¿Qué hay que saber del hidrocele testicular en niños?, por el Dr. Daniel Cabezalí

El hidrocele en niños es una patología bastante común entre los varones recién nacidos. Sobre todo, afecta a aquellos que nacen prematuramente. Se trata de la acumulación de líquido entre los testículos y la membrana que los rodea, como consecuencia, se produce hinchazón y, en ciertas ocasiones, dolor en el área afectada.

En algunos casos, esta condición suele desaparecer por sí sola, durante los dos primeros años de vida del niño, sin embargo, de no ser así, lo más recomendable es consultar el caso con un urólogo pediátrico.

¿Por qué se produce el hidrocele testicular en los niños? Durante el período de gestación, los niños tienen abierto el conducto peritoneo-vaginal, este es un canal que le permite a los testículos de los varones descender desde el abdomen hasta el escroto. Normalmente, este conducto se cierra antes del nacimiento del bebé y el cuerpo va absorbiendo el líquido en el interior durante el primer año de vida. Cuando no ocurre este proceso, el niño sufre un hidrocele.

La patología puede derivarse a causa de factores congénitos desde el útero de la madre o de forma adquirida a causa de lesiones testiculares o infecciones. Aunque en la mayoría de los casos, el hidrocele no produce dolor, puede llegar a ocasionar sensación de pesadez e inflamación en el escroto afectado.

La detección de esta patología se lleva a cabo mediante un examen físico. A través de una prueba de transiluminación, el especialista en urología infantil podrá verificar la sensibilidad del testículo, ya que cuando existe líquido, el escroto deja pasar la luz.

Tratamiento del hidrocele en niños Cuando el hidrocele se produce por causas congénitas y comienza a absorberse antes de los dos años de edad, no es necesario suministrar ningún tratamiento, solamente requiere vigilancia médica. En caso de que la patología no desaparezca en los primeros 24 meses, es necesaria una cirugía de extirpación de hidrocele, junto con la reparación de la hernia inguinal, de ser necesario según la condición del paciente.

