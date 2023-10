Ahorro Direct, la factura del gas de las comunidades de vecinos se disparará hasta un 50 % en 2024

Una de las últimas noticias es que las comunidades de vecinos pagarán el doble por el gas en 2024 y tendrán que acudir al mercado liberalizado de gas para contratar su tarifa.

A partir del próximo 1 de enero, entra en vigor un cambio de normativa y el Gobierno obligará a este tipo de clientes a dejar la tarifa regulada TUR.

En qué consiste la nueva modificación Las consecuencias de esta modificación pueden ser críticas, ya que se prevé que los recibos lleguen incluso a duplicarse. Como indica el BOE, antes del 15 de octubre de 2023, las comercializadoras de último recurso tendrán que informar a los sujetos acogidos a la tarifa de la necesidad de contratar el suministro a partir del 1 de enero de 2024 con una comercializadora del mercado libre. Para aquellos que no lo hagan, se establece una tarifa transitoria.

En octubre de 2022, el gobierno aprobó un paquete de medidas de ahorro energético para las comunidades de vecinos y una de ellas permitía que las comunidades de vecinos con calefacción central pudieran acogerse a la tarifa regulada de gas natural, TUR. Sin embargo, con la nueva modificación, en la que las comunidades de vecinos pagarán el doble por el gas en 2024, el Gobierno dará por finalizada la medida impuesta en octubre de 2022. La TUR era una tarifa que podía ser solicitada por aquellas comunidades de propietarios que cumplieran con los requisitos establecidos por el ministerio de Transición Ecológica y que generó una avalancha de peticiones.

Asimismo, las comunidades de vecinos que no han podido instalar los contadores pueden presentar una declaración responsable en un plazo máximo de 30 días desde la entrada en vigor de la normativa. En caso de no presentarla, estarán obligadas a pagar el recargo del 25 %.

Cómo puede ayudar Ahorro Direct Para afrontar la nueva normativa, resulta esencial acudir a un asesor energético. Este experto se encarga de administrar correctamente el consumo de energía y gas dentro de una vivienda, una empresa o en las comunidades de vecinos, teniendo en cuenta los costes energéticos que tienen usualmente y, de esta forma, lograr un cambio en la factura de la luz y del gas.

Se estima que la factura del gas de las comunidades de vecinos se disparará hasta un 50 % en 2024, por eso, contratar los servicios de una a asesoría energética como Ahorro Direct resulta una buena opción. Esta empresa se enfoca en entender al 100 % la estructura de las nuevas facturas de los suministros y cómo se contabilizan los consumos.

Ahorro Direct implementa sistemas de energía solar para maximizar el ahorro y reducir la dependencia de la red eléctrica tradicional. Su equipo también se encarga de reemplazar las bombillas tradicionales por tecnología LED de bajo consumo, disminuyendo así la factura de luz y prolongando la vida útil de las luces. A su vez, la empresa instala termostatos inteligentes que ajustan automáticamente la calefacción y el aire acondicionado, optimizando el consumo energético.

Cómo trabaja Ahorro Direct Primero, la firma realiza un estudio exhaustivo de los consumos energéticos del edificio y presenta un informe detallado con recomendaciones de optimización. Después, lleva a cabo las medidas necesarias para aplicar las mejoras energéticas propuestas, coordinando y gestionando todos los aspectos técnicos y administrativos. Por último, instala sistemas de seguimiento para evaluar el impacto de las mejoras y realizar ajustes continuos, garantizando resultados óptimos a largo plazo.

Todos los administradores de fincas y las comunidades vecinos interesadas pueden visitar su web. Ahorro Direct ayuda a sus clientes a ahorrar en las facturas de gas ese 25 % que les puede penalizar en caso de que no se acojan a un contrato de mercado.