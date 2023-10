Considerando que cómo localizar una fuga de agua en una tubería enterrada es una tarea difícil de solucionar, las empresas que ofrecen este servicio han ganado protagonismo en el mercado, siendo No Más Fugas una de las más conocidas de España.

No Más Fugas se encarga de localizar fugas de agua en domicilios particulares, comunitarios y piscinas sin necesidad de ocasionar daños en las tuberías o instalaciones en general.

No Más Fugas ayuda a localizar una fuga de agua en una tubería enterrada Localizar una fuga de agua en una tubería enterrada representa un desafío complejo, pero al tratarse de un problema histórico, en los últimos años, han surgido diversas soluciones.

La empresa No Más Fugas dispone de una amplia variedad de alternativas y cada una destaca por proporcionar equipos de alta tecnología aprobados por reconocidos organismos internacionales.

El uso de correladores es una de las principales opciones, siendo ideales para revisar largas extensiones de red de abastecimiento y también para cuando se requiere explorar altos niveles de ruido ambiente.

Otra forma de localizar una fuga de agua en una tubería enterrada a través de No Más Fugas es mediante las cámaras termográficas, las cuales brindan la posibilidad de escanear determinadas zonas para descubrir fallos o defectos de aislamiento, fugas de aire, humedades en tejado y muros, detección de moho, filtraciones de agua y roturas de tuberías de agua caliente.

Los correladores y las cámaras termográficas son dos de los equipos que más utilizan desde No Más Fugas. No se trata solo de herramientas tecnológicas que marcan la diferencia en el mercado por sus funciones innovadoras, sino también de equipos que ayudan a entender cómo localizar una fuga de agua en una tubería enterrada de manera rápida, segura y eficiente.

El geófono y el gas trazador, dos métodos que permiten localizar fugas de agua Existen otras dos maneras de localizar fugas de agua en tuberías enterradas. La primera tiene que ver con el gas trazador, el cual resulta efectivo para diferentes tipos de instalaciones; domésticas, calefacción o piscinas.

Esta metodología consiste en aplicar una mezclar de gases (nitrógeno e hidrógeno) en las tuberías, determinando la causa exacta de la fuga gracias a la cantidad de gas que se encuentra (a mayor cantidad de gas, mayor proximidad del punto de rotura).

Por su parte, los geófonos disponen de características muy parecidas que a la de los detectores de metales, aunque el geófono se centra en localizar fugas levantando extensos metros de suelo. Con este aparato, la localización de fugas de agua se agiliza, pudiendo eliminar costes de excavaciones o rompimientos.

Saber cómo localizar una fuga de agua en una tubería enterrada es un verdadero desafío que las empresas y particulares deben superar. Esto es posible de lograr con el acompañamiento de No Más Fugas, la firma que cuenta con un equipo de técnicos especializados en encontrar el punto exacto de la fuga de agua sin daños innecesarios.