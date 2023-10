Entrevista al creador de la Incubadora de Lanzamiento, Daniel Schepers

Con los años, los negocios han ido evolucionando. Internet y el mundo digital han abierto nuevas oportunidades que los emprendedores de unos años atrás no tenían. Actualmente, es posible crear un negocio próspero y rentable gracias al poder del mundo online y esto es precisamente lo que ofrece Daniel Schepers y su Incubadora de Lanzamiento. Se trata de una metodología única que permite crear un negocio online desde cero en solo unos días, un negocio que permita al emprendedor tener la libertad de dirigir su tiempo y ganar el dinero suficiente para disfrutarlo.

¿Qué es la Incubadora de Lanzamientos?

Es una metodología creada por Daniel Schepers que ofrece el paso a paso para crear un negocio online que genere 10.000 €.

¿Qué es lo que la Incubadora de Lanzamientos le ofrece a los emprendedores?

A emprendedores (y no emprendedores en muchos casos). Les permite completar el círculo de las 3 libertades:

Libertad geográfica: El poder trabajar desde casa o cualquier lugar del mundo.

Libertad temporal: El no tener un jefe fijo ni horario fijo al que deba acudir de forma obligatoria.

Libertad económica: Tener un negocio que pague su estilo de vida. Cada uno el suyo. Habrá gente que necesite 1.000 €/mes y otra 5.000 €/mes.

¿Cómo es posible crear un negocio online que genere 10.000 € sin tener una idea de negocio?

Respuesta corta: Aprendiendo la habilidad de hacer lanzamientos.

Respuesta larga: A día de hoy son muchas las personas con un conocimiento o experiencia sobre algún tema que no están monetizando ese expertise.

Desde psicólogos, coaches hasta artistas. A día de hoy lo que creas, y lo que no, se puede vender en internet.

Tenemos casos que han logrado crear un negocio online enseñando a otros a como pintar pizarras con rotulador.

Esto nos abre dos roles interesantes:

1-Experto, persona que posee un conocimiento sobre un tema específico.

2. Lanzador, persona que no tiene expertise y tampoco le va el salir enfrente de la cámara.

El objetivo del lanzador es aprender la habilidad de hacer lanzamientos, buscar a un experto y lanzarle.

Una vez terminado el lanzamiento, que durará aproximadamente 30 días, distribuyen el porcentaje de las ventas producidas. Normalmente, oscila entre un 30 % y un 50 % del total.

Como fue el caso de David Alanís, alumno de la Incubadora de Lanzamientos, que era trabajador por cuenta ajena de 8 a 5 de la tarde de lunes a viernes. Entró a la Incubadora de lanzamientos para aprender esta habilidad, y en un año y medio ha logrado facturar 39.988 €.

Ya no es el dinero, es cómo esto te cambia la vida.

Ha dejado su trabajo, y se dedica a hacer lanzamientos digitales. Esto le permite poder pasar más tiempo con su pareja y disfrutar de la libertad que supone poder trabajar desde casa.

¿Por qué crear un negocio online en la actualidad?

No tienes por qué crearlo, no es una obligación, pero si es un vehículo para vivir una vida más libre.

¿Cuáles son las ventajas que ofrece un negocio online frente un empleo tradicional?

La libertad. Tanto económica, porque las cifras que se pueden ganar en el mundo online frente al empleo tradicional son totalmente distintas. Pero, sobre todo, la libertad geográfica de poder trabajar desde casa o cualquier lugar del mundo y que seas tú quien se organice los horarios de trabajo. Quien decida cuando y cómo trabajar.

¿En cuánto tiempo se puede crear un negocio online con la metodología de la Incubadora de Lanzamientos?

El tiempo medio en hacer tu primer lanzamiento y facturar tus primeros 1.000 € es de 90 días. Hay alumnos que lo logran antes, otros después. Y en un año es el tiempo medio para alcanzar una facturación superior a los 10.000 €.

¿Cómo inscribirse en la Incubadora de Lanzamientos?

Actualmente tenemos inscripciones cerradas. Pero pronto volveremos a abrir.

¿Qué mensaje final dejarías a los emprendedores?

La vida pasa por ti, y no para ti. El cúmulo de decisiones que has tomado a lo largo de tu vida te han llevado hoy a estar aquí leyendo esto.

Para muchos emprendedores, el facturar 10.000 € en un año parecía en el pasado algo muy difícil y quizás imposible de alcanzar. Sin embargo, gracias a la metodología de Incubadora de Lanzamientos no solo es posible, sino que además ofrece la formación necesaria para convertirse en un emprendedor de éxito.