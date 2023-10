En comunidades de vecinos, iluminación de pistas de pádel con los focos ProTour de Óptima LED

La tendencia de instalar pistas de pádel en comunidades de vecinos y urbanizaciones en España ha cobrado gran importancia en los últimos años.

Esta creciente demanda refleja que este deporte es cada vez más popular.

En parte, esto se debe a que el pádel fomenta la socialización, es accesible para personas de todas las edades y no requiere de equipamiento costoso.

Ahora bien, para aprovechar al máximo una pista de pádel es necesario contar con un sistema lumínico adecuado.

Para ello, la empresa Óptima LED, especializada en proyectos deportivos, ha creado la marca de focos ProTour. Estos productos son antideslumbramiento, por lo que no molestan ni a los jugadores ni a las viviendas colindantes. Además, como se colocan de manera totalmente horizontal, la luz no afecta a los bloques de pisos. Y ahora tiene en su web un configurador para comprar el pack de focos necesario para su pista deportiva.

ProTour de Óptima LED y las características de estos focos Estos productos destacan por una serie de características excepcionales. En primer lugar, cuentan con la innovadora tecnología Cero Parpadeos (Anti Flicker) que garantiza una iluminación constante, cómoda y libre de molestias. Además, están diseñados para eliminar los deslumbramientos, dirigiendo la luz de manera precisa y efectiva hacia la pista de pádel.

La fabricación de estos proyectores se lleva a cabo con un enfoque en altas prestaciones y calidad, utilizando componentes de primer nivel. En este sentido, los focos ProTour incorporan chips LED y fuentes de alimentación de alta eficiencia de marcas punteras.

Por otra parte, estos focos están disponibles en varias potencias y cuentan con luces LED altamente eficientes, lo que los convierte en una solución versátil y confiable para iluminar tanto áreas deportivas como otros entornos. Asimismo, piezas como la carcasa de aluminio resistente y el cristal de seguridad aportan durabilidad. A propósito de esto, estos productos cuentan con certificaciones que garantizan su vida útil en más de 54.000 horas.

Los componentes de calidad de los focos ProTour también permiten que funcionen en condiciones climáticas adversas y en temperaturas de entre -25 °C y 45 °C.

Óptima LED y su asesoría lumínica Esta empresa también destaca por ofrecer un servicio de asesoría lumínica disponible para diseñar proyectos en distintos espacios como entornos residenciales y comerciales o áreas exteriores. El equipo profesional de esta firma está altamente calificado y se mantiene al tanto de las últimas tendencias y tecnologías en iluminación.

Además, el enfoque de la asesoría lumínica de ÓptimaLED se basa en la creación de soluciones personalizadas que se adaptan a las necesidades, el estilo y los objetivos específicos de los clientes. Por último, esta empresa sostiene un compromiso con la eficiencia energética y la sostenibilidad ambiental que se refleja en recomendaciones de iluminación que buscan reducir el consumo de energía.

Con las soluciones que ofrece la empresa especializada en proyectos de alumbrado público Óptima LED es posible aprovechar al máximo las pistas de pádel en comunidades de vecinos y urbanizaciones.