'Danos la lata', la campaña solidaria de TIPSA con la que se espera donar más de 10 toneladas de alimentos no perecederos a los Bancos de Alimentos de España

El proyecto cuenta con la colaboración de FESBAL (Federación Española de Bancos de Alimentos), la implicación de la Red de Agencias TIPSA y los principales clientes de la compañía. 'Danos la lata' es un proyecto solidario que respalda los valores corporativos y la base de la Responsabilidad Social Corporativa de TIPSA El 15 de septiembre dio comienzo la campaña solidaria 'Danos la lata', una iniciativa que lidera TIPSA en colaboración con FESBAL, Federación Española de Bancos de Alimentos, con el objetivo de recaudar más de 10.000 kilos de alimentos no perecederos enlatados que se donarán a los principales Bancos de Alimentos de España.

Este proyecto, que tendrá una duración aproximada de un mes, es posible gracias a la implicación de toda la Red de Agencias TIPSA que han solicitado ayuda a sus principales clientes para la recolección de alimentos. De esta forma, cada cliente dispondrá de un contenedor en sus instalaciones que se llenará con latas de alimentos no perecederos donados por sus empleados. Posteriormente será cada Agencia TIPSA la encargada de recoger y depositar la mercancía en el Banco de Alimentos de su localidad.

La importancia de esta campaña radica en dos principales pilares, el primero la difícil situación que atraviesan los Bancos de Alimentos, ya que, han visto reducidas las donaciones hasta en un 50%. Y un segundo pilar que sostiene la necesidad de alimentos no perecederos que eviten la estacionalidad de los productos donados.

TIPSA, además, cuenta con otros proyectos solidarios anuales como los reconocidos Sobres Solidarios. El pasado año, TIPSA consiguió donar más de 40.000€ a asociaciones sin ánimo de lucro como Menudos Corazones, Mensajeros de la Paz, Diabetes Cero, Fundación Prodis o la ONG SILO.

Puede acceder a la video-noticia sobre esta campaña solidaria publicada por Europa Press aquí https://www.europapress.tv/sociedad/802480/1/campana-solidaria-donar-mas-10000-kg-alimentos-bancos-alimentos-espana

