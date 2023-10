Cuidar de la salud mental, por suerte, está de moda

En los últimos tiempos, sobre todo a raíz de la pandemia que asoló el mundo entero, se ha visto cómo los medios de comunicación le han dado una importancia enorme (y merecida) al trabajo de los psicólogos clínicos y sanitarios. Ser conscientes del sufrimiento, de los pensamientos, miedos e inseguridades, es el primer paso para poder pedir ayuda profesional y, gracias a esa ayuda profesional, se podrán enfrentar y resolver aquellos problemas que impiden llevar una vida normal.

Estefanía Cárcel forma parte del equipo de psicólogos en Valencia del centro Calma Al Mar, profesora universitaria y vicepresidenta de la Asociación Española de Psicología Sanitaria AEPSIS, y se le ha preguntado por su experiencia y por la actitud actual que tienen las personas de cara a cuidar la salud mental.

Estefanía, parece que hay una tendencia creciente a la aceptación y normalización del trabajo del psicólogo, ¿de qué manera has notado esta nueva actitud?

Hemos notado un aumento en la demanda, tenemos más trabajo, pero, sobre todo, se nota en el hecho de que la gente (o al menos, una gran cantidad de pacientes) ya no esconde que va al psicólogo. Es muy satisfactorio escuchar cómo tu paciente habla de ti a sus amigos y familiares, cómo te nombra con total normalidad diciendo: “mi psicóloga me ha dicho...”. Hace unos años, eso era prácticamente imposible. Existía la creencia de que ir al psicólogo “es para locos” y, gracias a la difusión de cuál es realmente nuestro trabajo, las personas están empezando a ver normal y, además, necesario, el tener un trabajo psicológico cuando se necesita.

Siempre se ha estigmatizado el acudir al psicólogo porque había muchas creencias erróneas, como que ir al psicólogo es para personas locas, de débiles, o algo de lo cual avergonzarse, ¿te da la sensación de que ya no es así?

Todavía hay gente arraigada a esas creencias, como a tantas otras, pero como te digo, es cierto que se está normalizando mucho, sobre todo en la gente joven. He llegado a escuchar en terapia cómo una paciente me decía que su novio también iba a la psicóloga, y que eso la enorgullecía y le daba paz. Observamos que, para algunas personas, el acudir a terapia es una condición básica para confiar en la persona que tiene delante. Esto supone un cambio radical. Antes ir al psicólogo era motivo de desconfianza, ahora es todo lo contrario.

Imagino que se interpreta el ir al psicólogo como la responsabilidad de cada uno sobre sus conductas y emociones, ¿cómo afecta esto a las relaciones personales?

Evidentemente de una forma muy, muy positiva. Cuando una persona es consciente de sus fallos, de sus temores, de su baja autoestima, de su ansiedad, de sus celos, o de sus creencias irracionales que le generan infelicidad, lo que hará será pedir ayuda. En lugar de negar la evidencia de su problema, lo enfrenta, acude a terapia, trabaja por mejorar. Eso es una “green flag” en toda regla, ya sea en relaciones de pareja, de amistad o familiares. Que alguien se haga cargo de su vida, de sus emociones, y trate de profundizar y resolver, es el primer paso para mejorar cualquier aspecto de su vida. Y eso, hoy en día, se está viendo como un signo de madurez. Es maravilloso que con el paso del tiempo la gente se esté dando cuenta de cuál es nuestro trabajo, y de que cualquier persona puede necesitar ayuda psicológica en algún momento de su vida. Pedir esa ayuda no te convierte “en un loco”, como pensaban antes, sino que te convierte en un ser cabal.

¿Hay un aumento también de la atención psicológica online?

Sí, sin duda. Cada vez hay más pacientes que nos piden consulta de psicología online. Es una opción que aporta mucha comodidad porque los pacientes no se tienen que desplazar, lo que les ahorra mucho tiempo. En Calma Al Mar hemos visto un aumento significativo de los pacientes que solicitan ser atendidos de forma online. Actualmente, atendemos no solo a pacientes de España sino de una buena parte de los países de Latinoamérica.

Los temas que más nos llegan para ser atendidos online tienen que ver normalmente con la depresión y la ansiedad: muchas personas buscan ayuda en línea para tratar problemas de depresión y ansiedad. Esto puede incluir episodios de tristeza profunda, preocupación constante y ataques de pánico.

Es igualmente cierto que llegan con mucha frecuencia pacientes online por problemas de relación: las dificultades en las relaciones, ya sea con parejas, familiares o amigos, son un motivo común para buscar terapia en línea.

Son algo menos frecuentes las consultas de psicología online para trastornos alimentarios: la anorexia, la bulimia y la alimentación compulsiva son ejemplos de trastornos alimentarios que los psicólogos pueden tratar en línea.

En el último año, hemos notado un aumento en la terapia psicológica online para el trauma y trastorno de estrés postraumático: las personas que han experimentado traumas pueden buscar ayuda para superar el impacto emocional y psicológico en línea.

Por último, la terapia online para adicciones es un servicio que siempre se ha prestado desde Calma Al Mar por ser muy solicitado: la terapia en línea puede ser útil para tratar adicciones a sustancias como el alcohol y las drogas, así como para adicciones conductuales, como el juego.