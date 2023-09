Saber hablar en público con confianza y persuasión es la clave del éxito

En una sociedad cada vez más competitiva, tener una carrera, un máster y dominar un segundo idioma no marcan la diferencia. Hay una habilidad personal y profesional que marca la diferencia, ya que solamente un 2 % la domina. ¿A quién no le gustaría ser parte de los elegidos y aprender el arte de “Hablar en público” y convencer a su audiencia?

Los que quieren dar un salto profesional, tienen que conocer la Escuela de Conferenciantes de Helpers Speakers, una empresa líder en formación de conferenciantes.

Hace solo unos meses que la Escuela de Conferenciantes llegó a España y ya es un éxito. De la mano de Helpers Speakers, referentes del mundo de la motivación y la formación empresarial, vieron la necesidad de profesionalizar el sector de los conferenciantes. Esta profesionalización engloba tanto a nivel directivo de empresa —asiduo a congresos y mesas redondas— como a aquellos que quieran dar un paso más y dedicarse profesionalmente a dar conferencias o impartir formación.

La escuela física de Helpers Speakers está en Las Rozas de Madrid. Además, viene acompañada de un libro que se está convirtiendo en todo un superventas: Escuela de Conferenciantes. Cómo convertirte en un speaker de éxito, de la Editorial Almuzara, escrito por Raquel Sánchez Armán y Jesús Ripoll, cofundadores de la agencia de representación de ponentes Helpers Speakers. Los autores de este bestseller comentan: “estamos muy contentos con la acogida de la escuela y del libro. Había una clara demanda del mercado y simplemente la hemos atendido”, explica Jesús, CEO de Helpers.

Esta escuela ofrece formaciones presenciales de alto nivel, con profesionales en oratoria, PNL y técnicas escénicas con más de 17 años de experiencia y miles de alumnos formados. “Aún se necesita profesionalizar el mundo de las conferencias”, interviene Raquel, “está plagado de personajes de relumbrón que saben cómo, pero no qué, y profesionales que saben qué pero no cómo. Por eso, abrimos nuestra Escuela de Conferenciantes a todo aquel que quiera darle un upgrade a sus dotes de comunicación y, por supuesto, a todo aquel que quiera monetizarlo”.

Saber expresarse correctamente es la mejor tarjeta de presentación y una herramienta imprescindible en el día a día. Un buen comunicador —capaz de transmitir credibilidad y confianza— tiene una ventaja competitiva evidente en el trabajo, o en cualquier entorno en el que se desenvuelva.

La buena comunicación no es una habilidad natural: se enseña, se aprende y se entrena. En ese punto nace la importancia de estos cursos, que permiten enfrentarse a la glosofobia, técnicas de respiración, saber controlar lenguaje no verbal, aprender a hacer presentaciones de impacto…, saber leer a la audiencia, dominar la PNL para pronunciar las palabras correctas y conocer los errores más comunes a evitar cuando se habla delante del público.

“Conectar con tu audiencia desde el primer minuto es indispensable. Si no, se le van las vitaminas, como a las naranjas”, explica Raquel.

El dominio de la comunicación requiere conocer las técnicas de la oratoria para saber exponer los argumentos, dominar la comunicación no verbal (el movimiento de las manos, la postura, la voz o el uso de las pausas), transmitir de manera efectiva o persuadir, buscar el punto g de la audiencia y llevarlos al clímax de la oratoria. "El mensaje tiene que llegar al público tanto desde el plano intelectual como desde el emocional, es un dogma innegociable de la neurociencia: si algo te emociona lo vas a recordar".

Continúa Jesús Ripoll: "la Escuela de Conferenciantes es un curso presencial, con público, donde aprenderás todo lo que necesitas saber para dominar el arte de la oratoria. Te enseñaremos las técnicas, las herramientas y los trucos que usan los grandes conferenciantes del mundo. Te mostraremos cómo preparar, estructurar, desarrollar y cerrar tus presentaciones con éxito".

La Escuela de Conferenciantes de Helpers Speakers ofrece formaciones presenciales de diferentes niveles y duraciones, adaptadas a todas las necesidades y objetivos. Además, cuenta con un equipo de profesores expertos en comunicación, marca personal, marketing y ventas, que acompañarán y guiarán durante todo el proceso.

En Helpers Speakers ayudan a superar el miedo escénico, la falta de estructura, el aburrimiento, la inseguridad y cualquier otro obstáculo que impida hablar en público como un profesional.

Cómo hablar bien en público y por qué todos deberían aprender a hacerlo Todas las personas se han sentido nerviosas o bloqueadas alguna vez al tener que hablar en público o han perdido oportunidades laborales, sociales o personales por no saber comunicarse de manera eficaz con su audiencia. Se calcula que el 74 % de las personas sufre de glosofobia, es decir, el miedo a hablar en público. Este miedo puede afectar negativamente a la autoestima, el rendimiento profesional y la calidad de vida.

Pero no hay que preocuparse, ya que existe una solución a estos problemas. Hablar en público es una habilidad que se puede aprender y mejorar con la práctica y la formación adecuada y los beneficios que puede aportar son enormes.

¿Qué ventajas tiene hablar bien en público? Hablar bien en público puede ayudar en diferentes aspectos como:

Impulsar la carrera profesional. Si se saben comunicar las ideas, proyectos y logros de forma efectiva, una persona podrá destacar entre la competencia, generar confianza y credibilidad y acceder a mejores oportunidades laborales.

Ampliar la red de contactos. Si se sabe conectar con la audiencia, se podrán crear relaciones más sólidas y duraderas con los clientes, proveedores, socios y colaboradores. Además, esto permitirá ampliar el círculo de influencia y llegar a más personas interesadas en lo que se ofrece.

Desarrollar una marca personal. Si se sabe transmitir el valor, la personalidad y el propósito propio, la persona podrá posicionarse como un experto en su campo, generar reconocimiento y reputación y atraer a más seguidores y fans.

Mejorar la autoconfianza. Si se saben superar los miedos, las dudas y las limitaciones, será posible sentirse más seguro de uno mismo, más orgulloso de las propias capacidades y más satisfecho con los resultados.

¿Cuál es el momento adecuado para aprender? El mejor momento fue hace 20 años y el segundo mejor momento es ahora.

“Nosotros aconsejamos empezar por el libro para aterrizar todos los conceptos y llegar a la escuela presencial con una base teórica”, dice Raquel. “Pero el libro por sí mismo no es la panacea milagrosa, pensar que vas a aprender a hablar leyendo el libro es como intentar quitarse el hambre leyendo el menú”.

Esta escuela ofrece formaciones presenciales de alto nivel, 100 % prácticas y con profesionales en oratoria, PNL, técnicas escénicas y una sobrada experiencia con miles de alumnos formados gracias a ellos. Sin duda, una inversión que vale la pena hacer, tanto para el desarrollo personal como profesional.

No hay que dudarlo más, si se quiere aprender a hablar bien en público y disfrutar de todas las ventajas que ello conlleva, esta es una gran oportunidad. Inscribirse hoy mismo en una de las formaciones presenciales de la Escuela de Conferenciantes de Helpers Speakers es el primer paso para lograr una gran transformación en la vida.