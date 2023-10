​Kia introducirá en Europa Plug and Charge, la experiencia de carga directa y segura

Esta función permite a los clientes de Kia conectar su vehículo eléctrico a cualquier estación de carga pública compatible con Plug and Charge y comenzar a cargar inmediatamente, sin necesidad de identificación adicional o paso intermedio. Con su introducción, Kia ofrece a sus clientes lo último en tecnología de carga rápida, segura y cómoda.



"Plug and Charge es una tecnología muy cómoda que requiere menos manipulación, lo que da como resultado un proceso más rápido y fácil", ha comentado Sjoerd Knipping, Vicepresidente de Marketing y Producto de Kia Europe. "Al ofrecer a nuestros clientes vehículos eléctricos sostenibles, así como las soluciones de carga más avanzadas, estamos allanando el camino para el cambio a la movilidad eléctrica. Asimismo, demostramos que somos serios contendientes en el altamente competitivo mercado de los vehículos eléctricos en Europa".

Carga totalmente automatizada, fácil y segura

Plug and Charge es esencialmente un método de identificación integrado en el vehículo. Con este sistema, el coche se comunica directamente con las estaciones de carga dotadas de esta función.

Es totalmente automático, fácil y seguro, y no requiere pasos adicionales. Hasta ahora, con los procedimientos de carga estándar, el cliente tenía que verificar primero su cuenta en el punto de carga, antes de iniciarla. Esto se puede hacer con una tarjeta RFID o a través de una aplicación móvil, como Kia Charge.



Como ventajas principales de la aplicación Kia Charge están la función de navegación y las actualizaciones en tiempo real sobre tarifas de carga y disponibilidad. También destaca en este sentido la posibilidad de aplicar opciones de filtro: el tipo de enchufe, la velocidad de carga y el tipo de acceso.

Con Plug&Charge, el cliente simplemente enchufa el cable e inmediatamente comienza la carga. Esto es posible porque ya se ha programado en su vehículo un código de identificación (Provisioning Certificate Identifier o PCID) asociado a la cuenta Kia Charge del cliente. De esta manera, se comunica directamente con el punto de carga para realizar esa verificación a través de la plataforma Hubject. Esta comunicación es totalmente segura y cumple la norma internacional ISO 15118.

Se trata de un proceso más fácil y rápido que otros procedimientos de cobro. Los datos de la cuenta están totalmente encriptados, por lo que resultan aún más difíciles de comprometer o sustraer que una aplicación móvil o una tarjeta RFID. Además, si robasen el coche, el propietario puede desactivar Plug and Charge a distancia para evitar fraudes en su cuenta. Por tanto, el servicio tiene todas los aspectos cubiertos en términos de seguridad. En cualquier momento o, una vez finalizada la carga, el cliente puede desconectarse y marcharse. El pago se añadirá a su factura mensual, de acuerdo con las condiciones de su contrato.



"Junto con nuestros socios como DCS (proveedor de movilidad), Hubject (plataforma de verificación) y proveedores de la red de carga como IONITY, en Kia estamos utilizando toda la tecnología disponible para mejorar la experiencia del cliente", concluyó Knipping.

Plug&Charge se une a Kia Connect, Kia Charge y Kia Smart Charging en la avanzada gama de tecnologías de carga de Kia.

Acerca de Kia Europe

Kia Europe es la división europea de ventas y fabricación de Kia Corporation, una marca mundialmente reconocida con el objetivo de crear soluciones de movilidad sostenible que inspiren el movimiento en todo el mundo. Como proveedor de soluciones de movilidad sostenible, Kia contribuye a la difusión de los vehículos electrificados y con batería. Desarrolla una creciente gama de servicios de movilidad, animando a personas de todo el mundo a explorar las mejores formas de viajar.

Kia Europe, con sede en Fráncfort (Alemania), emplea en total a más de 5.500 trabajadores de 37 nacionalidades en 39 mercados de toda Europa y el Cáucaso. También supervisa la producción europea en las modernas instalaciones de la empresa en Žilina (Eslovaquia). Los innovadores productos de Kia siguen atrayendo grandes elogios, especialmente el vehículo eléctrico de batería EV6, que se convirtió en el primer coche coreano elegido Coche del Año Europa, en 2022.

