Se presentan más de 150 coches en el Concurso de Elegancia Costa del Sol

Más de 150 vehículos de lujo protagonizan la segunda edición del Concurso de Elegancia Costa del Sol celebrado el pasado mes de septiembre en Marbella.

La prestigiosa empresa de automóviles de alta gama Magna Supercars, con sede en Marbella, se consolida en la élite del panorama automovilístico internacional tras la celebración de su VI aniversario y la segunda edición del Concurso de Elegancia Costa del Sol durante los días 27, 28 y 29 del pasado mes de septiembre en la costa malagueña.

El Kempinski Hotel Bahía de Estepona acogió la primera jornada del evento en el que participaron 28 coches muy exclusivos en un ambiente de total privacidad. Este primer día estaba reservado única y exclusivamente a propietarios de Hypercars y coleccionistas de coches de muy alto nivel. No se permitía el acceso a los medios de comunicación ni a público, debido a la condición de discreción que la organización deseaba respetar por la asistencia de algunos participantes.

Asimismo, el día 28 de septiembre el Campo de Golf Magna Marbella fue el escenario donde más de 150 vehículos de lujo, clásicos, modernos y deportivos, estuvieron expuestos sobre la alfombra verde del césped, donde los jueces pudieron valorarlos teniendo en cuenta el estado de conservación, sus características y modelo, entre otros aspectos, con una calidad que ha superado la edición de 2022. Como caracteriza a Magna Supercars, a este evento solo pudieron acceder personas con previa invitación personal e intransferible y, por tanto, estaba cerrado al público general debido al nivel de los vehículos participantes y poder garantizar la máxima discreción de los propietarios de los coches y los asistentes.

Más de 400 personas, en su mayoría coleccionistas de diversas partes del mundo, procedentes de Arabia Saudí, Qatar, Suiza, Alemania, Estados Unidos, Reino Unido, Tailandia, entre otros, además de España, acudieron un año más a esta cita ineludible, algunos de ellos accedieron al recinto en helicóptero, en la que se exhibieron los coches más exclusivos y únicos que existen. También se hicieron eco del evento algunos medios de comunicación como Canal Sur Televisión, así como otros del sector del motor.

Entre los vehículos, se encontraba el Bugatti Chiron Hermès Edition, modelo único en el mundo; un Bugatti Chiron Super Sport 300+ Record del mundo de velocidad, del que solo existen 25 ejemplares; dos Ferrari Daytona SP3, un Ferrari F40, un Ferrari 250 GT LWB California Spyder, ganador de Villa D’Este; un Ferrari 275 GTB/4 o un Lamborghini Sián, además de marcas como Spania GTA, Hispano Suiza, McLaren o Porsche, que este año está conmemorando su 75 aniversario.

El jurado del concurso estuvo compuesto por Ian Kuah, J.P., Keko Romero y Carlos Lachiondo, célebres personalidades del mundo del motor a nivel nacional e internacional. Una vez finalizado el desfile se dio paso a una exclusiva cena en Magna Café.

En la jornada siguiente, el 29 de septiembre, tuvo lugar la fiesta final de entrega de premios en Puerto Banús. Al recinto portuario marbellí se desplazó una selección de las unidades más espectaculares participantes como el Ferrari 250 GT LWB California Spyder, el Lamborghini Aventador Jota único en el mundo o el Bugatti Chiron Super Sport 300+ y Hermes One off, en un inmejorable ambiente para los amantes del motor, cuyo colofón contó con un espectáculo de fuegos artificiales.

El Rolls Royce Phantom I, Ferrari 250 GT LWB California Spyder, Ferrari Dino 246 GTS, Ford Escort Cosworth, Ferrari 550 Barchetta, Aston Martin Volante, Lamborghini Sterrato, Bugatti Chiron Super Sport 300+ y Marc Phillip Gemballa Marsien, se llevaron el primer premio en las distintas categorías del concurso. Los ganadores absolutos del Best of Show de Hypercars fue para el Bugatti Chiron Super Sport 300+ World Record Edition y el Best of Show de Clásicos fue para el Ferrari 250 LWB California Spyder.