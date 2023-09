El nuevo Peugeot E-3008 Next-Level llegará a España en febrero de 2024

El actual PEUGEOT 3008 es un superventas que ha seducido a más de 1.320.000 clientes en 130 países durante los últimos 7 años. PEUGEOT se ha comprometido a ofrecer una gama completa de vehículos eléctricos en 2025 y el 100% de las ventas de la marca en Europa serán eléctricas en 2030. PEUGEOT entra en una nueva era con la presentación de su nuevo E-3008.

El PEUGEOT E-3008 es el primer modelo que utiliza la nueva plataforma STLA Medium de Stellantis, que lleva a la marca al siguiente nivel. La gama se basará en dos niveles de acabado, Allure y GT, con 3 paquetes de opciones para simplificar la elección, y tres cadenas cinemáticas totalmente eléctricas (210 CV, 230 CV Long Range y 320 CV Dual Motor (tracción a las 4 ruedas). También habrá motorizaciones híbridas, según el mercado.

LINDA JACKSON, CEO DE PEUGEOT: "El lanzamiento del Next-Level E-3008 es un paso fundamental en la transformación radical de PEUGEOT hacia una marca seductora 100% eléctrica que establece nuevas referencias en cuanto a diseño, placer de conducción y eficiencia. Con su diseño exterior, su espectacular PEUGEOT Panoramic i-Cockpit®, su placer de conducción y sus prestaciones eléctricas sin precedentes, el Next-Level E-3008 abre una nueva era para PEUGEOT como la marca francesa que ofrece la gama más amplia de vehículos eléctricos convencionales del mercado".

Con el nuevo E-3008, el diseño PEUGEOT entra en una nueva era eléctrica, en la que el Allure tiene el estilo al servicio de la eficiencia. Se reconoce inmediatamente por su estilo SUV fastback. Con su forma dinámica y aerodinámica (Cx 0,28), el nuevo E-3008 combina elegancia, eficiencia y amplitud. La vivacidad de las líneas felinas del nuevo E-3008 también se debe a las equilibradas dimensiones del vehículo (longitud: 4,54 m, anchura: 1,89 m, altura: 1,64 m), que sigue siendo uno de los más compactos de la categoría de SUV 100% eléctricos del segmento C, al tiempo que ofrece un amplio espacio para pasajeros y equipaje.

Un frontal de alta tecnología



En el nuevo E-3008, PEUGEOT introduce un nuevo tratamiento para el frontal. Aunque la icónica firma luminosa de tres garras se mantiene intacta, el tratamiento de los faros y la parrilla es radicalmente nuevo.

La parrilla del nuevo E-3008 ilustra los genes eléctricos de este modelo. Este frontal está diseñado en torno al nuevo emblema PEUGEOT, integrando la nueva firma luminosa y la calandra sin delimitaciones, gracias a un degradado en el color de la carrocería.

Los faros ultracompactos se alojan en una fina y elegante franja que se sitúa por encima de la parrilla del radiador y envuelve todo el frontal. Se trata de un rasgo de diseño distintivo que confiere al nuevo E-3008 un aspecto especialmente penetrante, afirmando su modernidad y personalidad.

Los faros son de LED en todas las versiones. El E-3008 GT incorpora de serie la nueva tecnología Pixel LED de PEUGEOT, que adapta automáticamente el haz de los faros a las condiciones del tráfico, manteniendo una iluminación óptima sin molestar a los demás usuarios de la carretera.

Un concepto que reinventa el fastback

PEUGEOT ha modernizado la tradicional inclinación de la línea fastback en la parte trasera del coche con un alerón "flotante". Esta innovadora característica realza la curva de la carrocería del nuevo E-3008 al tiempo que optimiza la aerodinámica.



La generosa parte trasera del nuevo E-3008 ofrece un estilo dinámico, subrayado por la emblemática firma luminosa de tres garras -en 3D en las versiones GT-, al tiempo que mantiene un buen espacio en la segunda fila y un volumen de maletero (520 litros, sea cual sea la motorización) idéntico al del anterior 3008.

Una silueta aerodinámica

En el nuevo E-3008, cada detalle de estilo ha sido pensado y diseñado para ofrecer mayor innovación y eficiencia. La ocultación de las juntas de las ventanillas laterales en las puertas contribuye al elegante diseño de los laterales del coche. Se ha reducido el número de inserciones decorativas en la carrocería y se han eliminado todas las piezas cromadas.

Ruedas innovadoras y aerodinámicas

Continuando con el trabajo de innovación iniciado en el 408, PEUGEOT ha equipado al nuevo E-3008 con llantas que contribuyen tanto a un estilo moderno como a un rendimiento aerodinámico. Las llantas de 19 o 20 pulgadas, de diseño técnico y geométrico, presentan en su centro el nuevo emblema PEUGEOT.

Un acabado exterior sofisticado y duradero

En cuanto al acabado exterior, el E-3008 personifica un nuevo enfoque más moderno y duradero. Se han eliminado las partes cromadas en favor de las lacadas: Gris Meteoro en el faldón delantero y el parachoques trasero, Negro Orbital en las carcasas de los retrovisores y la línea de cintura inferior.

Un habitáculo de alta tecnología y calidad



Además de la espectacular pantalla panorámica flotante de 21 pulgadas del nuevo PEUGEOT Panoramic i-Cockpit®, el fuerte atractivo y el carácter tecnológico del habitáculo se ven reforzados por la iluminación ambiental LED, que puede personalizarse en 8 colores diferentes.

Esta iluminación se refleja en un elegante embellecedor de aluminio auténtico que se extiende por el salpicadero y se prolonga generosamente por las puertas. La combinación de aluminio, luz y tejido estampado crea una armonía única de materiales de alta calidad.

