Lograr trabajo en Australia gracias a la ayuda y el asesoramiento de Australian Way Education

Australia tiene una baja tasa de desempleo que ronda el 5 % y su economía es próspera. Por esta razón, muchos jóvenes ven este país como una oportunidad para vivir una experiencia distinta.

En este sentido, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), en 2022, cerca de 1.000 jóvenes españoles desembarcaron en este país oceánico para trabajar. Sin embargo, se cree que el número total es mucho mayor, ya que no todos se inscriben en los padrones que revela el INE.

Una buena manera de acceder a Australia trabajo es a través de los servicios que ofrece Australian Way Education. Esta agencia internacional cuenta con un equipo de profesionales que proporciona asesoramiento y acompañamiento a los jóvenes que buscan vivir una experiencia educativa o laboral en Australia. Estos expertos señalan que, en todos los casos, para conseguir un empleo es necesario tener un visado.

Conseguir empleo en Australia Los asesores de Australian Way Education indican que los visados más sencillos de conseguir en Australia son la Student Visa, la Work and Holiday Visa y la Working Holiday. En particular, las visas de estudiante permiten trabajar 20 horas semanales y 40 durante los períodos vacacionales. Además, en algunos trabajos se requieren certificados especiales como, por ejemplo, el RSA (Responsable Service of Alcohol) para hostelería y la White Card para el sector de la construcción. En todos los casos, con el apoyo de esta agencia, es posible obtener los permisos necesarios para trabajar en Australia.

En cuanto a la búsqueda de empleo, los asesores de esta empresa sostienen que encontrar trabajo no es difícil, pero es necesario moverse. En este sentido, es conveniente realizar búsquedas por internet, dejar currículums donde sea posible y presentarse con educación ante los managers. Por lo general, las personas que tienen un buen nivel de inglés consiguen mejores trabajos más rápidamente.

Por otro lado, hay trabajos permanentes y otros que son temporales, sobre todo durante la temporada de verano en los sectores de hostelería y turismo. Con respecto a esto, los profesionales de Australian Way Education argumentan que poniendo esfuerzo y constancia, es posible encontrar un empleo.

Trabajar en granjas en Australia Otra opción que tienen los jóvenes que viajan a Australia es el trabajo en granjas, realizando trabajos de poda y recolección. En este país, hay una gran cantidad de explotaciones agrícolas que requieren de mano de obra para estas tareas. Los interesados en estos empleos pueden consultar la plataforma de Australian Way Education, donde hay información sobre los estados, lugares y la época del año en la que se recogen todos los frutos que se producen en este país.

