Teatro Tablao Flamenco Torero lleva a cabo distintas actividades para preservar la esencia del flamenco

Desde hace décadas, el flamenco es un componente imprescindible de la cultura española.

Esta expresión artística refleja una mezcla de culturas en la que hay elementos árabes y gitanos. A su vez, estas influencias delinearon el estilo musical que hoy se conoce como flamenco. Tanto antes como ahora, este baile implica entrega, pasión y concentración.

En Madrid, Teatro Tablao Flamenco Torero Essential Flamenco es uno de los establecimientos que realizan distintas actividades para preservar la esencia del flamenco flamenco esencia. Este tablao, que también funciona como centro de la cultura flamenca, presenta distintos espectáculos a diario que ofrecen una experiencia cercana y elegante. Además, este espacio organiza distintas conferencias flamencas en las que especialistas e investigadores discurren sobre distintos temas vinculados a esta expresión cultural.

Teatro Tablao Flamenco Torero ofrece conferencias flamencas Durante noviembre y hasta junio, este tablao y teatro organiza dos conferencias flamencas para abordar distintos aspectos de este estilo musical. En particular, el martes 14 de noviembre tendrá lugar la conferencia “La armonía de la guitarra flamenca”, a cargo de Faustino Núñez. Este musicólogo gallego se especializa en investigar los orígenes del flamenco y ya ha publicado varias obras al respecto. Durante el día de la conferencia, los asistentes podrán encargar sus libros o pósters personalmente. La entrada a este evento es libre hasta completar aforo.

Por otro lado, el martes 28 de noviembre Teatro Tqblao Flamenco Torero presenta la conferencia “Pioneros del flamenco”, de Manuel Bohórquez. Este periodista y escritor oriundo de Arahal, Sevilla, se desempeña como crítico de flamenco y columnista en distintos medios desde 1984. Durante su carrera profesional, Bohórquez se ha dedicado a investigar y difundir el flamenco a través de escritos, emisiones de radios y programas de televisión.

Cómo son los shows en Teatro Tablao Flamenco Torero Este espacio también ofrece tres actuaciones diarias con presentaciones de artistas de primer nivel. El primer pase se realiza a las 18 horas, el segundo a las 19:30 horas y el último a las 21 horas. Estos espectáculos han sido pensados para contribuir en la recuperación de las raíces del flamenco auténtico.

Por este motivo, se celebran en una cueva de ladrillo de más de 180 años de antigüedad, tal como se hacía un siglo atrás. Además, durante estas presentaciones, los espectadores se sitúan a pocos metros del escenario y los artistas no cuentan con ningún tipo de amplificación. Estos shows tienen una hora de duración durante la cual no se sirve comida, ya que quienes hacen Essential Flamenco buscan que el único foco de atención sean los artistas. De esta manera, es posible experimentar una auténtica fiesta gitana.

Torero es un tablao, teatro y espacio artístico cultural en el que se organizan distintas actividades para mantener viva la llama del flamenco.