Mafalda Cardenal triunfa en las plataformas con 'TU FAN'

TU FAN alcanza el puesto #1 en Los 50 Más Virales de Spotify: global, España, Argentina, México y más.

Mafalda Cardenal es probablemente el nombre más sonado en Tik Tok en estas últimas semanas, ya que es la responsable de la viralización de un trend con el que miles de jóvenes se han sentido identificadas que ya acumula más de 114k usos de audio en la plataforma.

La cantante y compositora alicantina de 21 años se estrenó en 2021 con su primer single 32 de agosto y, desde entonces, no ha dejado de crear éxitos como Pa que me cantes en el coche o Si tiene que ser será.

Experta en escribir sobre rupturas amorosas, echar de menos y malas experiencias en el amor, ha creado un fuerte vínculo con todos sus fans, que ya son más de 1 millón en Spotify. En palabras de la artista: "compongo canciones con las que todo el mundo se puede sentir identificado, son canciones basadas en mis experiencias".

En este caso, la artista ha acudido de nuevo a las letras de desamor para conectar con miles de jóvenes que se han visto reflejadas hasta tal nivel que han hecho de TU FAN un himno del desengaño.

Bajo el lema de "esta canción no se canta, se grita", ha llegado el oleaje de vídeos y, con ello, el inminente aumento de su fandom tanto en redes sociales como en Spotify, donde ya cuenta con más de 4.5 millones de streams.

TU FAN no solo ha revolucionado los charts en España, sino que ha cruzado el charco, posicionándose como #1 en Los 50 más Virales de varios países de Latinoamérica como México, Argentina, Uruguay, Paraguay y Perú entre otros.

Mafalda, más fuerte que nunca, vuelve pronto con más música y dispuesta a conquistar los corazones de todo el mundo, así que sus fans no se pueden perder ninguna novedad de la cantante española y pueden seguirla en todas sus redes y plataformas.

El nuevo single de Mafalda Cardenal TU FAN lo promociona la empresa de comunicación cultural PROMOSAPIENS.