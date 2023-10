Toma nota de todo lo nuevo en belleza

Estos últimos meses hemos asistido a numerosas presentaciones de belleza en las que nos han dado a conocer las últimas novedades Beauty…

Por aquí os cuento algunas de ellas:

CLARINS

Entre las primicias de Clarins -que son muchas- destaco su nuevo Tinted Oleo-sérum, un nuevo maquillaje que va más allá de un fondo de maquillaje o de una crema de color, se trata de un una innovadora base de maquillaje sérum con un 98% de ingredientes de origen natural y un 80% de acción tratamiento en su fórmula. Un nuevo maquillaje efecto “piel desnuda”, efecto “glow”, con una textura ultrafluída, no grasa, que permite unificar la tez a la vez que deja una piel perfectamente hidratada, nutrida y uniforme sin que se note que llevemos nada.



La fórmula de Tinted Oleo Sérum está compuesta por un complejo de tres aceites y ceramidas:

EI [TRI-OLEO COMPLEX] de Clarins está formado por aceite de avellana, rico en omega 9 y 6 para nutrir y prevenir la deshidratación en la piel, aceite de jojoba bio, con poderes cicatrizantes que nutre la piel sin dejar una película grasa en ella y de un escualeno vegetal, derivado de un lípido presente en la película hidrolipídica, perfectamente afín con la piel, que aporta sensorialidad y confort inmediato.

de Clarins está formado por aceite de avellana, rico en omega 9 y 6 para nutrir y prevenir la deshidratación en la piel, aceite de jojoba bio, con poderes cicatrizantes que nutre la piel sin dejar una película grasa en ella y de un escualeno vegetal, derivado de un lípido presente en la película hidrolipídica, perfectamente afín con la piel, que aporta sensorialidad y confort inmediato. Las CERAMIDAS, componentes naturales de nuestra piel, tienen la facultad de unir las células entre sí para reforzar la barrera protectora de la piel. Limitan el impacto de las agresiones externas con el fin de prevenir las irritaciones y la pérdida de agua en la piel.

Existen 11 tonalidades para adaptarse a todos los tonos de piel. Precio recomendado: 47,50€.

SHISEIDO

Entre las últimas primicias del grupo Shiseido quiero destacar estas dos nuevas incorporaciones:

Benefiance Wrinkle Smoothing Eye Cream: dirigido a mujeres que buscan una solución completa, que reduzca y prevenga la aparición de líneas de expresión y arrugas en esta piel tan extremadamente fina. Cuenta con cuatro principios activos: complejo Kombu-Bounce (tres extractos de algas marinas), La Carnosina (que actúa sobre el envejecimiento cronológico), una combinación de extracto de Mukurossi (que combate la formación de arrugas producidas por los rayos UV), Chlorella y Cúrcuma y ReNeuraRed Technology.



PVPR: 93,50€



Future Solution LX Legendary Enmei Eye: dirigido a mujeres de más de 30 años que solo buscan lo mejor: una amplia eficacia antiedad con una solución ultra-premium que mejora los cinco principales problemas que más nos preocupan: ojeras, falta de luminosidad, arrugas, flacidez y tensión en el entrecejo. Exclusivos ingredientes activos japoneses y en cuya fórmula se incorpora Enmei Complex TX, una tecnología inspirada en conocimientos genéticos relacionados con los genes de la juventud.

PVPR: 304€



Para la aplicación de estos productos Shiseido se ha unido a FOREO, con su dispositivo IRIS, un masajeador de ojos elaborado en una silicona específica ultrahigiénica con el que está demostrado se consigue mejorar la absorción y la eficacia de la crema en un 84%.

UNICSKIN

Llegan también novedades en dispositivos de Tecnobelleza: UNICTECH BODY SLIM X4 de UNICSKIN.

