¿En qué consiste la terapia EMDR?, por IPSIA Psicología

La terapia EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) es una de las técnicas de psicoterapia más utilizadas por los psicólogos españoles para tratar eficazmente los casos de personas que han sufrido traumas, trastornos psicológicos o dificultades emocionales que encuentran origen en acontecimientos del pasado.

Este procedimiento, ejecutado mediante una desensibilización y reprocesamiento por medio de movimientos oculares o estimulación bilateral, procura asimilar aquellos recuerdos traumáticos, difíciles y desadaptativos que condicionan la vida diaria.

En tal sentido, IPSIA Psicología es un instituto de psicología y psicoterapias avanzadas en Madrid que fue uno de los primeros centros en utilizar la técnica del EMDR en el abordaje terapéutico de sus pacientes.

“Radiografía” de la terapia EMDR El método EMDR es un tipo de psicoterapia muy valorada por la evidencia científica, gracias a la eficacia que consigue para superar acontecimientos traumáticos, aquellos traumas que el paciente tiene olvidados en su inconsciente –que no pudo integrarlos en aquel entonces– y de los cuales ha quedado una huella emocional que hoy condiciona su presente.

Esta terapia, que fue desarrollada a finales de la década de 1980 por la psicóloga Francine Shapiro, a partir de estudiar la experiencia de las víctimas de abuso sexual y de los antiguos combatientes de Vietnam, produjo una revolución en el ámbito de la psicología y la investigación. Con los años, fue validada científicamente por las mejores guías clínicas internacionales, como la OMS, la American Psychiatric Association y el National Institute for Clinical Excellence.

El tratamiento con EMDR consiste en una combinación de la terapia verbal y de las técnicas de movimientos oculares para que las personas procesen recuerdos traumáticos como robos, rupturas, duelos, abusos, violaciones, accidentes, ataques de pánico, el haber presenciado violencia o incidentes traumáticos de la infancia que hoy permanecen bloqueados en el cerebro, generando emociones negativas y síntomas de malestar físico en sus vidas.

Por medio de la estimulación bilateral, el abordaje ayuda al cerebro a evocar a los componentes de esa reminiscencia (pensamientos, imágenes, sensaciones, olores y sonidos) y a estimular una integración a la parte racional con un tinte más adaptativo.

Su objetivo es el de cambiar las memorias disfuncionales que condicionan a los pacientes por una nueva elaboración neurofisiológica de estas.

En este marco, el método ha demostrado ser muy eficaz para traumas, situaciones difíciles de la niñez y adolescencia, trastornos del estrés postraumático, ataques de ansiedad, depresión, en el trastorno obsesivo-compulsivo, en casos de obsesión, fobias, miedos y angustias.

Asimismo, está indicado también para el alivio del dolor crónico y para incrementar el rendimiento en el trabajo, en los deportes e interpretaciones artísticas, entre otras cosas.

