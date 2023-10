Descubre cuál es la mejor moto trail Kawasaki según tus necesidades

¿Estás intentando encontrar las mejores motos trail Kawasaki pero no estás seguro de por dónde empezar? Ya sea que estés buscando comprar tu primera moto o actualizar la que tienes, ¡estás en el lugar correcto! En este artículo, te explicaremos por qué es importante elegir la moto de cross correcta en función de algunos factores y cómo elegir la mejor moto según tus necesidades específicas.

Kawasaki es uno de los mejores fabricantes de motos trail y lo ha sido durante décadas por varias razones. Sus motocicletas son de buena calidad y excelentes en cuanto a rendimiento. Esta marca tiene diferentes modelos es por ello que hay que considerar algunos factores antes de escoger la moto que mejor se adapte a tus características.

Cómo elegir la moto de cross adecuada para ti

Elegir la moto de cross adecuada según tus necesidades puede marcar la diferencia entre divertirte y mantenerte seguro en comparación con frustrarte y andar sin control. Es por eso que debes seguir algunos pasos simples para eliminar las motos que no deseas e incluir las que quizás quieras comprar.

El primer paso para elegir la moto de cross adecuada es determinar qué tipo de conducción harás más. Por ejemplo, los tipos más comunes de conducción en motos de cross incluyen:

Montar por senderos/montar casualmente

motocross

enduro/enduro duro

Si eres principiante, es mejor empezar con paseos informales y por senderos por un par de razones. No querrás empezar en una pista de motocross porque no sabes cómo controlar adecuadamente una motocicleta todoterreno que pasa por encima de obstáculos, especialmente con otros pilotos en la pista.

Moto de trail Kawasaki o moto de enduro: ¿cuál te conviene?

Antes de pasar al siguiente paso, debemos aclarar la diferencia entre los diferentes tipos de motos de cross. Una moto de trail suele ser una de 4 tiempos refrigerada por aire que es perfecta para principiantes o para paseos ocasionales: es fácil de manejar, económica de mantener y muy confiable.

Por otro lado, una moto de cross enduro es una moto de trail de alto rendimiento, que no recomiendo a menos que ya seas un motorista de trail con experiencia. Las motos de enduro tienen mucha potencia de corte y una suspensión más rígida, y están diseñadas simplemente para conducirse más rápido o de manera más agresiva fuera de la carretera.

Cuál es el tamaño de moto de cross adecuado para tu altura

Una vez que elijas qué tipo de moto de cross Kawasaki quieres montar, es hora de determinar qué tamaño debes elegir. Un tamaño de motor más grande generalmente significa que la moto es más grande y más alta, pero no siempre es así.

Como principiante, es mejor empezar con una moto de cross demasiado pequeña que con una demasiado grande. Esto se aplica a la altura del asiento y al tamaño del motor.

Qué talla si eres un motorista experimentado

Pero si eres un motorista experimentado, actualizar a una moto de cross de siguiente tamaño es generalmente la mejor decisión. Cuando digo "experimentado", en realidad me refiero a que tienes experiencia en conducción todoterreno en una moto de cross y sabes cómo manejarla con bastante confianza.

Esto significa que si has estado conduciendo por la calle, no deberías considerarte un motorista “experimentado”; son muy diferentes y descubrirás por qué si vienes de andar en motocicleta por la calle.

Los diferentes modelos de motos de Kawasaki

A continuación te ofrecemos una selección de los mejores modelos de motos de trail de Kawasaki para que puedas escoger el que mejor se adapte a tus necesidades de conducción.

La mejor moto de cross Kawasaki para principiantes

Kawasaki ha cambiado su línea de motos de trail a lo largo de los años, así como su sistema de denominación de modelos, lo cual puede ser confuso. En este momento, solo tienen 4 modelos principales de motos de cross en esta categoría, así que elige el que mejor se adapte a tu altura si eres un principiante o un conductor ocasional.

Así pues entre los modelos mejores para principiantes o motoristas ocasionales son los modelos KLX110R, KLX140R, KLX230R, KLX300R.

La mejor moto de cross Kawasaki para trail/enduro

La transición a una categoría de motocicletas similar pero ligeramente diferente son las bicicletas de trail y de enduro. Algunos son buenos para principiantes, mientras que otros son mejores para ciclistas expertos. Por lo tanto, debes decidir si estás haciendo un recorrido por senderos de informal a moderado o por senderos tipo enduro más rápidos y difíciles.

Estas son las mejores motos de cross Kawasaki para senderos y enduro: KLX140R – Ideal para conducir por la montaña

KLX230R – Ideal para conducir por la montaña

KX250X – moto de enduro

KLX300R – moto de trail/enduro

KX450X – moto de enduro