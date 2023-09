Nueva motorización híbrida eléctrica para el Toyota Yaris que reforzará aún más la gama y aumentará su atractivo

Toyota dota el vehículo de una dimensión digital completamente nueva. El extenso paquete incluye una pantalla del cuadro de instrumentos personalizable por el conductor, un sistema multimedia más potente e intuitivo, una conectividad más práctica y estable y, por primera vez, una llave digital sin manos para acceder al vehículo.



Fabricado en Europa para los clientes europeos, el nuevo Toyota Yaris reforzará la consolidada reputación del modelo por su innovación y excelencias estilísticas y técnicas en el ámbito de los automóviles compactos.

Más potencia y más placer al volante

Una de las principales novedades en la gama Yaris 2024 es la introducción de una nueva motorización híbrida eléctrica en el Premiere Edition y los acabados GR SPORT, en concreto la motorización 130H.

Esta nueva motorización se ha conseguido al actualizar el transeje híbrido basado en la 5ª generación híbrida sobre la motorización actual de Yaris – 4ª generación híbrida –. El transeje híbrido de 5ª generación tiene un mayor y más potente motor eléctrico MG2 y, sumado a una actualización en la unidad de control de potencia, permite un incremento en la entrega de potencia de un 12% sobre la motorización actual de Toyota Yaris.

Esto se traduce en una aceleración sensiblemente más rápida, no solo en la franja de 0 a 100 km/h, sino también, y lo que es más importante, en los adelantamientos a gran velocidad. Así, se ha recortado medio segundo del tiempo de aceleración de 0 a 100 km/h (9,2 segundos), y también se ha reducido el paso de 80 a 120 km/h (7,5 segundos).

Del mismo modo, se ha trabajado en mantener el liderazgo en cuanto a nivel de emisiones se refiere, por lo que el incremento en emisiones es de solo 4g CO2 vs la versión 120H. Esto sitúa a ambas motorizaciones como líderes del segmento B a nivel de emisiones de CO2.

Esta motorización estará disponible de forma exclusiva en los acabados GR SPORT y GR SPORT Plus, y adicionalmente, el acabado de lanzamiento Premiere Edition.

Más seguridad al volante con Toyota Assist

Toyota siempre se ha comprometido en ofrecer las últimas novedades en materia de seguridad, y es por ello por lo que, con la llegada de Yaris 2024, Toyota introduce prestaciones de seguridad adicionales y mejoradas para consolidar aún más el liderazgo del Yaris en lo que a seguridad se refiere.

Toyota Assist es la denominación que engloba las prestaciones avanzadas por las que el vehículo es más seguro y fácil de conducir y de aparcar. En el nuevo Yaris, estas características resultan más eficaces que nunca, con funciones nuevas y más potentes con los sistemas de asistencia al conductor Toyota Safety Sense de última generación.



Gracias a su nuevo sistema multimedia y su módulo de comunicaciones de datos –DCM, Data Communications Module–, Toyota ofrece la flexibilidad y funcionalidad de las actualizaciones de software inalámbricas. Esto significa que las funciones de Toyota Safety Sense y del sistema multimedia se pueden actualizar fácilmente sin necesidad de llevar el vehículo al taller. Las descargas se pueden realizar mientras el vehículo está circulando, y quedar listas para su instalación cuando le vaya mejor al conductor.

El uso de una cámara y un radar nuevos con mayor alcance y amplitud de exploración, da lugar a un alcance notablemente superior de la detección del riesgo de accidentes. Ahora, por ejemplo, el Sistema de seguridad precolisión –PCS, Pre-Collision System– puede reconocer la posibilidad de un impacto frontal y un mayor abanico de objetos y vehículos en la trayectoria del vehículo, incluidos peatones, ciclistas y ahora también motocicletas.

El sistema de Prevención de colisiones en cruces –una prestación de seguridad introducida por primera vez por Toyota en la generación actual del Yaris– también presenta un mayor alcance operativo, y es capaz de identificar los vehículos que se aproximan por dos carriles, así como ciclistas que crucen y otros vehículos que lleguen a un cruce por los laterales.

La Función de supresión de la aceleración es una nueva incorporación al repertorio de Toyota Safety Sense, que interviene para frenar una aceleración repentina si detecta riesgo de colisión con un vehículo que circula delante.

La Asistencia proactiva a la conducción –PDA, Proactive Driving Assist– (PDA) es otra nueva función, diseñada para evitar riesgos de accidente habituales al circular a baja velocidad. La Asistencia a la deceleración permite desacelerar suavemente cuando el conductor suelta el pedal del acelerador para reducir velocidad al acercarse a un vehículo más lento por delante, o al entrar en una curva. El segundo elemento es la asistencia a la dirección, que detecta curvas por delante en la carretera y ajusta la fuerza de la dirección para ayudar al conductor a virar de forma suave y estable.

El nuevo Sistema de parada de emergencia –EDSS, Emergency Driving Stop System– puede ayudar al conductor en caso de que se encuentre indispuesto o incapacitado cuando el Sistema de mantenimiento de la trayectoria está activado. Si el sistema detecta que el conductor no ha realizado ninguna acción –volante, frenos, acelerador– durante un periodo de tiempo determinado, emite un aviso sonoro. Si no hay reacción por parte del conductor, detiene poco a poco el vehículo, activa las luces de emergencia y desbloquea las puertas.



Toyota Assist también ofrece protección cuando el vehículo está parado. Con el sistema opcional de Asistencia de salida segura –SEA, Safe Exit Assist–, se activa una advertencia visual y sonora que ayuda a impedir que se abran las puertas sin querer cuando se acercan vehículos o ciclistas desde atrás.

Además de estas funciones adicionales, el nuevo Yaris también incorpora mejoras de las prestaciones habituales del sistema Toyota Safety Sense. El Control de crucero adaptativo –ACC, Adaptive Cruise Control– ha sido revisado para que su respuesta sea más rápida y natural. El Reconocimiento de señales de tráfico es ahora más potente, y se han añadido nuevos sistemas al Control de crucero adaptativo para que los adelantamientos sean más seguros.

Una nueva experiencia digital de usuario

En la nueva gama 2024 del Yaris el sistema Toyota Smart Connect pasa a estar de serie en toda la gama, estandarizando la pantalla multimedia de 9” en las versiones de acceso de gama. Las principales mejoras de esta versión de entrada de Toyota Smart Connect son la conexión inalámbrica a Apple CarPlay y Android Auto, y el mayor tamaño y resolución de la pantalla. No incorpora servicios remotos ni actualizaciones en la nube (OTA) para mapas y software. Para los acabados más altos, se estandarizará la pantalla multimedia de 10,5”.

Gama y precios

La gama 2024 del nuevo Yaris Electric Hybrid está formada por tres niveles de equipamiento con motorización 120H —Business Plus, Active Plus y Style— y tres más con motorización 130H —GR SPORT, GR SPORT Plus y Premiere Edition—. Business Plus, acabado más enfocado al cliente de flotas, no recibe casi modificaciones a nivel de equipamiento. A nivel interior equipará el sistema multimedia Toyota Smart Connect de 9” (vs Toyota Touch 8”) e incorpora dos tomas USB-C.

