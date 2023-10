Llooly, gestión fácil y rentable de franquicias en España

Uno de los principales mercados del mundo para la industria del helado es España. Hoy en día, el consumo de estos productos es elevado, ya sea en los hogares o en los bares y restaurantes.

En parte, esto se debe a que este país tiene un clima medianamente cálido que permite disfrutar de estos alimentos durante prácticamente todo el año.

En este contexto, la marca Llooly ofrece la posibilidad de instalar una franquicia en España para comercializar productos que están en tendencia. Algunos ejemplos son el helado en rollos tailandés conocido como Ice Cream Roll, el gofre con burbujas Bubble Waffle y distintas versiones de tacos helados.

Además, esta empresa, que ya cuenta con 14 locales en distintas ciudades españolas, dispone de una amplia oferta de productos complementarios que permiten desarrollar un negocio rentable.

¿Cuáles son las ventajas de las franquicias Llooly? Los productos estrella de esta compañía están en tendencia y en los últimos años se han popularizado gracias a las redes sociales y otros canales de comunicación que han impactado en mercados como Inglaterra, Francia, Italia o México.

Tanto el Ice Cream Roll como el Bubble Waffle, originario de Hong Kong, se combinan con siropes y toppings que incluyen algunos de los dulces, chocolates y las galletas más populares del mercado. Ambos productos están ganando en popularidad entre los consumidores españoles.

Por otra parte, el negocio que ofrece Llooly es novedoso y de fácil gestión. En particular, su concepto exclusivo destaca de la competencia y lo convierte en un negocio único en su sector. Esto se debe a que la oferta de productos de Llooly se complementa con un servicio de cafetería y distintos alimentos fríos y calientes que permiten sostener las ventas durante todos los meses del año.

Otro rasgo distintivo de esta marca es que su propuesta se adapta a cualquier local y no requiere de cocina ni de salida de humos. En particular, los productos de Llooly están hechos con una masa especial que tiene una fórmula secreta, que dota de una identidad única a esta marca. Asimismo, para preparar los helados se usan máquinas patentadas y fabricadas en Alemania.

Llooly, un negocio sin pagos adicionales Esta marca no cobra ni cánones ni royalties a sus franquiciados que, además, acceden a formación, apoyo y asistencia permanente por parte de la casa central.

Es un negocio versátil que se puede desarrollar en locales tradicionales, avenidas concurridas, plazas, centros comerciales, cines, hoteles, aeropuertos, etc.

Para ello, Llooly ofrece la posibilidad de instalar distintos formatos de franquicia como, por ejemplo, isla o kiosco, take away, store o food truck.

Con Llooly se puede abrir una franquicia en España para ofrecer productos en tendencia dentro de un mercado que se encuentra en expansión.