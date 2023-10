Las pinturas plásticas de interior de Palcanarias

Al acercarse el fin de año, crece el interés por conocer las nuevas tendencias en decoración y pintura que se imponen en el sector y que permitirán estar a la moda.

Aunque se trate de renovar la pintura para las navidades o para dar inicio al siguiente año, quienes desean realizar una renovación en los espacios interiores deben ponerse al día sobre las paletas de colores que se encuentran en auge para pintar cada uno de los espacios.

En Palcanarias disponen de una extensa variedad de pintura plástica interior, destacada por su excelente calidad.

Pinturas plásticas para interior de alta calidad en Palcanarias Palcanarias es una fábrica y comercializadora de pinturas fundada en 1988 en la Urbanización Industrial Salinetas, Gran Canaria, en la que comenzó produciendo no más de 20 productos.

Actualmente, la marca dispone de más de 120 productos creados para satisfacer las distintas demandas del sector en la decoración, construcción y a nivel industrial. Además, produce una gama de pintura plástica interior caracterizada por su buena adherencia y aplicabilidad a diferentes tipos de superficies, así como su excelente cobertura y gran rendimiento.

Estas se basan en copolímeros acrílicos, pigmento de titanio y extendedores de alta calidad, los cuales proporcionan un buen cubrimiento en zonas donde se necesita un buen acabado a coste económico.

Asimismo, presentan opciones para obtener un acabado lavable y para superficies de uso común en la construcción. Para los procesos de fabricación de pinturas, Palcanarias cuenta con maquinarias y tecnología avanzada, gracias a lo cual demuestra su profundo compromiso con la calidad y con sus clientes.

Por otro lado, cabe destacar que en la fabricación intervienen procesos para separar los residuos de los componentes reutilizables, los cuales son enviados a empresas especializadas. Con ello y con su gama de productos inofensivos al medioambiente, la empresa apuesta por el cuidado del planeta y la sociedad.

¿Cómo elegir los colores para renovar espacios? Los colores tienen la capacidad de influir en las emociones y el estado de ánimo de las personas, producir sensaciones y alterar su humor. Por esta razón, al escoger los colores para interiores de las viviendas, es importante seleccionar aquellos que tengan una influencia positiva y acorde a los gustos de las personas.

Esto sin olvidar el estilo que se quiera dar a la habitación (moderno, tecnológico, etc.) y los muebles, complementos y accesorios a utilizar, para alcanzar una armonía de colores. También hay que considerar la personalidad de quienes habitan allí y usar colores que denoten ese distintivo personal único. Por último, es fundamental conocer los colores a la moda que dictan las últimas tendencias en decoración de interiores. Para ello, es importante dejarse guiar por los consejos de los expertos para dar una nueva vida a las paredes.

En el momento de escoger pinturas para interior, Palcanarias surge como una de las principales alternativas, no solo por la alta calidad de sus productos y su variedad, sino también por su alto compromiso con el medioambiente.