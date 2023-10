La importancia del diseño de sonrisa, por Odontología de Marlon Becerra

Los distintos tratamientos dentales han evolucionado a lo largo de los últimos años para poder ofrecer mejores soluciones estéticas a los pacientes que quieren recuperar o mejorar la armonía de su boca. Lucir una sonrisa espectacular ya no es imposible. A día de hoy existen tratamientos dentales innovadores.

En este sentido, mediante un diseño de sonrisa es posible conseguir simetría, balance y armonía en la estética dental. Ahora bien, para poder acceder a estas prácticas, es imprescindible contar con una buena salud bucal.

Según explican los especialistas de Odontología de Marlon Becerra, esta especialidad consiste en obtener la longitud y la forma correcta de los dientes y sus bordes. Además, las encías deben estar a la altura adecuada para generar un aspecto proporcionado en relación con el rostro, la nariz, el mentón y los labios de cada persona.

A la hora de llevar adelante un diseño de sonrisa, es necesario contar con la valoración de un equipo de profesionales de distintas especialidades.

En este sentido, el grupo de trabajo debe ser guiado por un especialista en operatoria dental estética o un rehabilitador oral y tiene que incluir a un ortodoncista, que es el profesional que debe determinar si hay necesidad de realizar cambios en la posición o alineación de los dientes.

Por otro lado, antes de aplicar los tratamientos, es importante llevar a cabo estudios radiográficos y de oclusión. De este modo, se pueden determinar las técnicas, los materiales y los procedimientos que resultan adecuados para cada paciente.

Por lo general, los tratamientos de diseño de sonrisa comienzan con un procedimiento de limpieza dental para eliminar la placa bacteriana acumulada en las áreas a las que el cepillado no llega, cuidar las encías y mantener un aliento fresco y saludable. La limpieza también es importante porque sirve para prevenir la pérdida de dientes generada por enfermedades periodontales o caries.

Procedimientos incluidos en el diseño de sonrisa Con base en las necesidades específicas de cada paciente, los profesionales de Odontología de Marlon Becerra determinan cuáles son las técnicas necesarias a aplicar. En este sentido, una cirugía de márgenes sirve para nivelar las encías y permitir que los dientes luzcan más grandes. A su vez, los procedimientos de blanqueamiento dental se emplean para aclarar la tonalidad de las piezas que han sido afectadas por pigmentaciones, obteniendo un cambio inmediato en el color del diente.

Por otro lado, las resinas de alta estética es un tratamiento especial que restaura y favorece la conservación de los dientes, asimismo es un tratamiento que tiene menor costo en comparación a las carillas dentales.

Otra opción para conseguir resultados óptimos es la colocación de carillas dentales o láminas veeners. Estos productos se diseñan en cerámica y su aplicación está indicada en pacientes cuyos dientes no se pueden blanquear con los procedimientos tradicionales, tienen fracturas pequeñas en sus dientes o tienen mal posición de esos mismos. Las láminas son conservadoras, ya que solo cubren la parte visible del diente y son muy delgadas.

Por último, si el paciente tiene caries o fracturas muy extensas, mayor deterioro del diente o un mayor desgaste dental, la opción del tratamiento puede ser coronas dentales. Sin embargo, cabe anotar que cada paciente es diferente y por eso es necesario antes realizar una valoración con los especialistas que necesite el paciente.