Los artífices de este dispositivo han pensado en todas aquéllas personas que buscan un cuidado completo del cuerpo para realizarse desde casa, con un tamaño manejable para que incluso puedas llevártelo contigo de viaje. Con efecto reductor, anticelulitis, reafirmante, antiedad con principios activos 96% de origen natural y resultados óptimos entre 5 y 7 semanas utilizándolo tan solo 10 minutos por zona 4 días a la semana.

Al igual que el resto de productos UNICSKIN son unisex y eficaces en todo tipo de pieles.



En palabras de Mónica Sada, fundadora y CEO de UNICSKIN, “la línea BODY es resultado de la continua escucha que mantenemos en UNICSKIN con nuestros consumidores, clientes y comité científico; y sin dejar de deslumbrar con nuevas ideas en el cuidado de la piel, sector en el que ya somos líderes en innovación y sostenibilidad, BODY es una demostración de nuestra apuesta por una belleza integral, global y fiel a nuestros principios: Belleza para Todos, Belleza Sin Perder el Tiempo”.

BEAUTÉ MEDITERRÁNEA

Para los que no conozcáis a esta firma, Beauté Mediterráneo nace en Barcelona y pertenece al laboratorio español Rofersam. Se trata de una marca cosmecéutica vegana y sostenible inspirada en el Mediterráneo, y sus productos están dirigidos a mejorar la salud de la piel y el cabello con ingredientes naturales.



Entre sus novedades está su nueva colección Retinal natural, compuesta por una crema rejuvenecedora y un sérum reparador. La nueva línea combina retinal de origen natural con Bakuchiol y un booster de vitamina D procedente de células madre vegetales.

El retinal utilizado es de origen natural y proviene de una tecnología llamada biofermentación en donde la bacteria Halobacterium salinarum produce una proteína púrpura, la bacteriorhodopsin, que convierte la luz en energía. Dentro de su estructura, la molécula del retinal está presente y se puede aislar de forma sostenible y natural a través de procesos físicos: centrifugación, ósmosis y filtración.

Como resultado de este proceso, la molécula de Retinal es 100% natural, libre de conservantes, preserva la biodiversidad y es microbioma compatible. El retinal es el precursor directo del ácido retinoico, y se ha demostrado que puede ejercer una actividad anti-fotoenvejecimiento, con menos efectos secundarios que otros retinoides más conocidos como el retinol.

Acelera la regeneración celular y la producción de colágeno para rellenar la piel mientras reduce la aparición de líneas finas y arrugas. Retinal actúa 11 veces más rápido que otros retinoides y presenta una mayor tolerancia.

ELIZABETH ARDEN

La novedad que nos presenta esta temporada Elizabeth Arden es su nueva Crema Renovadora con Retinol de Alta Eficacia para el rostro, adecuada a todo tipo de pieles, con textura water cream, que reduce visiblemente las arrugas en tan solo 1 semana.

La fórmula con Tecnología Retinol Alta Eficacia es 10 veces más potente que el retinol puro, y entre sus beneficios nos encontramos:

Alisa: disminuye visiblemente las líneas y arrugas de rostro, cuello y escote.

disminuye visiblemente las líneas y arrugas de rostro, cuello y escote. Renueva: proporcionando una piel unificada y luminosa.

proporcionando una piel unificada y luminosa. Retexturiza: mejora la textura de la piel.



La novedad de esta crema es que también se puede usar durante el día, hasta ahora el Retinol se recomendaba por la noche porque es una molécula sensible a la luz y el oxígeno, pero esta nueva fórmula es posible aplicar también durante las mañanas, incluye HPR y Vitamina E, que potencian la estabilidad del Retinol durante su aplicación en la piel.

Y os preguntaréis, ¿al igual que el resto de productos que contienen Retinol es necesario incorporarlo poco a poco hasta que nuestra piel lo tolere? La respuesta es NO, la nueva crema RETINOL+ HPR de Elizabeth Arden podrás utilizarla diariamente -salvo en aquéllos casos en que la piel previamente presentase alguna experiencia previa-.

TIPS… Recordad evitar su aplicación junto a tratamientos exfoliantes, y si te lo aplicas por la mañana no olvides ponerte SPF…!!!