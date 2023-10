Los tratamientos de higiene facial masculina de Malecare

Desde siempre, los tratamientos estéticos han sido asociados al sector femenino, hacia quien va dirigida la mayoría de los productos de belleza y cuidado personal.

Sin embargo, los tiempos cambian y, en los últimos años, se ha visto un creciente interés de los hombres en su belleza y estética desde un foco innovador, una tendencia que va en aumento. Por tal razón, hoy en día, empresas como Malecare se dedican de forma exclusiva a atender las necesidades estéticas del hombre actual, ofreciendo desde servicios de peluquería hasta tratamientos de higiene facial masculina.

Crece el interés por la higiene facial y el cuidado estético en los hombres Durante muchos años, los temas del cuidado y la higiene facial han sido asociados a las mujeres y no a los hombres. Desde un anclaje social y cultural hasta los estereotipos de género relacionados con la masculinidad, abundan las razones para que los hombres hayan considerado el cuidado facial y los tratamientos estéticos como un área que no les pertenece. No obstante, la sociedad ha cambiado y el mundo de hoy rompe cada vez más este tipo de barreras culturales. Para empezar, la higiene es un tema que compete a todos, sin importar las diferencias de edad o sexo. En este sentido, los hombres también manifiestan necesidades de higiene facial, más aún al considerar que la piel facial masculina es más grasa y de mayor grosor. Además, con el constante uso de rasuradoras y otros tratos “agresivos”, la piel se ve más afectada. Todo esto sin contar con la exposición a la contaminación en el aire, el polvo y partículas que se adhieren al rostro, la sudoración y más agentes que ensucian la piel. Por estas razones, las rutinas de higiene facial masculina se han convertido en una necesidad.

Mantener una correcta higiene facial masculina La higiene facial masculina comprende todos los tratamientos y cuidados del rostro del hombre, ajustados a las necesidades particulares de su piel para tener un rostro limpio y sano. En este sentido, es necesario iniciar un proceso de limpieza que permita eliminar las células muertas, el polvo, el exceso de grasa y las impurezas que se van acumulando en la piel y proveer tratamientos para su cuidado y protección. Con su grosor y mayor producción de grasa, la piel masculina necesita menos hidratación que la piel femenina, pero también está más expuesta a sufrir todo tipo de imperfecciones. En esto se incluyen poros dilatados, espinillas, arrugas y envejecimiento prematuro. En este sentido, la higiene facial no se trata solamente de un asunto de belleza, sino de salud y bienestar. Por último, cuidar bien la piel facial puede favorecer a los hombres en el ámbito profesional. El rostro es la primera carta de presentación de toda persona y, en ella, se puede apreciar el cuidado que esta se dedica a sí misma y a su imagen personal.

Malecare, tratamientos de higiene y cuidado facial masculino Para aplicar una correcta higiene facial masculina, no solo es necesario aprender nuevos hábitos de cuidado y establecer una rutina de limpieza facial, sino utilizar productos adecuados para la piel. Con esto en mente, es fundamental saber que, debido a las diferencias entre la piel masculina y femenina, los hombres deben utilizar productos y tratamientos diseñados específicamente para sus necesidades. En este contexto, Malecare destaca por ofrecer una variedad de tratamientos de estética facial para hombres que cubren todas sus demandas. Higiene Facial ‘Esential’ es un tratamiento recomendado para quienes van a empezar una rutina de cuidado facial, ya sea con Malecare o en casa. Con el Tratamiento Purificante se ofrece una desintoxicación profunda de la piel, lo cual permite energizar y reprogramar las células, logrando que el metabolismo funcione al 100 %. Otro servicio de higiene facial es el Tratamiento Exprés, el cual se trata de una rutina de limpieza, tonificación y cuidado de la piel, ajustado a las condiciones y características de cada persona. Además, Malecare dispone de una completa gama de tratamientos y servicios orientados a rejuvenecer el rostro, darle más luminosidad y recuperar su belleza. Para ello, el salón cuenta con un equipo de profesionales con amplia experiencia en el sector de la belleza y estética masculina. Por su parte, la firma utiliza excelentes equipos y productos de la más alta calidad, para garantizar resultados magníficos en cada uno de los tratamientos ofrecidos a sus clientes.

Este centro de peluquería y estética se encuentra ubicado en el centro de Madrid y sus servicios se pueden solicitar pidiendo una cita desde su página web.