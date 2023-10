Crear un vínculo con perros de razas fuertes en el campus en Barcelona L'Almozara Can Bosc

Las races de gossos forts, por norma general, muestran una imagen agresiva, contundente y fuerte de cara a terceras personas. Una de las preocupaciones más frecuentes en relación con estos robustos y fuertes perros es que algunos de ellos son difíciles de dominar o pasear, convirtiéndose en un verdadero problema para los dueños.

Sin embargo, todo depende de cómo se les eduque y del vínculo que tengan los dueños con sus mascotas. Por tal razón, L'Almozara Can Bosc ha creado un espacio con profesores de perros calificados, donde los dueños de este tipo de animales podrán aprender a comunicarse mejor con ellos y desarrollar una adecuada obediencia.

Razas de perros fuertes Para muchos dueños de mascotas, lo que podría ser un paseo relajante al parque, puede convertirse en una verdadera pesadilla. Las razas de perros fuertes pueden no solo romper cosas con facilidad, sino también tumbar a personas fácilmente, sea para atacar o jugar con ellas.

La fuerza de los perros tiene mucho que ver con su raza, ya que hay ciertas razas que se caracterizan por su gran peso, tamaño y poderosa mandíbula, conllevando que los dueños tengan que tomar ciertas precauciones y cuidados en el momento de recibir visitas de desconocidos, sacar a los animales a pasear o dejarlos dentro de sus hogares sin ningún tipo de supervisión.

Algunas de las razas de perros más fuertes son el fila brasileiro, dogo argentino, mastín inglés, rottweiler, gran danés y el terranova. No obstante, porque los perros sean corpulentos, no quiere decir que sean perros agresivos o peligrosos, todo dependerá de la raza, crianza y educación que haya tenido el perro desde cachorro. Afortunadamente, existen escuelas para perros y adiestradores caninos que son de gran ayuda ante estos casos.

Originar un vínculo con perros fuertes es clave Para sobrellevar a estas razas de perros, es necesario que el dueño cree un vínculo con su mascota, ya que de esta manera podrá aprender señales básicas de obediencia, mejorar sus actividades conductuales y sociales y convertirse en un perro con autoconfianza y mucho más feliz.

En el campus de L'Almozara Can Bosc, los dueños que tengan razas de perros fuertes pueden fortalecer el vínculo con sus animales a través de actividades divertidas y educativas. Este es un campus situado en Barcelona con 35.000 m² de espacio, donde los perros mejoran su salud mental y logran una vida más activa con el apoyo de un equipo de profesores caninos experimentados.

Los profesionales imparten clases de educación canina a razas fuertes de manera personalizada y con la finalidad de que los dueños y sus perros puedan crear un feedback real, aprender a compartir momentos juntos y crear un verdadero vínculo.

Además, los dueños de las mascotas pueden hacerse socios para disfrutar de los beneficios que ofrece el club: las pistas, el gimnasio y las diferentes zonas disponibles donde estos pueden pasear por el bosque, practicar cualquier actividad o relajarse junto a sus fieles compañeros.