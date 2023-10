Importancia de gestionar la empresa siempre cumpliendo con la Ley Antifraude

La reciente aprobación de la Ley Antifraude en España ha generado un gran interés y un profundo impacto en el mundo empresarial a nivel global.

La ley 11 2021 antifraude fiscal introduce una serie de obligaciones y unos rigurosos criterios que todas las empresas deben cumplir en su lucha contra los delitos financieros y económicos. El objetivo fundamental de esta nueva legislación consiste en la reducción del fraude fiscal, la erradicación de la corrupción y la prevención de otros delitos económicos y financieros.

Pero ¿cómo afecta esta nueva ley a tu empresa o negocio? ¿Cuáles pueden ser las consecuencias de no cumplir con esta nueva normativa?

¿En qué consiste la Ley Antifraude?

La Ley 11/2021, de 9 de julio, titulada Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal, y más comúnmente conocida como Ley Antifraude, ha sido concebida con el propósito de mejorar la transparencia en las operaciones financieras, fortalecer el control y combatir el fraude fiscal en España.

En conjunto con la Ley Crea y Crece, esta legislación representa un paso significativo del Gobierno para mejorar la eficiencia y la competitividad del entramado empresarial en España.

¿A quién afecta la Ley Antifraude?

La Ley Antifraude afecta tanto a autónomos como a empresas, independientemente de su tamaño o sector, que emitan facturas y tengan su sede en territorio español.

¿Cuáles son sus aspectos clave?

Estas son algunas de las medidas más destacadas de la ley 11/2021:

Reducción del límite de pagos en efectivo. La Ley Antifraude disminuye el límite de pagos en efectivo a 1000 euros (anteriormente era de 2500 euros), cuando al menos uno de los involucrados actúe como empresario o profesional.

La Ley Antifraude disminuye el límite de pagos en efectivo a 1000 euros (anteriormente era de 2500 euros), cuando al menos uno de los involucrados actúe como empresario o profesional. Prohibición del software de doble uso. La normativa prohíbe el uso de programas que posibiliten la manipulación de registros contables o de facturación, conocidos como software de doble uso, y establece sanciones severas para esta práctica. Adiós a la contabilidad B.

La normativa prohíbe el uso de programas que posibiliten la manipulación de registros contables o de facturación, conocidos como software de doble uso, y establece sanciones severas para esta práctica. Adiós a la contabilidad B. Implementación de la factura electrónica obligatoria. Esta es una de las medidas más destacadas y una de las que más dudas está generando. La Ley Antifraude introduce la obligatoriedad de utilizar la factura electrónica en todas las transacciones entre empresarios y profesionales. Este requisito tiene como finalidad asegurar la transparencia y la precisión de la información financiera.

Esta es una de las medidas más destacadas y una de las que más dudas está generando. La Ley Antifraude introduce la obligatoriedad de utilizar la factura electrónica en todas las transacciones entre empresarios y profesionales. Este requisito tiene como finalidad asegurar la transparencia y la precisión de la información financiera. Fortalecimiento de los mecanismos de control tributario. La Ley Antifraude refuerza los mecanismos de control tributario al establecer nuevas obligaciones de información, entre las cuales se encuentra la declaración de bienes y derechos en el extranjero. Estas medidas buscan garantizar un cumplimiento fiscal más riguroso y evitar posibles evasiones de impuestos.

Si eres un profesional autónomo o tienes una pyme, ¿cómo te afecta la Ley Antifraude?

Ha llegado el momento de despedirse del uso de hojas de cálculo en Excel o la documentación en papel, ya que además de ser métodos obsoletos, incómodos y poco fiables, ahora también se vuelven inadecuados desde el punto de vista legal.

Estos métodos tradicionales ya no te permitirán cumplir con los principios fundamentales que esta ley exige: integridad, conservación, accesibilidad, legibilidad, trazabilidad e inalterabilidad de los registros financieros; no cumplir con estos requisitos puede exponerte a sanciones por infracciones tributarias graves, que pueden alcanzar los 50 000 euros.



Para evitar estas sanciones y cumplir con la normativa, es esencial que tu empresa cuente con un software de facturación que cumpla con los estándares exigidos por las autoridades fiscales. Este software debe estar aprobado por Hacienda y ser capaz de emitir facturas con código QR, así como de enviar automáticamente la información pertinente a la Administración pública.