​"El establo", Premio del Jurado al Mejor Cortometraje en Another Way Festival

El cortometraje de ficción 'El establo', de Elisa Puerto Aubel, que aborda el cambio climático y la corrupción política con una ambientación de 'western' rural, ha recibido el Premio del Jurado a Mejor Cortometraje en la séptima edición del concurso de cortometrajes ‘Rueda por el cambio’, desarrollado en el marco de Another Way Film Festival, cuya novena edición se ha celebrado en Madrid entre el 18 y el 25 de octubre. Se trata de un certamen con temáticas en torno al cambio climático, la crisis energética, el consumo en relación con el medioambiente, la justicia social y el activismo.



EL ESTABLO también participa esta semana en el Festival Cortos con Ñ y se podrá ver el próximo sábado 28 de octubre las 20:00 en Cinem ALJAVIR, en la 20.ª Muestra Nacional de Cortometrajes de Ajalvir.

Protagonizado por Sergio María (Amar es para siempre, La que se avecina), Jorge Kent (Bird Box: Barcelona, El Ministerio del Tiempo) y Javier Collado (Amar es para siempre, El Ministerio del Tiempo), EL ESTABLO es candidato a los premios a los Premios Goya y a los Forqué 2024, y por ello está disponible en las plataformas VEOMAC y VEOFORQUE. En el caso de los Goya, se ha programado una proyección en la Academia de Cine el lunes 30 de octubre, a las 18:00.

Escrito y dirigido por Elisa Puerto Aubel, EL ESTABLO cuenta con la dirección de fotografía de Sheila Rodríguez. Victoria Paz Álvarez es la directora de arte. José Luis Alcaine Bartolomé se ocupa del sonido. Juan Manuel Gamazo es el montador. Lola Hernández se encarga del maquillaje y la peluquería. Alberto Torres Gutiérrez firma la banda sonora. Sergio María, Fernando J. Monge, Pablo de La Chica, Ada Fernández y Alberto Torres Gutierrez son los productores. EL ESTABLO es una producción de María Films, Huaorani Films, Salon Indien Film, El Patio Films y La Federal Films.

Estrenado en la 68 edición de la SEMINCI (Semana Internacional e Cine de Valladolid), EL ESTABLO ha recibido el Premio del Jurado en CIZE (Cantabria), el Premio del público en Korterraza (Vitoria Gasteiz); y el Premio del Jurado en el NIFF - Navarra International Film Festival. Además, EL ESTABLO ha participado en Medina Film Festival de Medina del Campo (Valladolid); FICIE de Elche (Albacete); FIV de Vilafamés (Castellón); RRFF de Marina Alta (Denia, Alicante); LAZOS de Castromonte (Valladolid); GALAPÁN de Santiago-Pontones (Jaén); AWFF - Almería Western Film Festival; ME QUEDO CORTO de Porcuna (Jaén); DISTOPÍA Festival de Murcia; CIZO de Valderredible, (Cantabria); FES de Astorga, León; LUCES CAMEROS ACCIÓN (La Rioja); RURALES de Espinama (Cantabria); EL RODEO Film Festival de Rojales (Alicante); Semana del cine español en Béjar (Salamanca) y AgroFilm Festival “La Semilla” (Almería).

SINOPSIS

Un campesino entra a un establo en medio de campos asolados por el calor. En la penumbra del lugar se descubre a dos políticos de bandos opuestos atados y amordazados por el granjero, que exige saber qué han hecho con los fondos destinados a medio ambiente. La condición es que hable un solo político a la vez. De lo contrario, el campesino aplicará su método.

LA DIRECTORA: ELISA PUERTO AUBEL

Guionista, script doctor y directora. Enfocada en contenidos de género (terror, thriller y ciencia ficción), escribe para productoras de Europa y América Latina.

Guionista del documental La Venganza de Jairo (Premio del Público en la sección Documenta del Festival de Sitges y y nominada a Mejor Guion en los premios Macondo ’22), también ha escrito true crimes para plataformas streaming.

Ha escrito y dirigido los cortometrajes de sci-fi y terror La antesala (estreno en el Fantasia International Film Festival) y El establo (estreno en la Seminci).

Es una de las 3 residentes de la I Residencia Fantástica WomanInFan – Sitges Fan Lab. Ofrece análisis de guiones para organismos de financiación y productoras. Fue analista para Eurimages (Council of Europe) de 2016 a 2020 y ha sido la script doctor de más de 70 guiones de largometraje y miniseries.

Imparte clases de Guion y de Cine de terror en Universidades y escuelas de cine en Europa y LatAm.