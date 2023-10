Sobre las máquinas de chorrear arena, de la mano de ABShot Tecnics

Las máquinas de chorrear arena son esenciales para lograr resultados de calidad en la industria de la limpieza y preparación de superficies.

Estas potentes herramientas ofrecen una solución eficaz para eliminar óxido, pintura, corrosión y otros recubrimientos no deseados en una amplia variedad de superficies.

Ya sea para trabajos industriales, de restauración o de mantenimiento, los equipos en cuestión son versátiles y altamente efectivos. Con opciones que van desde equipos portátiles hasta sistemas de alto rendimiento, encontrar la máquina adecuada es crucial para lograr un trabajo impecable. En ese sentido, quienes estén interesados en hacer una adquisición pueden acudir a ABShot Tecnics, fabricantes de maquinaria por proyección.

¿Cómo es ABShot Tecnics, empresa fabricante de máquinas de chorrear arena? ABShot Tecnics es una empresa con una trayectoria de más de 40 años en la fabricación de máquinas de chorrear arena. A la fecha son más de 700 los equipos que están funcionando de forma óptima en diferentes sectores como el aeronáutico, el de energía solar, tratamientos térmicos, entre otros.

La compañía se adapta a las necesidades de cada negocio. Su equipo de ingenieros y el departamento de I+D+I estudia cada caso de forma particular para lograr soluciones innovadoras.

ABShot Tecnics ofrece una variedad de modelos de máquinas. Por un lado, están las maquinarias de chorrear arena a succión y presión con diseños modernos y ergonómicos para trabajos de producción, pero también para aquellos de mantenimiento.

Por otra parte, están las máquinas de chorreado en seco especiales y automáticas, las cuales pueden incorporar elementos como bombas de impulsión y pistolas provistas de recubrimientos anti-abrasión.

A su vez, están las máquinas de chorrear arena en húmedo y las arenadoras portátiles. A estas últimas se les puede sacar gran provecho en muchas ocasiones. Por ejemplo, las más pequeñas se utilizan para trabajos de restauración o de retoques de poca complejidad. Las arenadoras que cuentan con depósitos más grandes, se usan para la ejecución de trabajos al aire libre como granallado de estructuras, limpieza de fachadas, entre otros.

Qué factores tomar en cuenta a la hora de elegir una maquinaria A la hora de elegir entre una máquina y otra son varios los factores a tomar en cuenta. Primero que nada, hay que hacer una medición de la superficie que se va a arenar. Además, hay que analizar el objetivo del granallado, es decir, si será para la eliminación de óxido, para hacer un grabado, para hacer una preparación para pintar, entre otras cosas.

Otro de los aspectos importantes es saber el tipo de grano abrasivo que se utilizará para el chorreado, y su tamaño. Finalmente, no hay que pasar por alto hacer un análisis del lugar en el que se hará el granallado, ya sean en áreas exteriores o exteriores.

Quienes tengan dudas sobre qué equipo adquirir no deben dudar en solicitar una asesoría a los expertos de ABShot Tecnics.