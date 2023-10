Repiqueteo de campanadas para un comienzo muy loco en el cuadro final

Este torneo de Amsterdam ha sido, si la memoria no me falla, el más loco de toda la temporada, el que más resultados contra pronóstico nos ha dejado y, desde luego, uno de los que más eliminaciones sonadas nos ha dejado en primera ronda.



¿Inicio de una corriente habitual ante la innumerable carga de partidos de los favoritos o mera coincidencia? Eso sólo el tiempo nos lo dirá pero por el momento, en suelo holandés, en la primera mitad de los 1/16 de final, si miramos a los resultados estaremos un buen rato boquiabiertos y preguntándonos qué ha pasado.

Prueba de esta pregunta que nos surge es, sin ir más lejos, la eliminación a las primeras de cambio de 'Coki' Nieto y Jon Sanz a manos de Juan Cruz Belluati y Javi Ruiz, una pareja que llegaba con demasiados altibajos, justo al contrario que sus rivales y que sin embargo se creció desde el primer momento y se encontró muy cómoda en la pista. Un 3-6 de entrada les puso en órbita y aunque los dos españoles respondieron, fue un simple espejismo de recuperación, pues fueron incapaces de consumarla en el tercero mientras que Belluati y Ruiz obtenían una victoria balsámica y de enorme refuerzo para ellos (3-6, 6-2 y 4-6).

Rafa Méndez, tras volver de su lesión, se unía a Javi Rico para enfrentarse a su hermano, José Rico, y a Toni Bueno y el experimento no podía salirle mejor, pues se anotaba la victoria para llegar a octavos con un 6-3 y 7-6 mientras que una de las parejas de previa, Javi Valdés y José David Sánchez, daban todo lo que tenían para superar a Lucas Campagnolo y Juanlu Esbrí, favoritos por nombre y ranking y por rendimiento en la primera manga (1-6).

No obstante, aunque tuvieron continuidad, fueron después incapaces de frenar las ganas y efervescencia de Valdés y Sánchez, muy mejorados conforme pasaban los minutos y recuperando terreno para terminar siendo los dueños del choque y, no sin obstáculos, llevarse una victoria con la que seguramente no contaban (1-6, 7-6 y 6-4).

Como tampoco contaban con ella David Gala y Javier Martínez, aprovechando al máximo su lucky loser ante una pareja en clara línea ascendente que mostró una excelente versión pero que entró algo tarde al partido y no le dio para terminar de certificar el pase; se las veían con Iván Ramírez y Pablo García Rodrigo, estos sin la lucidez inicial de otros días y demasiado a remolque en los primeros compases, lo que se traduciría, recuperación posterior, en un 6-3 y 7-5 en favor de Gala y Martínez.

No quedó ahí la cosa pues los 'Javieres', García Mora y González Barahona se apuntaron al carro e hicieron salirse de pista a Pablo Cardona y Antonio 'Pincho' Fernández, pareja de excelsa calidad pero que no termina de cuajar ni arrancar. Aunque su imagen fue de competitividad y combate a partes iguales, aunque no les dio lo suficiente como para, tras ganar un tie break y perder otro, salir a por todas en el tercero y demostrar su mayor ranking. Mora y Barahona se adueñaron del partido con un break que les sirvió para abrir brecha y controlar con tranquilidad el discurrir de los juegos (6-7, 7-6 y 6-3).

Sorpresa también, aunque solo en parte, la victoria de Agustín Gutiérrez y 'Sanyo' Gutiérrez en un choque hiperajustado ante su excompañero 'Momo' González y Javi Garrido, ambos en busca de esa regularidad como pareja que por calidad deberían tener pero que en ocasiones como esta se les escapa de las manos (7-5 y 6-4).

Por su parte, Jaime Muñoz y Jairo José Bautista se medían a sus excompañeros Miguel Lamperti y Juan Martín Díaz y en esta ocasión serían los jóvenes los que se llevaron el gato al agua aunque recibiendo una clase magistral de aguante de los veteranos. JMD y Lamperti no tiraron la toalla en ningún momento y aguantaron hasta el final de cada uno de los parciales, momento en que Bautista y Muñoz exprimieron al máximo su pádel para encontrar un ligero resquicio que les dio el dominio y, por ende, la victoria (6-4 y 6-4).

Además de estos resultados, hay que decir que Álvaro Cepero y Álex Chozas llegando desde la previa vencieron a Arnau Ayats y Francisco Guerrero con un 7-6 y 6-0, dos sets de sensaciones totalmente opuestas, mientras que Tino Libaak y Leo Augsburger sufrieron para lograr certificar su domino sobre Ignacio Vilariño y Salva Oria, aunque finalmente lograron imponerse (6-3, 1-6 y 6-3).

Les costaría también bastante a Juan Tello y a Álex Ruiz dejar fuera a Ramiro Moyano y 'Xisco' Gil, muy reforzados ambos tras su subcampeonato en Cerdeña y aunque con más minutos en las piernas, también más activos, lo que provocó que el duelo se convirtiera en una batalla de poder a poder entre cuatro jugadores muy físicos y con excelente juego aéreo que, al final, se decantó en favor de Tello y Ruiz por mínimos detalles (7-6 y 6-4).