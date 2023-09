El CISE clausura la primera edición de la incubadora cultural ‘AcelerARTE’

Diez empresas culturales cántabras han disfrutado de un innovador programa de formación, incubación, apoyo y ‘networking’ El Centro Internacional Santander Emprendimiento (CISE) ha clausurado la primera edición de la incubadora ‘AcelerARTE’, una iniciativa sectorial que busca fortalecer el tejido empresarial y profesional de las Industrias Culturales y Creativas (ICC) en Cantabria.

Quasar Teatro, Aima Martín, Escenario Miriñaque, La Lebaniega Producciones, La Madriguera Azul, Librería Gil, Ulapé Teatro, Now Estudio, Tanea Documentación y Conservación y Ruido Interno han sido las diez empresas participantes en esta primera edición. Se han formado en materias relativas a negocio y medición del impacto cultural, han sido mentorizados por expertos, tanto del sector cultural como en modelos de negocio, y han viajado a Matera (‘Capital Europea de la Cultura’ en 2019) para disfrutar de un networking internacional.

El acto de clausura, celebrado en los espacios de Librería Gil el pasado lunes, siguió el formato ‘DemoDay’, en la que las empresas participantes presentaron sus proyectos en un evento abierto al público. Además, el CISE contó con el director del Consorzio Materahub- Cultural and Creative Industries, Paolo Montemurro, para impartir la masterclass ‘La cultura como herramienta para impulsar la sociedad. El caso de Matera’.

El director del CISE, Manuel Redondo, se ha mostrado "muy satisfecho" con los resultados de esta iniciativa. "La Industria Cultural es una importante generadora de empleo tanto a nivel de Europa, España como en Cantabria. Contamos con grandes profesionales, un valioso patrimonio y extensas infraestructuras. Con ‘AcelerARTE’ hemos conseguido quelos participantes tengan una visión más empresarial que combine el valor intrínseco que tiene la cultura con su viabilidad económica. Nuestra visión con este programa ha sido la de fortalecer a las empresas del sector y mejorar su competitividad", ha señalado.

‘AcelerARTE’ forma parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y está financiado por los Fondos Next Generation de la Unión Europea (UE). Está promovida por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte del Gobierno de Cantabria, y ha sido diseñada por CISE.

Primera incubadora dedicada a la cultura en la región

Desde el pasado mes de mayo, los participantes han estado formándose en materias relativas a negocio: desarrollo empresarial, orientación al cliente, liderazgo, visión de mercado o marketing. También en medición del impacto de la ICC, tanto desde un eje social como económico.

Para el desarrollo de sus proyectos, han contado con la mentorización de expertos del sector ICC y profesionales en modelos de negocio. Álvaro Fierro, Cultumetría, María Montesino, de La Ortiga Colectiva, y Marcos Diez, La Torre de Don Borja, han sido los encargados de guiar a los participantes en la vertiente sectorial. Nacho Irastorza, Monika Marr, Ana Álvarez, Fernando Garrido y Jose Luis Pelayo los han apoyado en materias relativas al plan financiero, adaptación al mundo digital, marketing o viabilidad.

‘AcelerARTE’ completaba su itinerario con un viaje a Matera (Italia), ‘Capital Europea de la Cultura’ 2019, para disfrutar de un networking internacional y conocer cómo esta región se ha convertido en uno de los referentes para las ICC en Europa.

El Centro ha diseñado esta iniciativa con vistas a abordarlos desafíos a los que se enfrenta el sector: el pequeño tamaño de este tipo de empresas, unas estructuras de costes elevadas, alta dependencia de contratos con las administraciones públicas o canales de prestación de servicios habitualmente físicos. A través de un proceso completo de aceleración, diseñado específicamente según sus necesidades, promueve que las empresas seleccionadas innoven en sus modelos de negocio y mejoren su competitividad con un especial énfasis en el conocimiento de herramientas para la transformación digital, la interconexión o el acceso a nuevas fuentes de financiación.

La Industria Cultural, clave para la región

Según el Observatorio de la Cultura 2022 elaborado por la Fundación Contemporánea, Cantabria se sitúa en el octavo puesto a nivel nacional en términos de calidad e innovación de su oferta cultural. Entre otros, la región destaca por su notable patrimonio, siendo reconocida como una de las referencias europeas en patrimonio arqueológico. Un valor de peso para el turismo en Cantabria: en 2021 más del 6% de los visitantes lo hicieron motivados por su oferta cultural.

En el plano empresarial, en Cantabria se contabilizan 1.201 empresas culturales, de acuerdo con el instituto cántabro de Estadística (ICANE). En ese mismo sentido, la Industria Cultural es uno de los cinco ecosistemas prioritarios para la comunidad, identificados en la Estrategia de Especialización Inteligente de Cantabria (RIS3) que ha seleccionado aquellos activos exclusivos de la región que suponen una ventaja competitiva.

Acerca de CISE

CISE es un centro que fomenta desde hace una década el espíritu emprendedor e impulsa la generación de startups. Cuenta con el respaldo del Gobierno de Cantabria, la Universidad de Cantabria y Banco Santander para desarrollar programas formativos que estimulan la creatividad de las personas al tiempo que da apoyo a iniciativas emprendedoras y de innovación a través de diferentes programas de alcance nacional e internacional.

Durante estos diez años, más de 72.000 personas de 22 países de Europa y América han participado en las actividades desarrolladas por el Centro y más de 38.000 han recibido formación online o presencial gracias a sus programas.