Vivir una experiencia singular a bordo de un crucero de lujo en la Antártida

La Antártida no es el primer lugar en el que uno piensa cuando piensa en viajes de aventura y lujo. El continente más desolado del planeta ofrece una de las experiencias más singulares, sirviendo como el destino final para el viajero experimentado. Es más grande que Europa y cuenta con una variedad de vida silvestre, de las más fascinantes y variadas del mundo. Y el paisaje es impresionante, con magníficos flujos de hielo y enormes icebergs que se extienden hasta donde alcanza la vista. Es verdaderamente un viaje único en la vida. Y hacerlo a bordo de los cruceros de lujo de Seabourn significa hospedarse en lujosas suites, rodeado de los mejores restaurantes, entretenimiento y servicio personalizado.

Un paisaje majestuoso e inexplorado La lejanía de la Antártida significa que recibe pocos visitantes, lo que garantiza que la experiencia sea única. Desde los lujosos yates de expedición de Seabourn, se realizan desembarques diarios en Zodiac, que ofrecen la oportunidad de poner los pies en una tierra donde solo unos pocos han llegado antes, además de navegar por el Canal Beagle o ir en kayak por la Isla Georgia del Sur, que son otros puntos destacados del viaje. También hay caminatas y otras oportunidades para dar un paseo y descubrir su lado salvaje. Hay mucho tiempo para hacerlo todo o no hacer nada, desde los acogedores y lujosos salones del barco. Mejor aún, antes de llegar a la Antártida, se navega por volcanes, fiordos y lagos en la costa chilena, junto con los imponentes y hermosos glaciares de la Patagonia.

Fauna asombrosa Pingüinos, focas y ballenas, los animales de la Antártida son inusuales, grandes y, como rara vez se encuentran con humanos, curiosos. Desde las cien mil parejas reproductoras de pingüinos en la Isla Decepción, y las focas leopardo, a las que les encanta comérselos, hasta las ballenas jorobadas y las orcas. Las aves en vuelo son igual de espectaculares, con frecuentes avistamientos de petreles blancos, junto con albatros errantes, que pueden seguir al barco, deslizándose con sus nueve pies de envergadura.

Imágenes para toda la vida La Antártida presenta oportunidades increíbles para la fotografía e incluso un aficionado puede volver a casa con decenas de imágenes para impresionar a sus amigos o llenar sus redes sociales durante días. Los enormes icebergs, los animales asombrosos, los espacios extensos presentan vistas casi infinitas para tomar la fotografía perfecta. Mejor aún: los expertos que imparten los talleres de fotografía digital a bordo ayudarán a las personas a convertir sus imágenes en obras de arte.

Lujo en un destino incomparable Si se va a hacer un viaje a la Antártida, hay que hacerlo con estilo. Y no hay manera más elegante de hacerlo que a bordo de los cruceros de lujo Seabourn. Sus nuevos buques Seabourn Venture y Seabourn Pursuit cuentan con lujosas y hermosas suites con vista al mar, perfectas para cualquier tipo de viajero. Además de un equipo de expedición de 26 personas, formado por expertos naturalistas y científicos para explorar el destino a fondo. Estos buques equipados con zodiacs, kayaks y 2 submarinos a bordo, son perfectos para conocer la Antártida.

Seabourn dispone de itinerarios de desde 11 a 21 días por el gran continente blanco a bordo del Seabourn Venture o del Seabourn Pursuit desde 10.399 € por persona.