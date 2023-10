APCAS y las principales recomendaciones ante catástrofes naturales (DANA)

Con motivo de los graves episodios acaecidos en España, al paso de la última DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) o gota fría, la Asociación de Peritos de Seguro y Comisarios de Averías (APCAS) informa a los afectados de la conveniencia de tomar una serie de medidas en aras de gestionar lo mejor posible los daños sufridos por el grave suceso acontecido.

Las mencionadas medidas tienen como objeto, primero, facilitar una información útil ante la situación creada y segundo, conseguir una mejor evaluación de daños.

Los asegurados deben comunicar el siniestro sufrido (derivado de la DANA) a sus Mediadores, Aseguradoras, etc. en los 7 días posteriores al conocimiento del siniestro. Si la causa está clara, pueden derivarlo o solicitar que lo comunique directamente al Consorcio de Compensación de Seguros, si no, acudirá un perito para determinarlo.

La asignación de Peritos de Seguros necesarios para visitar los riesgos es muy rápida, pero es lógico pensar que su presencia pueda demorarse unos días por el gran volumen de siniestros en tan poco tiempo, por tanto, es conveniente una toma de decisiones acorde a la catástrofe acontecida.

Los hogares, comercios, restaurantes, industrias y comunidades pueden realizar fotos de la altura del agua y elementos afectados. Pueden ir limpiando aquello que esté en sus manos, pero, importante, evitar tirar nada para que pueda ser visionado por el perito de seguros (si se han estropeado alimentos perecederos, hay que sacar fotos y hacer un listado de los mismos, después se pueden llevar al vertedero), y cuando acuda el perito hay que tener a punto los siguientes documentos:

Las citadas fotos y relación de bienes afectados (recuerdar que solo hay que retirar los perecederos).

El contrato de seguros (condiciones generales y particulares) y último recibo pagado. Si uno no lo encuentra, el mediador de seguros le facilitará una copia. No hay que demorarse.

DNI y nº de cuenta, donde quiere que se le indemnice.

Si la vivienda tiene hipoteca y consta en el condicionado particular, hay que ir pidiendo al banco la “cesión bancaria”. Si no se sabe lo que es, el perito de seguros facilitará un modelo para llevarlo a la entidad bancaria. Sin ese requisito cumplimentado, es posible que se bloquee la indemnización.

En negocios e industrias, por daños a consecuencia de embate de mar o inundación (cubiertos por el Consorcio de Compensación de Seguros) todo lo indicado en los puntos anteriores es válido, no obstante, en industria y comercios se insiste en no tirar las mercancías (excepción de las perecederas, levantando acta) para que puedan ser contabilizadas.

Se pueden realizar labores de limpieza con personal propio intentando dejar constancia (fotografías, relación del personal…) o empresas externas y pedir presupuestos del ajuar e instalaciones industriales afectadas. En casos muy graves con pérdida de beneficios contratada, se puede llamar directamente a la delegación autonómica del Consorcio y exponer la situación, atenderán con amabilidad y eficacia.

Por último, en el caso de vehículos (turismos, camiones, furgones, autobuses, motos etc.) con alguna cobertura de daños propios o, desde julio de 2016, con responsabilidad civil en los que se incluye recargo de riesgos extraordinarios tienen cobertura en los supuestos de Embate de mar e inundación. Hay que dar el parte correspondiente al Consorcio y en función de la gravedad se pueden llevar al taller de confianza, aunque no se deben comenzar a reparar hasta que no sea visionado por los Peritos de Seguros.

Importante: aquellos negocios que declaren fiscalmente en Estimación Objetiva pueden demandar una reducción del módulo por los siniestros.

Si no se tiene seguro (el Consorcio y las aseguradoras no atienden si no hay póliza) también se puede necesitar un informe pericial para presentarlo a las autoridades por si se decretan ayudas comunitarias o estatales o hay declaración de Zona Catastrófica.

APCAS es sinónimo de pericia de calidad y, por tanto, todos sus asociados son Peritos de Seguros especializados con grandes conocimientos en la materia y acreditados como tales por la asociación que vela por el prestigio de esta profesión.