The Indian Face dispone de una amplia colección de gorros trucker para mujer

Muchas personas consideran que las gorras no son necesarias. Sin embargo, estas pueden ser de gran ayuda en días muy soleados como medida de protección contra los rayos solares. Por esta razón, no solo ha aumentado la demanda de las gorras para hombres, los gorros mujer también son cada vez más solicitados.

Razones para utilizar gorros La primera razón por la que las personas utilizan gorros en el día a día es por la protección que garantiza contra los rayos solares, ya que la exposición continua a la luz solar puede ocasionar quemaduras en el cuero cabelludo, además de incrementar el riesgo de padecer cáncer de piel en el futuro.

Una gorra de alta calidad, con una visera ancha integrada, puede proteger la cabeza y el rostro del sol, manteniendo a la persona fresca y cómoda en los climas cálidos.

Asimismo, hacer uso de una gorra permite mantener el pelo y el cuero cabelludo en óptimas condiciones, debido a que la luz solar directa puede causar graves daños al pelo, especialmente si se trata de colores claros o hebras finas. Aunado a ello, la exposición al sol puede resecar y perjudicar el cuero cabelludo, provocando hinchazón y descamación.

Por último, si bien tiene increíbles beneficios para la salud de la persona, utilizar una gorra es un accesorio de moda muy popular que puede usarse como complemento del estilo personal, gracias a la amplia variedad de diseños, estilos y colores que existen. De esta manera, es fácil encontrar la gorra perfecta que se adapte a cada estilo.

¿Cómo escoger la gorra ideal? La elección del gorro perfecto dependerá del tipo de cara que tenga cada persona. En las caras redondas se ven mejor aquellas gorras de corona alta, visera plana y, además, ajustable para un mejor encaje.

Por su parte, para rostros cuadrados, con las facciones más pronunciadas, se recomiendan las gorras, por excelencia, las planas, con la intención de suavizar los rasgos y alargar el rostro.

Para rostros alargados, los expertos aconsejan decantarse por siluetas cómodas y de viseras curvas, ya sea con coronas rígidas o, también, gorras de estilo más vintage, que se ajusten a la forma de la cabeza. Finalmente, a las caras ovaladas le sientan mejor los gorros con visera curvada, ya que mantienen un perfecto balance entre altura y contorno.