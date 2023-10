El Equipo Kern Pharma se consolida en la élite

El balance de esta temporada se podría resumir en una sola frase: el Equipo Kern Pharma ha cerrado el 2023 con la mayor puntuación de su historia (1700 puntos UCI). Se dice pronto, pero es la señal inequívoca de que el proyecto va por el buen camino. Los farmacéuticos, siempre fieles a su carácter y señas de identidad pese a la vertiginosa evolución del ciclismo, se mostraron ambiciosos y han dejado su sello a lo largo de todo el calendario. Tocaron el cielo en el Tour de Taiwán, debutaron en una prueba WorldTour como la Flèche Wallonne y repitieron participación en carreras del nivel de Liège-Bastogne-Liège o París - Tours Elite.



Allá por el mes de marzo llegaría la primera gran alegría del curso a manos de Jordi López. El catalán, después de un magnífico trabajo de sus compañeros y gracias a una potente arrancada en el último kilómetro, logró imponerse en la segunda etapa del Tour de Taiwán con final en Jiaobanshan Park. Mientras España dormía, la expedición farmacéutica desplazada al continente asiático hacía historia. Séptima victoria en profesionales para el Equipo Kern Pharma. Segundos en la general y un sinfín de experiencias para el recuerdo. El viaje y el esfuerzo habían merecido la pena.

Más adelante, el Equipo Kern Pharma permaneció firme y competitivo en sus citas con el WorldTour. La Volta a Catalunya y la Itzulia Basque Country sirvieron a los farmacéuticos para comprobar la exigencia de la máxima categoría. Fue a partir de mediados de abril y hasta final de temporada cuando el conjunto navarro rindió a un nivel excelente. Empezando con la meritoria actuación de Roger Adrià en la Classic Grand Besancon Doubs y siguiendo con las grandes prestaciones del bloque en las clásicas de las Ardenas y la Vuelta a Asturias. En mayo, tocó ponerse el mono de trabajo y batallar en las siempre exigentes clásicas francesas para después en junio ofrecer grandes sensaciones en La Route d’Occitanie y el Tour de Eslovenia.

Inmersos en la segunda mitad de la temporada, los ciclistas del Equipo Kern Pharma se mantuvieron en la pelea allá donde fueron, desde la Vuelta a Castilla y León a la Donostia San Sebastián Klasikoa. Incluso hubo tiempo para competir en tres frentes al mismo tiempo y conseguir resultados, como ocurrió en el mes de agosto con las participaciones en Vuelta a Burgos, Volta a Portugal y la Arctic Race of Norway. Finalmente, los farmacéuticos concluyeron el 2023 subiendo al podio de Le Tour de Langkawi y dando la cara hasta los últimos kilómetros del año en la histórica París – Tours Elite.

Para Juanjo Oroz, manager general del Equipo Kern Pharma, “ha sido un año donde se ha demostrado que el método Kern Pharma funciona. En enero nos planteamos el objetivo de acabar la temporada rondando la posición 30 del Ranking UCI y fijándonos como éxito lograr 1700 puntos, y han sido justo los que hemos conseguido. Es para estar orgullosos del trabajo de todo el equipo”, apunta.

El máximo responsable de la estructura valora la situación del proyecto: “Hemos visto como hay corredores que empiezan a llegar a su madurez y destacan pero nuestra mejor arma siguen siendo los relevos, que sigan apareciendo corredores de abajo y que ciclistas neo-profesionales te den un grandísimo nivel”. “Que la cantera Finisher siga siendo productiva es nuestra gran fuerza”. Una estructura que “ha ganado mucha confianza en sí misma a la hora de planificar las carreras y compartir objetivos. Seguimos creciendo, y lo más importante es que lo hacemos entre todos, algo muy necesario y que determinará hasta dónde puede llegar el Equipo Kern Pharma”, señala.

Destacados del 2023

Juventud, divino tesoro. Quizás ni el mismo Pablo Castrillo imaginaba de lo que iba a ser capaz de lograr en su temporada como neo-profesional. El aragonés, que comenzó el año aportando su granito de arena al equipo y poco a poco fue creciendo hasta acabar disputando carreras, se dejó ver en fugas de calidad de pruebas como la Volta a Catalunya, Vuelta a Asturias y CIC – Mont Ventoux. Se codeó con los mejores del mundo en su primera prueba WorldTour de un día (Donostia San Sebastián Klasikoa), rozó la victoria en la última etapa de la Vuelta a Castilla y León, peleó los puestos de honor en la Vuelta a Burgos y finalizó el 2023 en el podio gracias a su tercera posición en la general del Le Tour de Langkawi. Los primeros pasos de un corredor que deparará muchas alegrías.

Días para recordar. El Equipo Kern Pharma tomó las riendas de la carrera en escenarios tan distintos como la Vuelta a Asturias, el Giro dell’Appennino o el Tour of Britain, buscando ser protagonistas de la carrera y maximizar así sus opciones. A destacar también la forma en la que el conjunto afrontó el Campeonato de España: asumiendo el control, mostrándose ofensivo y rehaciéndose de la avería sufrida por Raúl García para acabar posicionando a Roger Adrià (6º) y Jordi López (7º) entre los mejores.

Doce primeras veces. La temporada 2023 ha supuesto para el Equipo Kern Pharma debutar en 12 carreras y conocer un poco mejor cómo funciona el ciclismo en cada rincón del mundo. La escuadra navarra se estrenó en: Muscat Classic, Tour de Omán, Tour de Taiwán, Flèche Wallonne, Tour du Finistère, Boucles de l’Aulne – Châteaulin, 4 Jours de Dunkerque, GP Internacional Torres Vedras, Czech Tour, Arctic Race of Norway, Tour of Britain y Le Tour de Langkawi.

A las puertas de la victoria. Hasta en 10 ocasiones se quedaron los farmacéuticos con la miel en los labios. Tres segundos puestos: el de Jordi López en la general del Tour de Taiwán; el de Álex Jaime en la Classica da Arrabida y el de Pablo Castrillo en la segunda etapa de la Vuelta a Castilla y León. Asimismo, fueron siete las terceras plazas: Roger Adrià, en la Classic Grand Besancon Doubs y en la primera etapa de la Vuelta a Asturias; Kiko Galván, en la etapa dos del GP Internacional Torres Vedras; Iván Cobo, en la sexto envite de la Volta a Portugal; Raúl García, en el cuarto parcial de la Vuelta a Burgos y Pablo Castrillo, en la quinta etapa y en la clasificación general de Le Tour de Langkawi.

Un bloque de garantías. Los corredores del Equipo Kern Pharma subieron al podio como mejor escuadra de la jornada en tres ocasiones: Classica da Arribada, Volta ao Lentejo y Tour de Eslovenia. Aparte de los triunfos por equipos, el conjunto navarro sumó 45 top 10 con 17 ciclistas distintos. Los más consistentes. Roger Adrià (10) y Urko Berrade (7) fueron los hombres que más top 10 cosecharon, demostrando así su capacidad para encadenar buenos resultados. Además, también han sido los que más veces han concluido entre los 25 primeros. El catalán lo hizo en 30 ocasiones y el navarro en 22.

Incansables. Iñigo Elosegui, de menos a más en 2023, encabeza el ranking de días de competición. El ‘León de Zierbana’ sumó 69 jornadas en carrera. Le siguen Urko Berrade e Ibon Ruiz, con 60 y 59, respectivamente.