El uso de las nuevas tecnologías para engaños, delitos y fraudes, ¿Cómo puede ayudar un detective privado?

El desarrollo de las nuevas tecnologías ha traído muchos beneficios a diferentes ámbitos de la actividad humana. No obstante, también ha supuesto una oportunidad para que delincuentes puedan cometer delitos tradicionales a través de estas nuevas modalidades.

En este marco, el rol del detective privado tiene cada vez más relevancia, ya que se encuentra ante el desafío de dar respuesta a las necesidades de sus clientes ante los novedosos métodos delictivos.

Para ello, el equipo multidisciplinar de la agencia CTX Detectives Privados cuenta con profesionales especializados en informática forense, peritaje informático y extracción de evidencias digitales, quienes pueden realizar investigaciones y análisis de distintas modalidades de cibercrimen.

Nuevas tecnologías y delitos En los últimos tiempos, las nuevas tecnologías han servido como una novedosa plataforma de actuación para los delincuentes, quienes no solo aprovechan las ventajas que ofrecen los diferentes dispositivos, sino que sacan provecho del desconocimiento de las víctimas y de las autoridades acerca de estos innovadores métodos delictivos. De esta manera, los delitos informáticos han logrado trascender las fronteras de los países, convirtiéndose en un fenómeno global que no requiere la presencia física de los criminales para perpetrar un hecho.

En este escenario, los índices de delincuencia tecnológica aumentan cada año, ya que los malhechores logran maximizar sus beneficios, con una mínima inversión y con la posibilidad de enfrentar penas poco duras. Por tales motivos, el trabajo del detective privado se vuelve imprescindible en orden de atender problemas y conflictos vinculados con la seguridad informática, el cibercrimen y la protección de datos, buscando soluciones de manera rápida y eficaz.

El papel del detective privado en la investigación de engaños, delitos y fraudes informáticos Además de ser una de las herramientas más potentes con las que cuentan los ciberdelincuentes, las nuevas tecnologías también funcionan como instrumento de gran utilidad para las agencias de investigación, permitiéndoles disponer de programas de gestión administrativa, así como de soluciones técnicas que simplifican el proceso de extracción, análisis y presentación de evidencias de carácter digital.

Tal es el caso de las agencias de investigación privada con cobertura nacional e internacional que ofrecen la posibilidad de contratar un detective privado para efectuar análisis e investigaciones de diferentes modalidades de ciberdelito.

En este sentido, los investigadores de estas firmas cuentan con la acreditación correspondiente para ejercer como detective privado, por lo que pueden emitir informes con todas las garantías legales y técnicas necesarias para que sirvan como prueba en un proceso judicial.

