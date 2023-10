J&H Banca Privada se especializa en inversiones alternativas, grandes rentabilidades y ventajas fiscales

Tanto empresas como inversores particulares buscan la forma de diversificar sus ingresos en el mundo actual, con el fin de lograr una mayor rentabilidad y, si es posible, beneficiarse de las ventajas fiscales de diferentes productos de inversión.

Hoy en día, el sector de inversiones alternativas cuenta con una amplia gama de posibilidades para lograr esto. Sin embargo, es importante contar con los conocimientos necesarios para tomar decisiones inteligentes y estratégicas. Esto no solo previene problemas de sostenibilidad del negocio, sino que también permite a los inversores aumentar sus ingresos y saber aprovechar nuevas oportunidades.

Desde J&H Banca Privada, el especialista Jaime Hernández se encarga de asesorar y estudiar opciones de inversiones alternativas para empresas y particulares.

Inversiones alternativas con J&H Banca Privada Las inversiones alternativas son una forma rentable de diversificar la cartera de inversores y, además, una manera interesante de explorar oportunidades y sectores de mucho potencial. Existen diferentes modalidades de inversión en este tipo de activos, desde los FCR, (Fondos de Capital Riesgo), FIL (Fondos de Inversión Libres) hasta los SCR, (Sociedades de Capital Riesgo), cada uno con sus particularidades y ventajas fiscales. Desde J&H Banca Privada se recomiendan algunos sectores que pueden impulsar la rentabilidad en buena medida.

Activos inmobiliarios Este mercado ofrece buenas oportunidades dado que la macroeconomía marca tendencia en el mercado inmobiliario.

Por otro lado, las inversiones en activos inmobiliarios pueden tomar distintas formas, dando una mayor seguridad al contar con opciones de respaldo.

Energías renovables Las energías renovables constituyen un gran sector en crecimiento y lleno de potencial. Tanto las políticas internacionales como la macroeconomía están dando un giro hacia la sostenibilidad. Esto favorece la inversión en este tipo de energías, y abre la puerta a infinidad de nuevos proyectos.

Venture Capital & Private Equity Con esta opción y de la mano de las mayores y más experimentadas gestoras, con acceso a exclusivas opciones de inversión, se puede conseguir invertir en empresas en sus etapas iniciales de vida (Startups), en las primeras rondas de financiación, entrando en muchos casos en el capital de las mismas, con participación en el consejo; así como en empresas "Mid Market", (tamaño de facturación entre 20 MM € y 1000 MM €), con gran potencial, buscando incrementar la eficiencia, el tamaño e incluso en algunos casos, su salida a los mercados o la venta a un tercero, todo ello con grandes rentabilidades potenciales.

Finanzas corporativas Una de las opciones más populares, mayormente debido a sus tasas de retorno de inversión, son las finanzas corporativas. Participar en operaciones de compañías y empresas es, además, una buena forma de conocer el mundo de inversiones empresariales para rentabilidad a medio plazo.

Ventajas fiscales A efectos de un inversor, persona física, el tratamiento fiscal es similar a cualquier otra tipología de inversiones en activos financieros tradicionales, pero no así, si la inversión se realiza a través de una persona jurídica o empresa.

Desde el punto de vista de un inversor, persona jurídica, se puede acceder a una exención del 100 % en el Impuesto de Sociedades, tanto por los dividendos obtenidos como los repartos de resultados, las devoluciones de capital e incluso por las rentas derivadas de la transmisión, al aplicarse la exención por doble imposición.

En algunas opciones como las SCR, (Sociedades de Capital Riesgo), si una persona jurídica, (no sociedad patrimonial), invierte al menos un 5 % del capital de esa SCR, se podría reducir base patrimonial de cara al impuesto sobre el patrimonio del accionista, considerando esa participación como activo afecto a la actividad económica.

Cómo empezar a invertir con asesoramiento profesional Una de las pautas cruciales para comenzar a invertir, especialmente, cuando se desea incursionar en inversiones alternativas, es el asesoramiento profesional. En este sentido, J&H Banca Privada trabaja con un modelo basado en la experiencia, proactividad y transparencia.

Su experiencia les permite ofrecer un análisis de mercado excepcional tanto a nivel nacional como internacional. Además, mediante un servicio 100 % personalizado, J&H Banca Privada estudia cada situación financiera y patrimonial, creando un perfil de riesgo y trazando objetivos a conseguir. A partir de allí, se trabaja junto al cliente en la construcción de la cartera.

Si lo que se busca es incursionar en inversiones alternativas, J&H Banca Privada puede ofrecer una cartera variada en activos inmobiliarios, energías renovables con proyectos de plantas fotovoltaicas, finanzas corporativas y capital privado con gran respaldo.

Trabajar con el asesoramiento de J&H Banca Privada asegura mecanismos de protección y una estrategia clara para cumplir los objetivos planteados.