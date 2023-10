Grupo Palacios inicia la producción de energía fotovoltaica en su planta de tortillas en Segovia

Grupo Palacios Alimentación, referente en el sector de productos alimentarios, ha empezado a producir energía fotovoltaica con los paneles solares implantados en su fábrica de Tortillas Palacios, situada en la localidad segoviana de Mudrián. Esta iniciativa, que arranca este octubre, se enmarca en la estrategia de la compañía de afianzar su compromiso con las energías renovables y su apuesta por el medio ambiente.

"Nos llena de orgullo avanzar hacia un futuro más sostenible. La iniciativa en la planta de Tortillas Palacios de Mudrián es reflejo de nuestro compromiso con el medio ambiente y nuestra determinación por reducir el impacto ecológico de nuestras operaciones”, ha asegurado, Pedro Domínguez Iribarren, CEO de Grupo Palacios Alimentación.

La planta de Tortillas Palacios de Mudrián no es la primera que arranca con la producción fotovoltaica, ya que su otra planta de tortillas Palacios en Buñuel, Navarra, empezó a producir energía fotovoltaica el pasado Marzo. El proyecto contempla la instalación de 3.983 paneles solares en los terrenos de la fábrica, que cubrirán la mayor parte de las necesidades energéticas de la planta.

Cuando la instalación esté a pleno rendimiento podrá generar hasta 4.330.000 kWh y se estima que el uso de energía fotovoltaica disminuirá considerablemente las emisiones de CO2 de la planta de Tortillas Palacios. En este sentido, reducirá la dependencia de las energías no renovables. En términos medioambientales, la transición a la energía solar equivaldrá a una reducción de 701 toneladas de CO2. Para ponerlo en perspectiva, equivaldría a plantar un bosque del tamaño de 35 campos de fútbol o al consumo energético de 1.242 hogares.

Además, el proyecto fotovoltaico generará empleo en la zona, tanto en la fase de construcción de los paneles como en su mantenimiento posterior.

Con acciones como esta, Grupo Palacios Alimentación no solo refuerza su liderazgo en la industria alimentaria, sino que también se compromete con el desarrollo sostenible de la región.

Líderes en el sector

Fundado en 1983, Grupo Palacios Alimentación ha crecido exponencialmente para convertirse en uno de los líderes indiscutibles en la industria alimentaria española. La empresa, que cuenta con una amplia gama de productos que va desde embutidos hasta platos preparados, se ha ganado la confianza de los consumidores tanto a nivel nacional como internacional.

Las Tortillas Palacios son una de las especialidades más populares del Grupo Palacios. La empresa ofrece una gran variedad de sabores que va desde la clásica tortilla de patatas hasta versiones más innovadoras con ingredientes como espinacas, chorizo o cebolla caramelizada, satisfaciendo así a todos los paladares y adaptándose a las nuevas tendencias culinarias. De hecho, Tortillas Palacios es el número uno del sector en cuanto a variedad.