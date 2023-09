Todo lo que ofrece Distarmatex, empresa de suministros militares y policiales

Los distintos elementos que conforman el uniforme de las fuerzas de seguridad cumplen un papel muy importante para los integrantes de estos cuerpos, ya que no solo permiten optimizar su rendimiento y propiciar su seguridad, sino que sirven para representar de forma simbólica a la autoridad, el orden público y el bien común.

Por tales motivos, resulta fundamental que los suministros militares y policiales estén fabricados con materiales de calidad para garantizar la comodidad de los usuarios y la máxima durabilidad. Para ello, Distarmatex ofrece uniformidad reglamentaria para Guardia Civil, Policía Nacional, Armada Española y Ejército de Tierra y Aire.

¿Cómo surgió la idea de crear una empresa de suministros militares y policiales?

Fui militar y dejé el Ejército para formar parte de una empresa que se dedicaba al suministro de uniformes en Zaragoza, participé en el cambio de uniformidad de uniformes de representación del Ejército de Tierra, pero al final esta empresa cerró y me incorpore a otra con la misma función, pero ya me había entrado el gusanillo de la confección y las licitaciones, manteniendo así el contacto con las Fuerzas Armadas.

¿Existe competencia en este mercado?

Sí, hay más empresas que se dedican al suministro de uniformidad militar y policial. Este fue otro de los puntos que me animó a montar mi propia empresa, ya que siempre eran las mismas empresas las que se presentaban a los expedientes de contratación y tenían el mercado muy repartido. Pensé que había un nicho de mercado que podríamos cubrir como pyme.

¿Cuál cree que es la importancia del uniforme para una fuerza de seguridad?

Creo que la uniformidad en general, para cualquier colectivo, es la base que proporciona semejanza e igualdad. Todos los uniformes presentan las mismas características técnicas, ya sea para generales o soldados, y el único cambio es el distintivo de empleo. A través del color y sus formas, se establece una identidad del colectivo y del país.

¿Existe alguna relación entre la calidad de las prendas y el mejoramiento del desempeño de los miembros de una fuerza?

Creo que las fuerzas de seguridad del Estado y las fuerzas armadas han evolucionado significativamente con el tiempo, otorgando una mayor importancia a la seguridad, tanto en la uniformidad como en otros elementos que componen los equipos. Pienso que para ellos, lo más importante es la inversión en investigación y desarrollo (I+D) por parte de las empresas, ya que les presentamos las últimas novedades, lo que aumenta su seguridad, comodidad y durabilidad de las prendas.

¿Qué importancia otorga esta firma a la calidad de sus procesos y a la mitigación de su impacto medioambiental?

Además de ser una exigencia requerida en los expedientes de contratación de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad del Estado, nuestra empresa cuenta con la certificación de calidad ISO 9001:2015 y la certificación de calidad medioambiental ISO 14001:2015. La mitigación de impactos medioambientales es una prioridad para nuestra empresa, y controlamos todos los impactos que puedan repercutir en las producciones que realizamos, no solo para estos colectivos, sino también para todos.

¿Quiénes son los principales clientes de la compañía?

Como mencioné anteriormente, nuestros principales clientes son las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad del Estado. Sin embargo, también trabajamos con numerosos bomberos de diferentes Comunidades Autónomas y suministramos a muchos hospitales, tanto uniformidad como ropa de baño y lencería. Además, atendemos a bandas de música, conserjes y otros clientes diversos.

¿Qué papel tienen los Pliegos Técnicos en el diseño, las características y las calidades de los uniformes?

Los Pliegos Técnicos de cada una de las prendas que compran los colectivos mencionados anteriormente son la base para mantener la uniformidad y la calidad. Algunos colectivos tienen sus propios laboratorios textiles, mientras que otros utilizan laboratorios homologados para comprobar que las prendas o complementos presentados en las ofertas de cada empresa cumplen con los requisitos del Pliego. Esto garantiza que todas las prendas o complementos que compran sean iguales, independientemente del adjudicatario, y cumple con el artículo 1 de la Ley de Contratos del Estado, que establece los principios de libertad de acceso a licitaciones, publicidad, transparencia, no discriminación e igualdad de trato entre los licitadores.

¿Es necesario ser miembro de una fuerza de seguridad para comprar a través de su tienda en línea?

No, esta pregunta me la hacen con frecuencia muchos clientes. La ley establece claramente que nadie puede utilizar la uniformidad de las Fuerzas de Seguridad del Estado para suplantar a las mismas. Nosotros podemos vender sin ningún problema a personas que son coleccionistas, reservistas, veteranos, cazadores, y otros. Estas prendas se destinan a un uso legal y específico. Además de lo mencionado, nuestra web también ofrece una amplia variedad de artículos, como zapatos de seguridad, chándales, camisetas, ropa de cama, toallas, pijamas sanitarios, y mucho más, que no son uniformes de las fuerzas de seguridad.

Con el aval de haber provisto a los Ministerios de Interior y Defensa, así como a diferentes empresas públicas y privadas, diputaciones, ayuntamientos y hospitales, cumpliendo con los más estrictos procedimientos de calidad y a través de procesos respetuosos con el medio ambiente, Distarmatex se ha posicionado como una de las firmas de referencia en el sector de los suministros militares y policiales.