargo de María del Busto (Neverfilms, Pan y Circo). Óscar Guimarey (Palacio Estilistas, Nasdrovia) es el director de vestuario y Elena Castaño es la responsable del maquillaje (El fantástico caso del Golem, Paraíso, Amar es para siempre). Nuño Benito (Yrreal, Bajo la red), se encarga de los efectos visuales y The Lobby firma la música. Carlota Amor, Fede Pajaro y Juanjo Amor son los productores ejecutivos.

DESMONTANDO A LUCÍA es una producción de Garajonay Producciones. Su estreno en cines está previsto en 2024 con distribución de Tripictures.

SINOPSIS

Lucía es detenida conduciendo el coche de su novio Héctor a 200 km/h, aturdida y ensangrentada. Compartía un fin de semana en la playa con él y con Elena, su mejor amiga. Ahora los dos están desaparecidos y Lucía solo recuerda una “pequeña” discusión que terminó con una botella rota en la cabeza de Héctor, pero eso es todo.

Esto complica la vida de Simón. ¿Un investigador privado? No, gracias. Simón prefiere considerarse a sí mismo un simple “perito judicial”. Cuando su socio Óliver, un abogado con problemas económicos a causa del juego, le encarga investigar a Lucía y las desapariciones, Simón no sabe que está a punto de llevar el peritaje a otro puto nivel.

Obsesionado con las películas de cine negro de Bogart, Simón traspasará todos los límites al enamorarse de Lucía, la amnésica sospechosa del asesinato que investiga.

DECLARACIONES DEL DIRECTOR

"Desmontando a Lucía es una historia que, como pone en la portada del guion, depende mucho del punto de vista. Para mi es sin duda la historia de unos personajes que tratan de sobrevivir ante unas situaciones muy complicadas. En el fondo es lo que creo que hacemos todos. Igual que Lucía, Simón y Óliver, hacemos lo que podemos con lo que tenemos.

Una declaración de amor al cine con el que me crie, y en el que se refugian algunos de sus personajes para tratar de aguantar una realidad que les desborda y les lleva a tomar decisiones complicadas".

EL DIRECTOR

Alberto Utrera es licenciado en Comunicación Audiovisual por la Universidad Antonio de Nebrija, donde también cursa un master en dirección y guion. Su formación se completa con Tres Disciplinas (Central de Cine impartido por Natalia Mateo) y en la ECAM (Imagen Aplicada al Marketing Digital). Durante su trayectoria, Alberto ha compaginado la publicidad, el cine y la televisión donde ha podido poner en práctica su bagaje en todos los departamentos de una productora.

En el campo de la publicidad, donde especialmente en la estética y la técnica, se ocupa de la dirección y el montaje de numerosas piezas, desarrollando un destacado sentido del ritmo en diferentes tipos de narrativa.

En los últimos cuatro años se ha centrado en el trabajo con actores en proyectos de ficción como series o un largometraje, aunando la capacidad de síntesis narrativa con las herramientas para generar situaciones y emociones en las que se involucra a un equipo entero para contar algo.

FILMOGRAFÍA: Yrreal (serie ficción, 2021) Mención Especial del jurado en el Festival TV de Luchon Impuros (documental, 2021) Sembrando el Futuro (documental, 2021) Bajo La Red (serie ficción, 2019) Globo de Oro en el World Media Festival de Hamburgo El Sentido del Cacao (documental, 2019) Biznaga de Plata al mejor cortometraje en el Festival de Málaga. Neverfilms (serie ficción, 2018) Smoking Club (largometraje, 2017)