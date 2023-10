¿Cómo renovar los muebles de casa a buen precio en 2023?

Todo ha subido muchísimo de precio en el último año, y los continuos aumentos en el alquiler, la gasolina o la canasta básica ya han dejado de ser noticia. Esperar a que los precios bajen no parece muy realista, así que lo más práctico pasa por arremangarse y empezar a buscar las mejores ofertas en cualquier cosa que necesitemos, ya se trate de la cesta de la compra, la ropa de invierno, o los muebles para la habitación de los niños.

Hasta ahora, los precios de los muebles se habían mantenido relativamente intactos a pesar del temporal de precios altos que habíamos venido viviendo desde mediados de 2022, pero los recientes aumentos en el precio del petróleo los están encareciendo de forma considerable. Hace ya tiempo que los muebles que compramos suelen producirse fuera de España, así que el encarecimiento del transporte se termina sumando a su precio final.

¡Pero no debes preocuparte! Pese a todo, sigue habiendo múltiples formas de encontrar buenas ofertas en muebles, y la clave pasa por saber encontrarlas. Desde esperar al Ikea Black Friday 2023 hasta localizar las ofertas de liquidación o de fin de temporada, todavía tenemos bastante margen de maniobra para conseguir los muebles que más nos hacen falta sin gastar una fortuna en ellos. ¡Descubre cómo a continuación!

Los precios de Ikea siguen siendo muy competitivos

No todos los muebles de Ikea son baratos, pero hay determinadas colecciones –por ejemplo Kallax, Billy o Lack– que son mucho más económicas que las demás. Estas colecciones se caracterizan por ser especialmente básicas, sin florituras ni adornos que encarecen el precio del producto, y optando por materiales de menor precio como el conglomerado. Se trata de muebles resistentes, elegantes, fáciles de transportar… y muy baratos.

Por supuesto, poca gente quiere tener toda su casa decorada exclusivamente con muebles Kallax, pero tenerlos en cuenta suele ser una gran forma de ahorrar y de complementar una habitación. Si tienes que hacer un gran desembolso en una buena cama, por ejemplo, ahorrar en las estanterías es una buena manera de equilibrar tu presupuesto. ¡Ya habrá tiempo más adelante de comprar muebles con más ‘caché’!

Las rebajas del Black Friday tiran los precios por los suelos

No todos los muebles van a rebajar sus precios durante el Black Friday, pero, los que lo hagan, lo harán de forma considerable. El Black Friday es un periodo de tiempo donde las grandes superficies necesitan deshacerse de su stock viejo para incorporar el nuevo, y, para eso, se hace necesario liberar espacio en los almacenes. Por si no lo habías notado, los muebles ocupan mucho espacio, así que las tiendas necesitan librarse de algunos de ellos sí o sí.

El problema está en que no sabrás de antemano cuáles serán los muebles que verán su precio más rebajado. Esto dependerá del stock que tenga cada tienda. Si buscas una cosa en específico, puede que no la consigas al mejor precio, pero, si te acabas de mudar a un apartamento vacío y cualquier mueble te sirve, esperar al Black Friday es una excelente oportunidad de conseguir todo tipo de muebles por una fracción de su valor.

Acude al mercado de segunda mano… con inteligencia

El mercado de muebles usados puede ser un gran espacio para conseguir todo tipo de muebles a muy buenos precios, e incluso puede que encuentres auténticas perlas que no podrías encontrar en las tiendas de muebles menos. Pero, por supuesto, no todos los muebles usados son una buena idea. Algunos pueden tener polillas, mientras que determinados artículos –por ejemplo, los colchones– te conviene comprarlos nuevos por motivos de higiene.

Como todo en esta vida, se trata de una cuestión de equilibrio. Invierte más en comprar colchones y somieres nuevos, pero busca oportunidades para las estanterías o las mesas de café. No escatimes en los sofás, pero mantén los ojos abiertos por si aparecen unas buenas sillas de comedor en alguna tienda de muebles usados. ¡Si consigues encontrar buenas ofertas, puedes amueblar tu casa fácilmente por mucho menos dinero del que piensas!