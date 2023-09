Tipos de SEO, con WebSEODigital

España es uno de los países con mayor crecimiento de comercio electrónico en los últimos años.

Ante este panorama, muchos negocios españoles han aumentado la demanda de empresas expertas en SEO (Search Engine Optimization). Este término en inglés hace referencia a la optimización para motores de búsqueda.

A pesar de tener el mismo objetivo general, existen diferentes tipos de SEO. Para que un negocio sepa elegir el adecuado para su actividad, se recomienda acudir a una Agencia SEO que le ofrezca asesoramiento. Entre las más destacadas del mercado nacional se encuentra WebSEODigital.

¿Cuáles son los diferentes tipos de SEO que existen? Aunque existen múltiples tipos, hay dos grandes clasificaciones principales: SEO On Page y SEO Off Page. La primera hace referencia a las técnicas que se ejecutan dentro de la página web que se quiere posicionar. Dichas estrategias pueden estar relacionadas con el contenido, la arquitectura del sitio, la experiencia de usuario (UX) y la velocidad de carga.

Por el contrario, el SEO Off Page es todo aquel posicionamiento que se realiza en sitios externos. Un ejemplo de ello es la inclusión de enlaces externos, también conocidos como backlinks. Estos hipervínculos se encuentran en páginas web prestigiosas y cuya temática es similar a la naturaleza del negocio a posicionar.

También cabe mencionar al SEO técnico, el cual agrupa acciones que no son visibles ni en la página web del negocio ni en sitios externos. Esta alternativa requiere conocimientos tecnológicos avanzados, ya que agrupa estrategias de indexación, redirecciones y rastreo de bots.

El SEO que permite posicionarse en una zona específica En estos casos, el SEO local es el idóneo. Se trata del posicionamiento de una página web en una ubicación geográfica determinada. Esto resulta muy útil para los negocios con sede física y los proveedores de servicios.

Muchas de las estrategias del SEO local se basan en Google, ya que la mayoría de usuarios utiliza este motor de búsqueda y el servicio de Google Maps para buscar negocios cercanos.

El SEO local puede ser utilizado en combinación con el SEO On Page y el SEO Off Page. Entre sus estrategias cabe mencionar la inclusión de palabras clave relacionadas con la ciudad y la creación de una ficha en Google My Business para que las personas puedan ver las reseñas positivas sobre el negocio.

Los interesados en obtener este tipo de posicionamiento pueden contactar a WebSEODigital. Esta Agencia SEO Guadalajara se encarga del proceso completo: desde una auditoría exhaustiva hasta un informe de gestión tras la implementación de las estrategias.

El SEO ha demostrado ser una de las herramientas más útiles para aumentar la visibilidad en el entorno digital. Gracias a sus diferentes tipos, los negocios pueden aplicar aquellos que más les convengan y sean más acordes con sus objetivos.