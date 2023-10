​Comprender el almacenamiento en frío de Bitcoin

Bitcoin es una moneda digital y no existe en forma física. Como tal, requiere un almacenamiento especial para guardar sus Bitcoins. Puede almacenar sus Bitcoins en una billetera de criptomonedas, que funciona como una billetera convencional para guardar su dinero fiduciario, solo que la billetera Bitcoin es virtual. Seleccionar una billetera Bitcoin es fácil. Pero, debe comprender las principales diferencias entre las billeteras calientes y frías. Esta Web identifica posibles oportunidades comerciales en el mercado de comercio de criptomonedas y luego ejecuta operaciones rentables para sus usuarios después de la evaluación.



Este artículo se centra en el almacenamiento en frío de Bitcoin. Lo definirá, explorará las ventajas y desventajas e identificará los diferentes métodos utilizados.

Definición de almacenamiento en frío de Bitcoin

Un almacenamiento en frío de Bitcoins no se conecta a internet. A diferencia del almacenamiento en caliente que se conecta a Internet, el almacenamiento en frío está desconectado del internet, lo que tiene sus ventajas. El uso de la clave fría de la billetera Bitcoin mantendrá sus claves privadas en un almacenamiento remoto sin conexión a internet. Por ejemplo, puede decidir escribir sus claves privadas en una hoja de papel como una forma de almacenamiento en frío.

Ventajas del almacenamiento en frío de Bitcoin

El almacenamiento en frío de Bitcoin tiene sus ventajas y estas son las razones por las que la gente los usa. La ventaja significativa es la seguridad mejorada. Esto emana de su desconexión de internet. Internet es como un mar abierto a todos los organismos, incluidos los dañinos como el spyware y el malware.

El almacenamiento en frío garantiza que sus claves privadas y Bitcoin estén a salvo de piratas informáticos que constantemente intentan robar Bitcoins de los usuarios desprevenidos. Al utilizar el almacenamiento en frío, elimina este riesgo significativo.

Igualmente, el almacenamiento en frío de Bitcoin brinda más autonomía al usuario. El hecho de que usted sea el único con acceso a las claves privadas, suponiendo que no las hayas compartido con nadie más, lo hace más autónomo. Su identidad y seguimiento en los intercambios de Bitcoin y el almacenamiento de Bitcoin serán difíciles de realizar.

Finalmente, no tiene que estar al día o actualizar el software constantemente. Esto es bueno para alguien que no tiene tiempo para verificar las actualizaciones de software y actualizar cada vez que llega una nueva.

Desventajas del almacenamiento en frío de Bitcoin

A pesar de la mayor seguridad y autonomía, el almacenamiento en frío de Bitcoin tiene algunas desventajas. En primer lugar, se pueden perder fácilmente. Dado que solo el usuario tendrá acceso y control sobre su almacenamiento en frío, puede perderlo si es descuidado o en caso de accidentes como un incendio. Tenga en cuenta que una billetera de papel que el fuego o el agua pueden destruir.

Además, el almacenamiento en frío es bastante complicado cuando se trata del tema de la herencia. Si el usuario no planifica cómo alguien heredará sus Bitcoins en caso de su muerte, se perderán cuando él muera. Cuando muera, puede ser difícil para su familia encontrar o rastrear sus claves privadas almacenadas en frío.

Métodos de almacenamiento en frío de Bitcoin

Hay tres métodos utilizados en el almacenamiento en frío de Bitcoin. La más sencilla son las billeteras de papel. Como sugiere el nombre, esto implica imprimir o escribir sus claves privadas en una hoja de papel que luego guardará de forma segura. Las billeteras de hardware brindan mayor seguridad contra daños físicos que las billeteras de papel, estas pueden ser computadoras de un solo propósito o discos flash que no se conectan a internet. Finalmente, las billeteras de memoria como BIP 39 permiten a los usuarios almacenar claves privadas en sus memorias. Los usuarios deben recordar una frase mnemotécnica para acceder a sus Bitcoins cuando decidan gastar o vender sus criptomonedas.